RD Congo x Marrocos: Palpite Odds Altas +13, +17, Onde Assitir, CHAN, 17/08
RD Congo x Marrocos: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de domingo (17/08), às 09h (horário de Brasília), válido pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas, no Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi, sem transmissão para o Brasil. A partida é um duelo direto pela classificação e liderança do Grupo A.
Ambos os times chegam para a última rodada da fase de grupos com a mesma campanha, com duas vitórias e uma derrota em três jogos, totalizando seis pontos. A diferença entre eles é mínima, apenas no saldo de gols. O vencedor do confronto garante a vantagem para a próxima fase do torneio e pode até se classificar em primeiro do grupo, dependendo do resultado de Quênia e Zâmbia.
RD Congo x Marrocos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.32
- 🎯 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) - odd 2.10
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Marrocos) - odd 1.81
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto recente das equipes. Marrocos tem um ataque muito forte e vem marcando muitos gols, enquanto a RD Congo tem um bom desempenho defensivo, mas pode ser vazada. Por isso, acreditamos que o jogo terá mais de 2.5 gols e que ambos os times marcam. Marrocos, por ter um ataque mais efetivo, leva uma pequena vantagem.
Palpites Alternativos RD Congo x Marrocos
- 🎯 Palpite: Primeiro time a marcar (Marrocos) - odd 1.61
- 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Acima de 8.5) - odd 1.65 (Não tem no documento de odds)
- 🎯 Palpite: Total de Gols no 2º tempo (Acima de 1.5) - odd 2.13 (Não tem no documento de odds)
Os palpites alternativos servem como uma aposta na qual o apostador tenta se diferenciar. Marrocos tem um ataque mais forte e pode marcar o primeiro gol do jogo. A tendência é que o jogo seja mais aberto no segundo tempo, com a disputa pela liderança do grupo. Por isso, o número de gols e escanteios pode subir.
💰 RD Congo x Marrocos: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Chance (X2) - odd 1.19
- • 🟢 Palpite: Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.43
- • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (Marrocos) - odd 1.32
⚖️ RD Congo x Marrocos: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.32
- • 🟢 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) - odd 2.10
- • 🟡 Palpite: Resultado Final no 1º tempo (Marrocos) - odd 2.43
🚀 RD Congo x Marrocos: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Resultado Exato (0-2) - odd 6.20
- • 🟢 Palpite: Resultado Exato (0-3) - odd 13.00
- • 🟡 Palpite: Resultado Exato (2-2) - odd 17.00
RD Congo x Marrocos: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre RD Congo e Marrocos será no Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi, Quênia, no dia 17 de agosto, um domingo. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas e não terá transmissão para o Brasil.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: RD Congo x Marrocos - Campeonato das Nações Africanas
- • 📅 Data: 17/08/25
- • ⏰ Horário: 09h (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi
- • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como RD Congo e Marrocos Chegam Para o Confronto
A RD Congo chega para a partida com uma campanha sólida, com duas vitórias e uma derrota em três jogos. O time marcou quatro gols e sofreu apenas um, o que mostra um bom desempenho defensivo. A equipe vem de uma sequência de duas vitórias seguidas na competição. O retrospecto recente da RD Congo também é positivo, com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos.
Já Marrocos também tem uma campanha de destaque no torneio. O time marcou cinco gols e sofreu apenas dois, tendo um ataque mais efetivo que o seu adversário. Marrocos vem de uma vitória por 3 a 1 sobre Zâmbia e busca a liderança do grupo. Nos últimos dez jogos, Marrocos venceu nove e perdeu apenas um.
Congo DR x Morocco: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Congo DR x Morocco: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Congo DR x Morocco: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
As apostas esportivas são uma fonte de entretenimento, não uma fonte de renda. Não aposte para ganhar dinheiro. Se você estiver jogando para enriquecer e estiver difícil de parar, leia nosso guia do Jogo Responsável e busque ajuda profissional.
