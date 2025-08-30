Assine UOL
Corinthians x São Paulo Feminino Palpite; Odds 5+; Onde Assistir, Brasileirão 31/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Corinthians x São Paulo Feminino: veja os melhores palpites para o jogo da 16ª Rodada do Brasileirão Feminino 2025. Conheça odds altas +3, +5 para esse confronto. Saiba também onde assistir ao jogo de 31/08, no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte.


O Corinthians e o São Paulo Feminino se enfrentam no domingo, 31/08, às 10h30, em mais um clássico eletrizante pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino 2025. 


A partida está marcada para as 10:30 (horário de Brasília) no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, em São Paulo, e a transmissão será pelo Canal/Plataforma a ser definido. O duelo promete fortes emoções, com as duas equipes buscando a vitória. 


O Corinthians tenta manter a boa fase na competição, enquanto o São Paulo precisa somar pontos para subir na tabela. Confira nossos palpites de Corinthians x São Paulo Feminino, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. 


Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada. 


Palpites de Corinthians x São Paulo Feminino



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Corinthians para vencer - odd 2.10

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.40 


Para os palpites de Corinthians x São Paulo Feminino, sempre observamos as estatísticas de gols e o desempenho ofensivo das equipes. 


O Corinthians e o São Paulo costumam fazer jogos com gols, o que aumenta as chances de termos um confronto com muitas emoções. 


Palpites Alternativos Corinthians x São Paulo Feminino


Para apostadores mais experientes, separamos **opções alternativas** que oferecem boas oportunidades. Os mercados alternativos podem trazer **retornos interessantes** para quem gosta de arriscar um pouco mais.



  • 🎯 Corinthians ou empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.30

  • 🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.20

  • 🎯 Primeiro gol: Corinthians - odd 1.90 


Super Palpite Corinthians x São Paulo Feminino 




  • 🚀 Placar Exato 2x1 Corinthians - odd 7.50




💰 Palpites de Odds Baixas Corinthians x São Paulo Feminino




  • 🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45 




  • 🟢 Corinthians vence ou empata - odd 1.35




  • 🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.95 




⚖️ Palpites de Odds Médias Corinthians x São Paulo Feminino 




  • 🔵 Corinthians para vencer - odd 2.10 




  • 🟢 Handicap Corinthians -1 - odd 3.20




  • 🟡 Total de escanteios: Mais de 10.5 - odd 2.80




🚀 Palpites de Odds Altas Corinthians x São Paulo Feminino




  • 🔵 Resultado correto: 3-1 para Corinthians - odd 8.00




  • 🟢 Gol de fora da área - odd 6.50




  • 🟡 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 5.50




Corinthians x São Paulo Feminino: Onde Assistir 




  • 📋 Informações Completas da Partida 




  • ⚽ Confronto: Corinthians x São Paulo Feminino - Brasileirão Feminino 2025 




  • 📅 Data: 31/08/2025 




  • ⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília) 




  • 🏟 ️Local: Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, São Paulo 




Como Corinthians e São Paulo Chegam Para o Confronto


O Corinthians chega para o clássico buscando manter a liderança e a boa fase no campeonato. A equipe está motivada e conta com o apoio da torcida para conquistar mais uma vitória. 


O São Paulo, por sua vez, precisa da vitória para subir na tabela e se aproximar das primeiras posições. A equipe sabe da dificuldade do confronto, mas está confiante em um bom resultado. 


Últimos Jogos do Corinthians


O Corinthians tem se mostrado consistente, com um ataque eficiente e uma defesa sólida. O time tem conseguido impor seu ritmo de jogo e somar pontos importantes. 


Nos últimos jogos, a equipe tem demonstrado um bom desempenho, com vitórias e empates. O técnico tem feito um bom trabalho e busca manter o time focado nos objetivos da temporada.




  • ✅ Corinthians 2x2 Ferroviária - Brasileirão Feminino




  • ✅ Corinthians 1x1 Palmeiras - Brasileirão Feminino




  • ✅ Corinthians 1x1 Santos - Brasileirão Feminino




  • ✅ Corinthians 1x1 Internacional RS - Brasileirão Feminino




  • ✅ Corinthians 2x2 Cruzeiro - Brasileirão Feminino 




Últimos Jogos do São Paulo 


O São Paulo tem apresentado um desempenho com altos e baixos, mas com potencial para evoluir na competição. 


O time precisa melhorar a consistência e a organização tática para buscar melhores resultados. 


Nos últimos jogos, a equipe tem alternado entre vitórias e derrotas. O técnico tem trabalhado para ajustar o time e buscar a melhor formação para cada partida.




  • ✅ São Paulo 2x0 Internacional RS - Brasileirão Feminino




  • ✅ São Paulo 1x1 Ferroviária - Brasileirão Feminino




  • ❌ São Paulo 0x2 Corinthians - Brasileirão Feminino




  • ✅ São Paulo 3x2 Palmeiras - Brasileirão Feminino




  • ❌ São Paulo 1x3 Santos - Brasileirão Feminino 




Corinthians x São Paulo Feminino: Prognóstico Breve


A expectativa é de um jogo muito disputado, com as duas equipes buscando a vitória. O Corinthians, por jogar em casa, é o favorito, mas o São Paulo pode surpreender. 


Acreditamos que teremos um jogo com gols, com boas chances de ambos os times balançarem as redes. A dica é ficar de olho nos mercados de gols e nos palpites com odds mais altas.

Corinthians W x São Paulo W: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Brasileiro Women
São Paulo W
0 - 2
Corinthians W
2025 Brasileiro Women
São Paulo W
1 - 1
Corinthians W
2024 Brasileiro Women
Corinthians W
2 - 0
São Paulo W
2024 Brasileiro Women
São Paulo W
1 - 3
Corinthians W
2024 Brasileiro Women
Corinthians W
3 - 2
São Paulo W

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


