Corinthians x São Paulo Feminino Palpite; Odds 5+; Onde Assistir, Brasileirão 31/08
Corinthians x São Paulo Feminino: veja os melhores palpites para o jogo da 16ª Rodada do Brasileirão Feminino 2025. Conheça odds altas +3, +5 para esse confronto. Saiba também onde assistir ao jogo de 31/08, no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte.
O Corinthians e o São Paulo Feminino se enfrentam no domingo, 31/08, às 10h30, em mais um clássico eletrizante pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino 2025.
A partida está marcada para as 10:30 (horário de Brasília) no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, em São Paulo, e a transmissão será pelo Canal/Plataforma a ser definido. O duelo promete fortes emoções, com as duas equipes buscando a vitória.
O Corinthians tenta manter a boa fase na competição, enquanto o São Paulo precisa somar pontos para subir na tabela. Confira nossos palpites de Corinthians x São Paulo Feminino, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas.
Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Corinthians x São Paulo Feminino
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
- 🎯 Corinthians para vencer - odd 2.10
- 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.40
Para os palpites de Corinthians x São Paulo Feminino, sempre observamos as estatísticas de gols e o desempenho ofensivo das equipes.
O Corinthians e o São Paulo costumam fazer jogos com gols, o que aumenta as chances de termos um confronto com muitas emoções.
Palpites Alternativos Corinthians x São Paulo Feminino
Para apostadores mais experientes, separamos **opções alternativas** que oferecem boas oportunidades. Os mercados alternativos podem trazer **retornos interessantes** para quem gosta de arriscar um pouco mais.
- 🎯 Corinthians ou empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.30
- 🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.20
- 🎯 Primeiro gol: Corinthians - odd 1.90
Super Palpite Corinthians x São Paulo Feminino
🚀 Placar Exato 2x1 Corinthians - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Corinthians x São Paulo Feminino
🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45
🟢 Corinthians vence ou empata - odd 1.35
🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
⚖️ Palpites de Odds Médias Corinthians x São Paulo Feminino
🔵 Corinthians para vencer - odd 2.10
🟢 Handicap Corinthians -1 - odd 3.20
🟡 Total de escanteios: Mais de 10.5 - odd 2.80
🚀 Palpites de Odds Altas Corinthians x São Paulo Feminino
🔵 Resultado correto: 3-1 para Corinthians - odd 8.00
🟢 Gol de fora da área - odd 6.50
🟡 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 5.50
Corinthians x São Paulo Feminino: Onde Assistir
📋 Informações Completas da Partida
⚽ Confronto: Corinthians x São Paulo Feminino - Brasileirão Feminino 2025
📅 Data: 31/08/2025
⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília)
🏟 ️Local: Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, São Paulo
Como Corinthians e São Paulo Chegam Para o Confronto
O Corinthians chega para o clássico buscando manter a liderança e a boa fase no campeonato. A equipe está motivada e conta com o apoio da torcida para conquistar mais uma vitória.
O São Paulo, por sua vez, precisa da vitória para subir na tabela e se aproximar das primeiras posições. A equipe sabe da dificuldade do confronto, mas está confiante em um bom resultado.
Últimos Jogos do Corinthians
O Corinthians tem se mostrado consistente, com um ataque eficiente e uma defesa sólida. O time tem conseguido impor seu ritmo de jogo e somar pontos importantes.
Nos últimos jogos, a equipe tem demonstrado um bom desempenho, com vitórias e empates. O técnico tem feito um bom trabalho e busca manter o time focado nos objetivos da temporada.
✅ Corinthians 2x2 Ferroviária - Brasileirão Feminino
✅ Corinthians 1x1 Palmeiras - Brasileirão Feminino
✅ Corinthians 1x1 Santos - Brasileirão Feminino
✅ Corinthians 1x1 Internacional RS - Brasileirão Feminino
✅ Corinthians 2x2 Cruzeiro - Brasileirão Feminino
Últimos Jogos do São Paulo
O São Paulo tem apresentado um desempenho com altos e baixos, mas com potencial para evoluir na competição.
O time precisa melhorar a consistência e a organização tática para buscar melhores resultados.
Nos últimos jogos, a equipe tem alternado entre vitórias e derrotas. O técnico tem trabalhado para ajustar o time e buscar a melhor formação para cada partida.
✅ São Paulo 2x0 Internacional RS - Brasileirão Feminino
✅ São Paulo 1x1 Ferroviária - Brasileirão Feminino
❌ São Paulo 0x2 Corinthians - Brasileirão Feminino
✅ São Paulo 3x2 Palmeiras - Brasileirão Feminino
❌ São Paulo 1x3 Santos - Brasileirão Feminino
Corinthians x São Paulo Feminino: Prognóstico Breve
A expectativa é de um jogo muito disputado, com as duas equipes buscando a vitória. O Corinthians, por jogar em casa, é o favorito, mas o São Paulo pode surpreender.
Acreditamos que teremos um jogo com gols, com boas chances de ambos os times balançarem as redes. A dica é ficar de olho nos mercados de gols e nos palpites com odds mais altas.
Corinthians W x São Paulo W: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Corinthians W x São Paulo W: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Corinthians W x São Paulo W: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
