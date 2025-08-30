- D
Confiança x Retrô: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Série C, 30/08
Confiança x Retrô: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju, com transmissão no canal SportyNet.
O jogo é válido pela 19ª rodada da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam por um bom resultado. O Confiança, na 11ª posição, ainda briga por uma vaga na próxima fase, enquanto o Retrô está na 19ª e luta para não ser rebaixado.
Confiança x Retrô Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Confiança - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.02
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Confiança E Não - odd 1.94
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.63
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times. O Confiança tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.2 gols marcados por jogo) e tem 50% de jogos sem sofrer gols. Já o Retrô tem uma média de apenas 0.5 gols marcados por jogo e uma média de 1.2 gols sofridos. Com a necessidade de vitória do Confiança e o Retrô em uma fase ruim, o jogo pode ter um placar favorável para o time da casa. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.
Palpites Alternativos Confiança x Retrô
- 🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.59
- 🎯 Palpite: Confiança Anula Aposta: Empate - odd 1.13
- 🎯 Palpite: 1º Gol: Confiança - odd 1.40
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.
💰 Confiança x Retrô: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Confiança Ou Empate - odd 1.09
- 🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.63
- 🟡 Palpite: Confiança (-0.5) - odd 1.40
⚖️ Confiança x Retrô: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.73
- 🟢 Palpite: Confiança E Sim (Ambos os times marcam) - odd 3.97
- 🟡 Palpite: Empate / Confiança (Intervalo / Final do Jogo) - odd 3.88
🚀 Confiança x Retrô: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 2:0 - odd 5.06
- 🟢 Palpite: Placar Exato 3:0 - odd 8.23
- 🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 7.61
Confiança x Retrô: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Confiança e Retrô é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Brasileiro. O Confiança, em busca de uma vaga na próxima fase, tem um desempenho superior ao do Retrô, que luta para não ser rebaixado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Confiança x Retrô - Série C
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Batistão, em Aracaju
- 📺 Transmissão: SportyNet
Como Confiança e Retrô Chegam Para o Confronto
O Confiança chega para a partida na 11ª colocação, com 23 pontos em 18 jogos, mostrando uma necessidade de pontuar para se classificar. O time tem um desempenho global de 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Em casa, o Confiança tem um histórico de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe tem uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa e não perde há 6 jogos.
O Retrô está na 19ª posição da tabela, com 14 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para não ser rebaixado. O time tem um desempenho global com 3 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. O Retrô não vence há 7 jogos em todas as competições e tem um desempenho ruim fora de casa, com apenas uma vitória em nove jogos.
Confiança x Retrô: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Confiança x Retrô: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Confiança x Retrô: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
