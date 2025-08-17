Assine UOL
Serie C - Brazil
Estádio Estadual Lourival Baptista
Floresta
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Confiança x Floresta: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 17/08

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confiança x Floresta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no domingo (17/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju, e terá transmissão da SportyNet.


O confronto entre Confiança e Floresta é uma verdadeira "decisão" na parte de baixo da tabela, já que as duas equipes lutam para fugir da zona de rebaixamento. O time sergipano precisa da vitória em casa, enquanto o Floresta, embalado por uma sequência de bons resultados, tenta ultrapassar o adversário.


Confiança x Floresta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Gols em Ambos os Tempos - Não - odd 1.80

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Resultado Exato no Intervalo - 0 a 0 - odd 2.50


Em um confronto tão decisivo, a cautela deve dominar. As duas equipes têm ataques fracos e o jogo, provavelmente, terá poucas chances claras de gol. Um placar magro, com gols apenas em um dos tempos, é a tendência. Além disso, a tensão da partida na zona de rebaixamento deve gerar muitas faltas e, consequentemente, muitos cartões.


Palpites Alternativos Confiança x Floresta



  • 🎯 Palpite: Dupla Chance - Confiança ou Empate (1X) - odd 1.14

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

  • 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66


Em um jogo de poucas oportunidades, a Dupla Chance para o time da casa é um palpite mais seguro. Além disso, a fraca média de gols dos dois times torna a aposta em menos de 2.5 gols muito provável, assim como o palpite de que apenas uma das equipes, ou nenhuma, marcará.


💰 Confiança x Floresta: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Chance - Confiança ou Empate (1X) - odd 1.14

  • 🟢 Palpite: Empate Anula a Aposta - Confiança - odd 1.25

  • 🟡 Palpite: Resultado Final - Confiança - odd 1.57


⚖️ Confiança x Floreesta: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

  • 🟢 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66

  • 🟡 Palpite: Resultado no Intervalo - Empate - odd 1.83


🚀 Confiança x Floresta: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Exato - 1 a 0 - odd 5.50

  • 🟢 Palpite: Resultado Exato - 0 a 0 - odd 6.50

  • 🟡 Palpite: Resultado Final - Floresta - odd 6.00


Confiança x Floresta: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto direto entre Confiança e Floresta é um dos mais importantes da rodada na luta contra o rebaixamento. A vitória pode significar um fôlego extra na reta final da Série C. A partida terá transmissão da SportyNet.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Confiança x Floresta - Série C

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Estadual Lourival Baptista, Aracaju

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Confiança e Floresta Chegam Para o Confronto


O Confiança chega em uma situação delicada, na 16ª posição, precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem um ataque fraco, o segundo pior da competição, com apenas 10 gols marcados. Em casa, a equipe tem um retrospecto razoável, com um desempenho de três vitórias e três empates em oito jogos.


O Floresta, por sua vez, está uma posição acima do Confiança e pode ampliar essa vantagem se vencer o duelo. A equipe tem uma campanha fraca fora de casa, com apenas uma vitória em oito jogos. No entanto, a equipe tem uma defesa que sofreu 1.625 gols por jogo como visitante, o que indica uma certa fragilidade defensiva.

Confiança x Floresta: Palpite do Dia

Floresta Vence
Superbet logo
5.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Confiança x Floresta: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Confiança x Floresta: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Serie C
Floresta
1 - 0
Confiança
2023 Serie C
Confiança
3 - 1
Floresta
2022 Serie C
Floresta
1 - 0
Confiança

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Confiança
Empate
Floresta

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma experiência divertida, mas é crucial entender que não é um meio para resolver problemas financeiros. A diversão deve ser a sua principal motivação. Estabeleça limites de dinheiro e tempo, e nunca, de maneira alguma, persiga prejuízos. Aposte somente o que você pode perder. Se você se sentir fora de controle, procure ajuda. O jogo consciente é sempre o melhor caminho para o entretenimento.

Ver mais Ver menos

