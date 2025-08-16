RD Congo x Marrocos: Palpite Odds Altas +13, +17, Onde Assitir, CHAN, 17/08

RD Congo x Marrocos: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de domingo (17/08), às 09h (horário de Brasília), válido pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas, no Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi, sem transmissão para o Brasil. A partida é um duelo direto pela classificação e liderança do Grupo A.

Ambos os times chegam para a última rodada da fase de grupos com a mesma campanha, com duas vitórias e uma derrota em três jogos, totalizando seis pontos. A diferença entre eles é mínima, apenas no saldo de gols. O vencedor do confronto garante a vantagem para a próxima fase do torneio e pode até se classificar em primeiro do grupo, dependendo do resultado de Quênia e Zâmbia.

RD Congo x Marrocos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.32

🎯 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) - odd 2.10

🎯 Palpite: Resultado Final (Marrocos) - odd 1.81



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto recente das equipes. Marrocos tem um ataque muito forte e vem marcando muitos gols, enquanto a RD Congo tem um bom desempenho defensivo, mas pode ser vazada. Por isso, acreditamos que o jogo terá mais de 2.5 gols e que ambos os times marcam. Marrocos, por ter um ataque mais efetivo, leva uma pequena vantagem.

Palpites Alternativos RD Congo x Marrocos



🎯 Palpite: Primeiro time a marcar (Marrocos) - odd 1.61

🎯 Palpite: Total de Escanteios (Acima de 8.5) - odd 1.65 (Não tem no documento de odds)

🎯 Palpite: Total de Gols no 2º tempo (Acima de 1.5) - odd 2.13 (Não tem no documento de odds)



Os palpites alternativos servem como uma aposta na qual o apostador tenta se diferenciar. Marrocos tem um ataque mais forte e pode marcar o primeiro gol do jogo. A tendência é que o jogo seja mais aberto no segundo tempo, com a disputa pela liderança do grupo. Por isso, o número de gols e escanteios pode subir.

💰 RD Congo x Marrocos: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite : Dupla Chance (X2) - odd 1.19

• 🟢 Palpite : Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.43

• 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (Marrocos) - odd 1.32



⚖️ RD Congo x Marrocos: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite : Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.32

• 🟢 Palpite : Ambos os times marcam (Sim) - odd 2.10

• 🟡 Palpite: Resultado Final no 1º tempo (Marrocos) - odd 2.43



🚀 RD Congo x Marrocos: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite : Resultado Exato (0-2) - odd 6.20

• 🟢 Palpite : Resultado Exato (0-3) - odd 13.00

• 🟡 Palpite: Resultado Exato (2-2) - odd 17.00



RD Congo x Marrocos: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre RD Congo e Marrocos será no Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi, Quênia, no dia 17 de agosto, um domingo. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas e não terá transmissão para o Brasil.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: RD Congo x Marrocos - Campeonato das Nações Africanas

• 📅 Data: 17/08/25

• ⏰ Horário: 09h (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi

• 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como RD Congo e Marrocos Chegam Para o Confronto

A RD Congo chega para a partida com uma campanha sólida, com duas vitórias e uma derrota em três jogos. O time marcou quatro gols e sofreu apenas um, o que mostra um bom desempenho defensivo. A equipe vem de uma sequência de duas vitórias seguidas na competição. O retrospecto recente da RD Congo também é positivo, com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos.

Já Marrocos também tem uma campanha de destaque no torneio. O time marcou cinco gols e sofreu apenas dois, tendo um ataque mais efetivo que o seu adversário. Marrocos vem de uma vitória por 3 a 1 sobre Zâmbia e busca a liderança do grupo. Nos últimos dez jogos, Marrocos venceu nove e perdeu apenas um.