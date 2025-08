Congo x Sudão: Palpite Odds Altas, Onde Assistir, Taça das Nações Africanas, 05/08

Congo x Sudão: confira abaixo os palpites de odds altas para o duelo da Taça das Nações Africanas.

Congo e Sudão abrem sua campanha na Taça das Nações Africanas nesta terça-feira, 05/08, a partir das 11h (horário de Brasília), no Amani Stadium. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo D, que ainda conta com Nigéria e Senegal.

Com dois favoritos claros no grupo, esse duelo representa uma oportunidade de ouro para Congo e Sudão sonharem com uma classificação. Quem vencer aqui já sai na frente e pode embolar a disputa, caso consiga pontuar contra os gigantes. A seguir, veja nosso palpite para Congo x Sudão, com análises, mercados sugeridos e onde acompanhar a partida.

Palpites de Congo x Sudão: Melhores opções



🎯 Palpite : Dupla Chance: Sudão ou Empate - odd 1.60

: Dupla Chance: Sudão ou Empate - odd 1.60

🎯 Palpite : Menos de 2.5 gols - odd 1.53

: Menos de 2.5 gols - odd 1.53

🎯 Palpite: Ambos não marcam - odd 1.60



O confronto opõe duas seleções que têm dificuldades ofensivas, mas números distintos na defesa. O Congo sofreu mais de 1 gol em 70% dos seus jogos, enquanto o Sudão tem uma média de apenas 0.5 gols sofridos por partida e 70% de clean sheets. Isso nos ajuda a entender os mercados mais promissores.

Palpites Alternativos Congo x Sudão



🎯 Total de Gols do Congo - Menos de 0.5 - odd 2.80



🎯 Total de Gols do Sudão - Exatamente 1 - odd 3.50



🎯 Placar Exato: 0x1 Sudão - odd 7.50



Para quem busca mercados menos convencionais, o jogo apresenta boas oportunidades em apostas de gols por equipe e placar exato, baseando-se nos baixos índices ofensivos das seleções.

💰 Palpites de Odds Baixas Congo x Sudão



🔵 Menos de 3.5 gols - odd 1.25



🟢 Total de Gols - Menos de 1.5 - odd 2.40



🟡 Total de Escanteios - Menos de 9.5 - odd 1.90



⚖️ Palpites de Odds Médias Congo x Sudão



🔵 Empate - odd 3.10



🟢 Gols no 1º tempo: Menos de 0.5 - odd 2.50



🟡 Total de Cartões - Mais de 3.5 - odd 2.30



🚀 Palpites de Odds Altas Congo x Sudão



🔵 Placar Exato: 1x1 - odd 6.50



🟢 Sudão vence e ambos não marcam - odd 5.00



🟡 Congo para perder sem marcar - odd 5.50



Informações do Jogo: Congo x Sudão: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Congo x Sudão - Taça das Nações Africanas 2025



📅 Data: 05/08/2025



⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Amani Stadium, sem transmissão confirmada



📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada



Como Congo e Sudão Chegam Para o Confronto

O Congo chega para a competição com sérias dificuldades ofensivas. A seleção marcou em apenas 30% dos jogos recentes e tem 70% de partidas sem marcar. Do outro lado, a defesa não inspira confiança: sofreu mais de 1.5 gols em 70% dos jogos.

Já o Sudão, apesar de não apresentar um ataque poderoso, demonstra solidez defensiva. Foram 70% de clean sheets nos últimos jogos e menos de 0.5 gols sofridos em 70% das partidas. Esse perfil pode fazer a diferença num confronto equilibrado.