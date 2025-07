Confiança x Tombense: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série C 2025 (20/07)

Confiança x Tombense palpite: duelo direto neste domingo, 20/07, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão 2025. A bola rola às 16h30 (de Brasília) no Batistão, em Aracaju. Até o momento, não há transmissão confirmada na TV ou streaming.

Os dois clubes vivem momentos delicados. O Confiança é o 18º colocado, com 10 pontos, enquanto a Tombense é o 17.º, com 11. Jogando em casa, o Dragão precisa reencontrar o caminho das vitórias após três empates consecutivos. Do outro lado, os mineiros acumulam cinco jogos sem vencer e chegam pressionados por três derrotas seguidas.

Confira nosso palpite de Confiança x Tombense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Confiança x Tombense Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Para as apostas em Confiança x Tombense, sugerimos essas três opções com base no retrospecto recente das equipes. Os números indicam um confronto equilibrado e com baixo número de gols, o que abre boas oportunidades nestes mercados.

Total de gols mais de 1.5 - odd pagando 1.61

Apesar de ataques pouco eficientes, tanto Confiança quanto Tombense mostram espaços defensivos que podem ser explorados. A equipe mineira tem média de 1,33 gol por jogo, enquanto o time sergipano, mesmo com dificuldade ofensiva, precisará se expor atuando em casa.

No histórico do confronto, dois dos três jogos terminaram com pelo menos dois gols. Considerando a necessidade de vitória para os dois lados, a tendência é que o jogo tenha um ritmo mais aberto, o que favorece esse mercado.

Empate anula aposta - Tombense - odd pagando 1.90

Mesmo jogando fora de casa, a Tombense aparece como leve favorita no confronto. A equipe venceu dois dos três jogos contra o Confiança e nunca perdeu no histórico do duelo. Além disso, o time mineiro marcou em 100% das partidas entre eles.

Apesar da fase ruim, a Tombense tem um retrospecto ligeiramente superior na competição e enfrenta um adversário que também não vence há muito tempo. O mercado "empate anula aposta" traz mais segurança para quem acredita que o visitante pode surpreender.

Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.65

Outro dado que chama a atenção é a baixa ocorrência de gols dos dois lados. Em apenas um dos três confrontos houve gol para ambas as equipes. O Confiança não marcou em dois desses três jogos e tem um ataque pouco produtivo.

Com isso, a tendência é que ao menos uma das equipes passe em branco mais uma vez. Diante do momento das duas e da importância do duelo, a estratégia pode ser de priorizar a defesa.

Confiança x Tombense - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Confiança x Tombense apenas em transmissão de casas de apostas, pois até o momento nenhuma emissora ou plataforma anunciou transmissão oficial. O jogo acontece neste domingo, às 16h30, na Arena Batistão.

Tudo o que você precisa saber de Confiança x Tombense:



⚽️ Confronto: Confiança x Tombense - Série C

🗓️ Data: 20/07/2025

⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Batistão, Aracaju

📺 Onde vai passar Confiança x Tombense: Sem transmissão confirmada



Confiança x Tombense - Últimos 5 jogos Entre Os Times



04/05/2024 - Confiança 0x2 Tombense (Série C 2024)



02/11/2014 - Confiança 1x1 Tombense (Série D 2014)



25/10/2014 - Tombense 1x0 Confiança (Série D 2014)



Confiança x Tombense: quem ganha? - Melhores odds

A Tombense tem cerca de 52,6% de probabilidade de sair com a vitória neste domingo. Essa estimativa tem como base a odd @1.90 no mercado "empate anula aposta". A equipe tem um retrospecto melhor no confronto direto e apresenta desempenho superior, mesmo em crise.



Confiança ganha - Odd de @1,95 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de @2.80 na Superbet



Tombense ganha - Odd de @2.50 na bet365



