Brasileiro Women - Brazil
Cruzeiro W
  • E
  • D
  • V
  • V
  • E
Corinthians x Cruzeiro : Palpite; Odds 2+, 7+; Onde Assistir, Brasileirão Feminino

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Corinthians Feminino x Cruzeiro Feminino para a 2ª mão da final do Campeonato Brasileiro Feminino? Então, chegou ao lugar certo! 


O jogo deste domingo, 14 de setembro, às 10h30, na Neo Química Arena, com transmissão na SporTv e TV Brasil, promete muita emoção, por colocar frente a frente duas equipes que buscam a vitória no Brasileirão Feminino. 


De um lado, o Corinthians Feminino, jogando em casa, quer mostrar a força de sua torcida e somar pontos importantes. Do outro, o Cruzeiro Feminino busca surpreender e conquistar um bom resultado fora de casa.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Corinthians Feminino x Cruzeiro Feminino com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e histórico dos times. Acompanhe!


Corinthians Feminino x Cruzeiro Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para o jogo entre Corinthians x Cruzeiro, preparamos as melhores dicas para você. Analisamos o momento das equipes, as estatísticas e o histórico de confrontos para trazer palpites certeiros. Confira as nossas dicas para você fazer as suas apostas:



  • 💰 *Corinthians total: Mais de 1.5: A odd de 1.45 sugere que o Corinthians marcará pelo menos 2 gols. É uma aposta com bom risco-recompensa, dado o favoritismo.

  • Ambos marcam: Sim: A odd de 1.69 é uma boa aposta de risco médio. Embora o Corinthians seja o favorito, o Cruzeiro tem potencial para marcar, tornando essa aposta atrativa.

  • 🚀Total de gols: 2-3: A odd de 2.15 é excelente para um palpite de risco médio. O placar de 1x1, 2x0 ou 2x1 está nessa faixa, e são resultados comuns.


As odds da Alfa.bet podem mudar a qualquer momento, então fique de olho! 😉


Palpites Alternativos Corinthians x Cruzeiro Brasileirão Feminino


Além das dicas principais, separamos outras opções para você turbinar suas apostas em Corinthians x Cruzeiro:



  • Handicap 0:1: Corinthians (0:1): Com odd de 2.20, esta aposta exige que o Corinthians vença por 2 ou mais gols. É uma aposta mais arriscada que a vitória simples, mas com um retorno muito maior.


Super Palpites Corinthians Feminino x Cruzeiro Feminino


Para quem busca palpites mais ousados, separamos algumas apostas com potencial de grandes ganhos:



  • ⚽ Corinthians para marcar em ambos os tempos: Não: Com odd de 1.66, esta aposta sugere que o Corinthians não marcará em ambas as etapas. É uma aposta com odds mais interessantes e que reflete a dificuldade de manter um ritmo ofensivo alto por todo o jogo.

  • Placar Exato: 2x1 para o Corinthians (odd 7.60).


💰 Palpites de Odds Baixas Corinthians Feminino x Cruzeiro Feminino




  • Total de gols: Menos de 3.5: Com odd de 1.57, é uma aposta razoável. A tendência é de um jogo com poucos gols.




  • Corinthians para vencer (Handicap -0.5): Com odd de 1.43, significa que o Corinthians precisa vencer por qualquer placar para a aposta ser ganha. É um bom palpite considerando o favoritismo.




  Corinthians total: Mais de 1.5: A odd de 1.45 sugere que o Corinthians marcará pelo menos 2 gols. É uma aposta com bom risco-recompensa, dado o favoritismo.




⚖️ Palpites de Odds Médias Corinthians x Cruzeiro Feminino




  • Corinthians para vencer ou o jogo ter mais de 2.5 gols: Com odd de 1.16, este palpite combina um resultado provável (vitória do Corinthians) com uma alternativa de alta pontuação, aumentando a chance de acerto.




  • Resultado no intervalo/final do jogo: Empate/Corinthians SP: A odd de 4.40 é alta, mas a probabilidade de um primeiro tempo equilibrado, seguido de uma vitória do Corinthians no segundo tempo, é uma possibilidade.




  Total de gols: 2-3: A odd de 2.15 é excelente para um palpite de risco médio. O placar de 1x1, 2x0 ou 2x1 está nessa faixa, e são resultados comuns.




🚀 Palpites de Odds Altas Corinthians Feminino x Cruzeiro Feminino




  • Cruzeiro para vencer: Sim: A odd de 4.90 é alta, o que reflete a menor probabilidade, mas não é impossível. É uma aposta para quem acredita em uma zebra.




  • Corinthians para vencer sem sofrer gol: Sim: A odd de 2.60 sugere que é um resultado mais difícil de acontecer, mas com um bom potencial de retorno. Se a defesa do Corinthians estiver em um bom dia, esta aposta pode ser vencedora.




  • Cruzeiro para vencer um dos tempos: Sim: Com odd de 2.90, esta aposta é mais segura do que a vitória simples do Cruzeiro. O time visitante pode ter um bom primeiro ou segundo tempo, mesmo que não vença o jogo.




Corinthians Feminino x Cruzeiro Feminino: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saber onde assistir e ter as informações completas da partida é fundamental para não perder nenhum lance.


📋 Informações Completas da Partida



  • Competição: Brasileirão Feminino

  • Partida: Corinthians F x Cruzeiro F

  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário:10h30 (horário de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, São Paulo

  • Onde Assistir:Sportv e TV Brasil


Como Corinthians F. e Cruzeiro F. Chegam Para o Confronto


O Corinthians Feminino busca consolidar sua posição no campeonato, aproveitando o fator casa para impor seu jogo. A equipe quer mostrar sua força desde o início. Já o Cruzeiro Feminino tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência.


Nossa Opinião para Corinthians Feminino x Cruzeiro Feminino


A partida entre Corinthians Fem. x Cruzeiro Fem. promete ser emocionante, com as duas equipes buscando a vitória. Acreditamos em um jogo com muitos gols, com o Corinthians levando uma pequena vantagem por jogar em casa. Mas, como o futebol é imprevisível, tudo pode acontecer! 

Corinthians W x Cruzeiro W: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Corinthians W x Cruzeiro W: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Brasileiro Women
Cruzeiro W
2 - 2
Corinthians W
2025 Brasileiro Women
Corinthians W
4 - 2
Cruzeiro W
2024 Brasileiro Women
Cruzeiro W
7 - 2
Corinthians W
2023 Brasileiro Women
Corinthians W
4 - 2
Cruzeiro W
2023 Brasileiro Women
Cruzeiro W
1 - 2
Corinthians W

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 

