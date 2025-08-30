Confiança x Retrô: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Série C, 30/08

Confiança x Retrô: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju, com transmissão no canal SportyNet.

O jogo é válido pela 19ª rodada da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam por um bom resultado. O Confiança, na 11ª posição, ainda briga por uma vaga na próxima fase, enquanto o Retrô está na 19ª e luta para não ser rebaixado.

Confiança x Retrô Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Confiança - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.02

- odd 2.02

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Confiança E Não - odd 1.94

- odd 1.94

🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.63



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times. O Confiança tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.2 gols marcados por jogo) e tem 50% de jogos sem sofrer gols. Já o Retrô tem uma média de apenas 0.5 gols marcados por jogo e uma média de 1.2 gols sofridos. Com a necessidade de vitória do Confiança e o Retrô em uma fase ruim, o jogo pode ter um placar favorável para o time da casa. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Confiança x Retrô



🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.59

- odd 4.59

🎯 Palpite: Confiança Anula Aposta: Empate - odd 1.13

- odd 1.13

🎯 Palpite: 1º Gol: Confiança - odd 1.40



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

💰 Confiança x Retrô: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Confiança Ou Empate - odd 1.09

- odd 1.09

🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.63

- odd 1.63

🟡 Palpite: Confiança (-0.5) - odd 1.40



⚖️ Confiança x Retrô: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.73

- odd 3.73

🟢 Palpite: Confiança E Sim (Ambos os times marcam) - odd 3.97

- odd 3.97

🟡 Palpite: Empate / Confiança (Intervalo / Final do Jogo) - odd 3.88



🚀 Confiança x Retrô: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 2:0 - odd 5.06

- odd 5.06

🟢 Palpite: Placar Exato 3:0 - odd 8.23

- odd 8.23

🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 7.61



Confiança x Retrô: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Confiança e Retrô é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Brasileiro. O Confiança, em busca de uma vaga na próxima fase, tem um desempenho superior ao do Retrô, que luta para não ser rebaixado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Confiança x Retrô - Série C

- Série C

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Batistão, em Aracaju



📺 Transmissão: SportyNet



Como Confiança e Retrô Chegam Para o Confronto

O Confiança chega para a partida na 11ª colocação, com 23 pontos em 18 jogos, mostrando uma necessidade de pontuar para se classificar. O time tem um desempenho global de 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Em casa, o Confiança tem um histórico de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe tem uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa e não perde há 6 jogos.

O Retrô está na 19ª posição da tabela, com 14 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para não ser rebaixado. O time tem um desempenho global com 3 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. O Retrô não vence há 7 jogos em todas as competições e tem um desempenho ruim fora de casa, com apenas uma vitória em nove jogos.