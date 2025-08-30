Assine UOL
Serie C - Brazil
Estádio Estadual Lourival Baptista
Retrô
  • E
  • D
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo


1
1.46
x
3.85
2
7.5

Odds atualizadas a 30.08.2025 às 02:33

Confiança x Retrô: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Série C, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confiança x Retrô: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju, com transmissão no canal SportyNet.


O jogo é válido pela 19ª rodada da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam por um bom resultado. O Confiança, na 11ª posição, ainda briga por uma vaga na próxima fase, enquanto o Retrô está na 19ª e luta para não ser rebaixado.


Confiança x Retrô Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Confiança - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.02

  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Confiança E Não - odd 1.94

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.63


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times. O Confiança tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.2 gols marcados por jogo) e tem 50% de jogos sem sofrer gols. Já o Retrô tem uma média de apenas 0.5 gols marcados por jogo e uma média de 1.2 gols sofridos. Com a necessidade de vitória do Confiança e o Retrô em uma fase ruim, o jogo pode ter um placar favorável para o time da casa. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Confiança x Retrô



  • 🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.59

  • 🎯 Palpite: Confiança Anula Aposta: Empate - odd 1.13

  • 🎯 Palpite: 1º Gol: Confiança - odd 1.40


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


💰 Confiança x Retrô: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Confiança Ou Empate - odd 1.09

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.63

  • 🟡 Palpite: Confiança (-0.5) - odd 1.40


⚖️ Confiança x Retrô: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.73

  • 🟢 Palpite: Confiança E Sim (Ambos os times marcam) - odd 3.97

  • 🟡 Palpite: Empate / Confiança (Intervalo / Final do Jogo) - odd 3.88


🚀 Confiança x Retrô: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 2:0 - odd 5.06

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 3:0 - odd 8.23

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 7.61


Confiança x Retrô: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Confiança e Retrô é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos no Campeonato Brasileiro. O Confiança, em busca de uma vaga na próxima fase, tem um desempenho superior ao do Retrô, que luta para não ser rebaixado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Confiança x Retrô - Série C

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Batistão, em Aracaju

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Confiança e Retrô Chegam Para o Confronto


O Confiança chega para a partida na 11ª colocação, com 23 pontos em 18 jogos, mostrando uma necessidade de pontuar para se classificar. O time tem um desempenho global de 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Em casa, o Confiança tem um histórico de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe tem uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa e não perde há 6 jogos.


O Retrô está na 19ª posição da tabela, com 14 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para não ser rebaixado. O time tem um desempenho global com 3 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. O Retrô não vence há 7 jogos em todas as competições e tem um desempenho ruim fora de casa, com apenas uma vitória em nove jogos.

Ver mais Ver menos

Confiança x Retrô: Palpite do Dia

Confiança Vence
Superbet logo
1.46


As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sparta Rotterdam - Feyenoord
2
1.88
Genoa - Juventus
2
1.88
Tottenham - Bournemouth
1
1.92
Múltipla
6.79
x
Aposta
20
=
Ganhos
135.72


Confiança x Retrô: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Confiança x Retrô: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Copa do Nordeste
Confiança
1 - 1
Retrô

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Confiança
Empate
Retrô

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos



