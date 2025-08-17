- V
Confiança x Floresta: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 17/08
Confiança x Floresta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no domingo (17/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju, e terá transmissão da SportyNet.
O confronto entre Confiança e Floresta é uma verdadeira "decisão" na parte de baixo da tabela, já que as duas equipes lutam para fugir da zona de rebaixamento. O time sergipano precisa da vitória em casa, enquanto o Floresta, embalado por uma sequência de bons resultados, tenta ultrapassar o adversário.
Confiança x Floresta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Gols em Ambos os Tempos - Não - odd 1.80
- 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.90
- 🎯 Palpite: Resultado Exato no Intervalo - 0 a 0 - odd 2.50
Em um confronto tão decisivo, a cautela deve dominar. As duas equipes têm ataques fracos e o jogo, provavelmente, terá poucas chances claras de gol. Um placar magro, com gols apenas em um dos tempos, é a tendência. Além disso, a tensão da partida na zona de rebaixamento deve gerar muitas faltas e, consequentemente, muitos cartões.
Palpites Alternativos Confiança x Floresta
- 🎯 Palpite: Dupla Chance - Confiança ou Empate (1X) - odd 1.14
- 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66
Em um jogo de poucas oportunidades, a Dupla Chance para o time da casa é um palpite mais seguro. Além disso, a fraca média de gols dos dois times torna a aposta em menos de 2.5 gols muito provável, assim como o palpite de que apenas uma das equipes, ou nenhuma, marcará.
💰 Confiança x Floresta: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Chance - Confiança ou Empate (1X) - odd 1.14
- 🟢 Palpite: Empate Anula a Aposta - Confiança - odd 1.25
- 🟡 Palpite: Resultado Final - Confiança - odd 1.57
⚖️ Confiança x Floreesta: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50
- 🟢 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66
- 🟡 Palpite: Resultado no Intervalo - Empate - odd 1.83
🚀 Confiança x Floresta: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Resultado Exato - 1 a 0 - odd 5.50
- 🟢 Palpite: Resultado Exato - 0 a 0 - odd 6.50
- 🟡 Palpite: Resultado Final - Floresta - odd 6.00
Confiança x Floresta: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto direto entre Confiança e Floresta é um dos mais importantes da rodada na luta contra o rebaixamento. A vitória pode significar um fôlego extra na reta final da Série C. A partida terá transmissão da SportyNet.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Confiança x Floresta - Série C
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Estadual Lourival Baptista, Aracaju
- 📺 Transmissão: SportyNet
Como Confiança e Floresta Chegam Para o Confronto
O Confiança chega em uma situação delicada, na 16ª posição, precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem um ataque fraco, o segundo pior da competição, com apenas 10 gols marcados. Em casa, a equipe tem um retrospecto razoável, com um desempenho de três vitórias e três empates em oito jogos.
O Floresta, por sua vez, está uma posição acima do Confiança e pode ampliar essa vantagem se vencer o duelo. A equipe tem uma campanha fraca fora de casa, com apenas uma vitória em oito jogos. No entanto, a equipe tem uma defesa que sofreu 1.625 gols por jogo como visitante, o que indica uma certa fragilidade defensiva.
Confiança x Floresta: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Confiança x Floresta: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Confiança x Floresta: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma experiência divertida, mas é crucial entender que não é um meio para resolver problemas financeiros. A diversão deve ser a sua principal motivação. Estabeleça limites de dinheiro e tempo, e nunca, de maneira alguma, persiga prejuízos. Aposte somente o que você pode perder. Se você se sentir fora de controle, procure ajuda. O jogo consciente é sempre o melhor caminho para o entretenimento.
