Congo DR
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Senegal
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 14:07

Congo x Senegal Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo África 09/09

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Congo DR x Senegal? Então, você chegou ao lugar certo! A partida, que acontece em 09 de setembro de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África. O confronto promete fortes emoções, com as seleções buscando uma vaga no mundial.


De um lado, a RD do Congo busca a vitória para subir na tabela e se aproximar da classificação. Do outro, Senegal quer manter a boa fase e garantir sua vaga na próxima fase. Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Congo x Senegal, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times.


Acompanhe a análise completa, com dicas de apostas e informações sobre onde assistir. Veja também nossos melhores palpites para os jogos de hoje para Eliminatórias da Copa Mundo. 


Congo x Senegal Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, preparamos três dicas que podem ser valiosas. Analisamos o momento das equipes, o histórico de confrontos e as odds oferecidas pelas casas de apostas. Confira:



  • 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.00 🟡 Risco: Médio

  • 🎯 Total de gols: menos de 2,5 - odd 1.75 🟢 Risco: Baixo

  • 🎯 Senegal vence a partida - odd 2.10 🟡 Risco: Médio


As odds podem mudar a qualquer momento, por isso, confira os valores atualizados antes de fazer sua aposta. As dicas são baseadas em análises e estatísticas, mas o futebol é imprevisível. Aposte com responsabilidade e divirta-se!


💰 Palpites de Odds Baixas Congo DR x Senegal


As apostas de baixo risco são ideais para quem busca maior segurança e menor exposição. Analisamos as odds e o momento das equipes para encontrar as melhores oportunidades. Veja nossas sugestões:



  • 🟢 Total de Gols: Menos de 2,5 - Odd 1.75. Risco: Baixo. Justificativa: Nos últimos confrontos diretos, a média de gols entre as equipes tem sido baixa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Congo DR x Senegal


As apostas de risco médio oferecem um bom equilíbrio entre retorno e possibilidade de acerto. São ótimas opções para quem busca um pouco mais de emoção sem arriscar tanto. Confira:



  • 🟡 Empate no Primeiro Tempo - Odd 2.00. Risco: Médio. Justificativa: Considerando o histórico recente e o equilíbrio entre as equipes, o empate no primeiro tempo pode ser um bom palpite.

  • 🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.10. Risco: Médio. Justificativa: As duas equipes têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas Congo DR x Senegal


Para os apostadores que gostam de adrenalina, as apostas de alto risco podem trazer grandes recompensas. Analisamos as odds e o cenário da partida para encontrar as melhores oportunidades. Veja:



  • 🔴 Senegal vence a partida - Odd 2.10. Risco: Alto. Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Senegal tem um elenco superior e pode surpreender.


Congo DR x Senegal: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba todos os detalhes da partida, como e onde assistir ao vivo. Informações sobre o estádio, horário e muito mais.


📋 Informações Completas da Partida



  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África

  • Partida: RD Congo x Senegal

  • Data: 09 de setembro de 2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Pentecost Martyrs, República Democrática do Congo 

  • Onde Assistir: FIFA+


Como Congo DR e Senegal Chegam Para o Confronto


Para te ajudar a apostar com mais segurança, trouxemos informações sobre o momento atual das equipes. Veja o desempenho recente, os resultados e como cada time chega para esta partida decisiva.


Últimos Jogos do Congo DR


O Congo DR tem mostrado um desempenho oscilante, com vitórias importantes e algumas derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos na competição.



  • ✅ Congo DR 1 x 0 South Sudan - 05 de setembro de 2025 (Eliminatórias da Copa do Mundo)

  • ❌ Congo DR 0 x 2 Morocco - 17 de agosto de 2025 (Amistoso)

  • ✅ Congo DR 3 x 1 Angola - 14 de agosto de 2025 (Amistoso)

  • ✅ Congo DR 2 x 1 Zambia - 07 de agosto de 2025 (Amistoso)

  • ❌ Congo DR 0 x 1 Kenya - 03 de agosto de 2025 (Amistoso)


Últimos Jogos do Senegal


O Senegal vem de uma sequência de resultados positivos, mostrando força e organização. A equipe chega com moral elevada para buscar mais uma vitória fora de casa.



  • ✅ Senegal 2 x 0 Sudan - 05 de setembro de 2025 (Eliminatórias da Copa do Mundo)

  • ✅ Sudan 0 x 1 Senegal - 29 de agosto de 2025 (Amistoso)

  • ❌ Morocco 2 x 1 Senegal - 26 de agosto de 2025 (Amistoso)

  • ✅ Uganda 0 x 2 Senegal - 23 de agosto de 2025 (Amistoso)

  • 🟡 Sudan 1 x 1 Senegal - 19 de agosto de 2025 (Amistoso)


Nossa Opinião para Congo DR x Senegal


A partida entre Congo DR e Senegal promete ser bastante disputada, com as duas seleções buscando a vitória. O Senegal, com um elenco mais qualificado, pode levar vantagem. No entanto, o Congo DR joga em casa e pode surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com poucos gols, e com um leve favoritismo para Senegal.


Analisando o histórico recente, o Senegal tem se mostrado mais consistente e organizado. Acreditamos que a equipe pode conquistar a vitória, mas não será um jogo fácil. O Congo DR, jogando em casa, vai lutar muito para conquistar um bom resultado.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


 


Congo DR x Senegal: Palpite do Dia

Congo DR x Senegal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Congo DR x Senegal: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Africa Cup of Nations
Senegal
0 - 0
Congo DR
2023 World Cup - Qualification Africa
Senegal
1 - 1
Congo DR
2022 African Nations Championship
Senegal
3 - 0
Congo DR

Jogo Responsável


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


Apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas com responsabilidade. Lembre-se que apostas são para maiores de dezoito anos e jamais devem comprometer o dinheiro destinado a contas pessoais ou da sua casa. Priorize a diversão e pratique o Jogo Responsável.

