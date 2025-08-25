Cordoba x Las Palmas: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, 25/08

Cordoba x Las Palmas: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Segunda División, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 16h30 (horário de Brasília), no Estadio Nuevo Arcángel, em Córdoba, sem transmissão para o Brasil.

A Segunda División ainda está no começo e é difícil saber o que esperar de cada time. As duas equipes estão coladas na tabela, com o Las Palmas em 15º, depois de um empate em seu primeiro jogo, e o Córdoba em 16º, após uma derrota em sua primeira partida.

Cordoba x Las Palmas: Nossas 3 Melhores Dicas

Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no fato de que ambos os times ainda estão se encontrando na temporada. O Córdoba perdeu seu primeiro jogo fora de casa, mas o Las Palmas conseguiu um empate, mesmo jogando fora também. Com os dois times tendo um início de temporada parecido, as apostas se concentram na probabilidade de uma partida equilibrada.



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.05

🎯 Palpite: Handicap Asiático: UD Las Palmas (+2.5) - odd 1.07

🎯 Palpite: Marcar A Qualquer Momento (Tempo Regulamentar): Guardiola, Sergi - odd 2.45



Palpites Alternativos Cordoba x Las Palmas

Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como escanteios, que podem dar mais valor à aposta.



🎯 Palpite: Corrida Aos 3 Escanteios: Cordoba CF - odd 1.47

🎯 Palpite: Marcar A Qualquer Momento: Jacono - odd 2.60

🎯 Palpite: 1º Tempo - Total De Escanteios: Mais de 2.5 - odd 1.70



💰 Cordoba x Las Palmas: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.05

🟢 Palpite: Handicap Asiático: UD Las Palmas (+2.5) - odd 1.07

🟡 Palpite: Marcar A Qualquer Momento: Guardiola, Sergi - odd 2.45



⚖️ Cordoba x Las Palmas: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Marcar A Qualquer Momento: Jacono - odd 2.60

🟢 Palpite: Marcar A Qualquer Momento: Carracedo Garcia, Cristian - odd 3.45

🟡 Palpite: Marcar A Qualquer Momento: Lukovic, Milos - odd 3.50



🚀 Cordoba x Las Palmas: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Total de Gols: Menos de 0.5 - odd 6.75

🟢 Palpite: Marcar A Qualquer Momento: Del Moral, Alberto - odd 5.40

🟡 Palpite: Sem Gol - odd 7.50



Cordoba x Las Palmas: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Cordoba e Las Palmas é crucial para que os dois times comecem a se firmar na tabela da Segunda División. As duas equipes precisam de uma vitória para subir na classificação e se afastarem da zona de rebaixamento. O jogo será no Estádio Nuevo Arcángel, a casa do Cordoba.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Cordoba x Las Palmas - Segunda División

📅 Data: 25/08/25



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estadio Nuevo Arcángel, Córdoba



📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Cordoba e Las Palmas Chegam Para o Confronto

O Cordoba chega para a partida na 16ª posição, com zero pontos após a primeira rodada. O time perdeu seu jogo de estreia por 2 a 1 para o Gijón, o que mostra uma necessidade de recuperação imediata. No geral, o time tem uma média de 1 gol marcado e 2 gols sofridos por jogo.

O Las Palmas está na 15ª posição, com 1 ponto na tabela, após empatar seu único jogo por 1 a 1 com o FC Andorra. O time tem uma média de 1 gol marcado e 1 gol sofrido por jogo. O time tem uma sequência de um jogo sem perder na temporada.