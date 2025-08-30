Corinthians x São Paulo Feminino Palpite; Odds 5+; Onde Assistir, Brasileirão 31/08

Corinthians x São Paulo Feminino: veja os melhores palpites para o jogo da 16ª Rodada do Brasileirão Feminino 2025. Conheça odds altas +3, +5 para esse confronto. Saiba também onde assistir ao jogo de 31/08, no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte.

O Corinthians e o São Paulo Feminino se enfrentam no domingo, 31/08, às 10h30, em mais um clássico eletrizante pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino 2025.

A partida está marcada para as 10:30 (horário de Brasília) no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, em São Paulo, e a transmissão será pelo Canal/Plataforma a ser definido. O duelo promete fortes emoções, com as duas equipes buscando a vitória.

O Corinthians tenta manter a boa fase na competição, enquanto o São Paulo precisa somar pontos para subir na tabela. Confira nossos palpites de Corinthians x São Paulo Feminino, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas.

Corinthians x São Paulo Feminino: Onde Assistir





📋 Informações Completas da Partida







⚽ Confronto: Corinthians x São Paulo Feminino - Brasileirão Feminino 2025







📅 Data: 31/08/2025







⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília)







🏟 ️Local: Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, São Paulo





Como Corinthians e São Paulo Chegam Para o Confronto

O Corinthians chega para o clássico buscando manter a liderança e a boa fase no campeonato. A equipe está motivada e conta com o apoio da torcida para conquistar mais uma vitória.

O São Paulo, por sua vez, precisa da vitória para subir na tabela e se aproximar das primeiras posições. A equipe sabe da dificuldade do confronto, mas está confiante em um bom resultado.

Últimos Jogos do Corinthians

O Corinthians tem se mostrado consistente, com um ataque eficiente e uma defesa sólida. O time tem conseguido impor seu ritmo de jogo e somar pontos importantes.

Nos últimos jogos, a equipe tem demonstrado um bom desempenho, com vitórias e empates. O técnico tem feito um bom trabalho e busca manter o time focado nos objetivos da temporada.





✅ Corinthians 2x2 Ferroviária - Brasileirão Feminino







✅ Corinthians 1x1 Palmeiras - Brasileirão Feminino







✅ Corinthians 1x1 Santos - Brasileirão Feminino







✅ Corinthians 1x1 Internacional RS - Brasileirão Feminino







✅ Corinthians 2x2 Cruzeiro - Brasileirão Feminino





Últimos Jogos do São Paulo

O São Paulo tem apresentado um desempenho com altos e baixos, mas com potencial para evoluir na competição.

O time precisa melhorar a consistência e a organização tática para buscar melhores resultados.

Nos últimos jogos, a equipe tem alternado entre vitórias e derrotas. O técnico tem trabalhado para ajustar o time e buscar a melhor formação para cada partida.





✅ São Paulo 2x0 Internacional RS - Brasileirão Feminino







✅ São Paulo 1x1 Ferroviária - Brasileirão Feminino







❌ São Paulo 0x2 Corinthians - Brasileirão Feminino







✅ São Paulo 3x2 Palmeiras - Brasileirão Feminino







❌ São Paulo 1x3 Santos - Brasileirão Feminino





Corinthians x São Paulo Feminino: Prognóstico Breve

A expectativa é de um jogo muito disputado, com as duas equipes buscando a vitória. O Corinthians, por jogar em casa, é o favorito, mas o São Paulo pode surpreender.

Acreditamos que teremos um jogo com gols, com boas chances de ambos os times balançarem as redes. A dica é ficar de olho nos mercados de gols e nos palpites com odds mais altas.