Confiança x Floresta: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 17/08

Confiança x Floresta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no domingo (17/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju, e terá transmissão da SportyNet.

O confronto entre Confiança e Floresta é uma verdadeira "decisão" na parte de baixo da tabela, já que as duas equipes lutam para fugir da zona de rebaixamento. O time sergipano precisa da vitória em casa, enquanto o Floresta, embalado por uma sequência de bons resultados, tenta ultrapassar o adversário.

Confiança x Floresta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Gols em Ambos os Tempos - Não - odd 1.80

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.90

🎯 Palpite: Resultado Exato no Intervalo - 0 a 0 - odd 2.50



Em um confronto tão decisivo, a cautela deve dominar. As duas equipes têm ataques fracos e o jogo, provavelmente, terá poucas chances claras de gol. Um placar magro, com gols apenas em um dos tempos, é a tendência. Além disso, a tensão da partida na zona de rebaixamento deve gerar muitas faltas e, consequentemente, muitos cartões.

Palpites Alternativos Confiança x Floresta



🎯 Palpite: Dupla Chance - Confiança ou Empate (1X) - odd 1.14

🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66



Em um jogo de poucas oportunidades, a Dupla Chance para o time da casa é um palpite mais seguro. Além disso, a fraca média de gols dos dois times torna a aposta em menos de 2.5 gols muito provável, assim como o palpite de que apenas uma das equipes, ou nenhuma, marcará.

💰 Confiança x Floresta: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Chance - Confiança ou Empate (1X) - odd 1.14

🟢 Palpite: Empate Anula a Aposta - Confiança - odd 1.25

🟡 Palpite: Resultado Final - Confiança - odd 1.57



⚖️ Confiança x Floreesta: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

🟢 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66

🟡 Palpite: Resultado no Intervalo - Empate - odd 1.83



🚀 Confiança x Floresta: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Exato - 1 a 0 - odd 5.50

🟢 Palpite: Resultado Exato - 0 a 0 - odd 6.50

🟡 Palpite: Resultado Final - Floresta - odd 6.00



Confiança x Floresta: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto direto entre Confiança e Floresta é um dos mais importantes da rodada na luta contra o rebaixamento. A vitória pode significar um fôlego extra na reta final da Série C. A partida terá transmissão da SportyNet.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Confiança x Floresta - Série C



📅 Data: 17/08/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Estadual Lourival Baptista, Aracaju



📺 Transmissão: SportyNet



Como Confiança e Floresta Chegam Para o Confronto

O Confiança chega em uma situação delicada, na 16ª posição, precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem um ataque fraco, o segundo pior da competição, com apenas 10 gols marcados. Em casa, a equipe tem um retrospecto razoável, com um desempenho de três vitórias e três empates em oito jogos.

O Floresta, por sua vez, está uma posição acima do Confiança e pode ampliar essa vantagem se vencer o duelo. A equipe tem uma campanha fraca fora de casa, com apenas uma vitória em oito jogos. No entanto, a equipe tem uma defesa que sofreu 1.625 gols por jogo como visitante, o que indica uma certa fragilidade defensiva.