Corinthians x Juventude Feminino: Palpite e Odds, Onde Assistir, Copa Brasil Feminina
Confira os melhores palpites Corinthians x Juventude com odds altas e palpite placar exato. O Corinthians Feminino entra em campo para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude, buscando manter a hegemonia no futebol feminino nacional. A partida será um confronto direto para as Brabas, que querem conquistar mais um título para a sua galeria.
O time paulista chega com um histórico de vitórias e atuações dominantes, enquanto o Juventude busca surpreender e fazer frente a uma das maiores forças do futebol feminino. Neste guia, você encontrará uma análise completa, informações sobre onde assistir e os melhores palpites e odds altas para o confronto.
Corinthians Feminino x Juventude Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
A diferença técnica entre as duas equipes é gritante, o que indica uma vitória tranquila do time da casa. Nossas dicas de apostas refletem a superioridade do Corinthians e a tendência de um jogo com muitos gols.
- 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols na partida - odd 1.61
- 🎯 Palpite: Corinthians vence o 1º tempo e o jogo - odd 1.42
- 🎯 Palpite: Corinthians marca o 1º gol - odd 1.13
🚀 Corinthians x Juventude Palpite com odds altas
O Corinthians é conhecido por ser um time com ataque potente, por isso, a probabilidade de um placar elástico é alta, o que torna mercados de placar exato e handicap uma boa opção para lucrar mais.
- 🔵 Palpite: Placar Exato: 4x0 para o Corinthians - odd 9.00
- 🟢 Palpite: Handicap - Corinthians -3 - odd 2.55
- 🟡 Palpite: Mais de 4.5 gols na partida - odd 2.35
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Corinthians x Juventude
- 🔥 Corinthians vence por 3x0 - odd 7.50
- 🔥 Corinthians vence os dois tempos - odd 9.50
A aposta no placar de 3x0 para o Corinthians é bem atrativa, considerando a força do ataque corintiano e a sólida defesa do time paulista. Já a aposta "Corinthians vence os dois tempos" é uma ótima opção para quem acredita que a equipe paulista irá dominar a partida do início ao fim, marcando gols em ambos os tempos e mantendo a vantagem.
💰 Palpites de Odds Baixas Corinthians x Juventude
Considerando a superioridade do time paulista, apostar em uma vitória tranquila do Corinthians é a opção mais segura.
- 🔵 Vitória do Corinthians - odd 1.08
- 🟢 Menos de 4.5 gols - odd 1.51
- 🟡 Corinthians vence a partida - odd 1.08
Informações do Jogo: Corinthians x Juventude: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Corinthians x Juventude - Copa do Brasil Feminina
- 📅 Data: 17/09/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Alfredo Schürig, São Paulo
- 📺 Transmissão: Sportv
Não deixe de conferir o prognóstico do clássico para ter acesso a mais informações sobre a partida. Acesse as melhores dicas de apostas com nosso palpite de futebol para hoje.
📺 Onde Assistir Corinthians x Juventude
A partida entre Corinthians Feminino e Juventude Feminino será transmitida ao vivo pelo Sportv, na TV fechada, às 15h.
É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida.
Como Corinthians e Juventude Chegam Para o Confronto
O Corinthians Feminino, atual campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, é a grande potência do futebol feminino nacional. O time chega para a Copa do Brasil com força máxima e com o objetivo de conquistar mais um título em sua vasta galeria. Com um ataque arrasador e uma defesa quase intransponível, o time paulista é o grande favorito ao título, por isso, a expectativa é de uma vitória tranquila.
A equipe conta com as principais jogadoras do cenário nacional, como a artilheira Jheniffer, que tem sido fundamental na campanha do Corinthians. Com o elenco completo e sem desfalques por lesão ou suspensão, as Brabas entram em campo com a moral alta após uma série de vitórias no Campeonato Paulista.
Já o Juventude Feminino chega para o confronto como o azarão da competição. A equipe gaúcha sabe da dificuldade de enfrentar o Corinthians, mas busca fazer um jogo digno e, quem sabe, conseguir um resultado histórico. A equipe tem se destacado na competição e alcançou as oitavas de final de forma surpreendente, mostrando o crescimento do futebol feminino no Sul do país.
O time conta com uma defesa sólida, mas o desafio de parar o ataque do Corinthians será o maior teste da temporada para a equipe. A equipe não tem desfalques para a partida e deve ir a campo com o que tem de melhor para tentar segurar o ímpeto ofensivo das Brabas.
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável. É fundamental apostar com responsabilidade e considerar as apostas como um entretenimento, e não uma fonte de renda. Defina um limite de gastos e nunca arrisque mais do que você pode perder. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda.