Copenhaga x Basel: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 27/08

Copenhaga x Basel: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Copenhaga e Basel se enfrentam nesta quarta-feira, 27/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. A partida começa às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhaga, e vale uma vaga importante na fase de liga da Liga dos Campeões.

O Copenhaga conta com o apoio da torcida para confirmar o favoritismo, enquanto o Basel busca surpreender fora de casa com sua tradição europeia.

No jogo da ida ficou 1 a 1 na Suíça e agora os dois times sabem que alguém terá de vencer para garantir o apuramento seja nos 90 minutos, no tempo extra ou nas penalidades.

Copenhaga x Basel Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: Copenhaga vence







Ambas equipes marcam (sim)







Mais de 2.5 gols na partida





Esses mercados refletem a expectativa de um jogo equilibrado, mas com vantagem para o mandante.

Resultado Final: Copenhaga vence

Jogando em casa, o Copenhaga tende a assumir o protagonismo. O mercado de vitória do Copenhaga aparece como favorito.

Ambas equipes marcam (sim)

Com ataques eficientes, os dois lados devem criar boas oportunidades. Apostar em ambas equipes marcam pode ser uma boa opção.

Mais de 2.5 gols na partida

A disputa promete intensidade e chances claras. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado para quem espera um jogo aberto.

Copenhaga x Basel: Onde Assistir

O jogo passa na HBO Max e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Copenhaga x Basel - Liga dos Campeões



📅 Data: 27/08/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Parken, Copenhaga, Dinamarca



📺 Onde vai passar: HBO Max e Novibet (streaming).



Copenhaga x Basel: Escalações prováveis

Copenhaga: Dominik Kotarski; Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos, Birger Meling; Lukas Lerager, Magnus Mattsson, Jordan Larsson, Viktor Claesson; Robert, Youssoufa Moukoko.

Basel: Marwin Hitz; Keigo Tsunemoto, Adrian Barisic, Jonas Adjetey, Dominik Schmid; Léo Leroy, Metinho, Marin Soticek, Xherdan Shaqiri; Philip Otele, Albian Ajeti.

Copenhaga x Basel: Como chegam os times

Copenhaga



⚽️ 11 Jogos



✅ 7 Vitórias (64%)

🤝 3 Empates (27%)

❌ 1 Derrota (9%)

🥅 22 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 8 Gols sofridos (0,73 G/J)



Basel



⚽️ 6 Jogos



✅ 3 Vitórias (50%)

🤝 1 Empate (17%)

❌ 2 Derrotas (33%)

🥅 15 Gols marcados (2,5 G/J)

🛡️ 9 Gols sofridos (1,5 G/J)



Copenhaga x Basel: Retrospecto dos últimos confrontos

O saldo de confrontos na história revela apenas 1 jogo entre as duas equipes, valendo 1 empate.