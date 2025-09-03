Assine UOL
Copa do Nordeste - Brazil
Estádio Estadual Lourival Baptista
Bahia
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2
1
4.5
x
3.5
2
1.67
Apostar agora
1
4.88
x
3.64
2
1.78
Apostar agora
1
4.9
x
3.75
2
1.73
Apostar agora
Odds atualizadas a 03.09.2025 às 14:30

Confiança x Bahia: Palpite, Odds +20 e Onde Assistir Final Copa do Nordeste (03/09)

Publicado
03.09.2025
Atualizado em
03.09.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Confiança e Bahia, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações da primeira partida da final da Copa do Nordeste hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Confiança e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 03 de setembro, na primeira partida da final da Copa do Nordeste. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) na Arena Batistão, e terá transmissão do SBT e ESPN.


O Bahia tem o melhor ataque da competição, enquanto o Confiança se destaca pela solidez defensiva, o que promete um confronto de estilos. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para Confiança x Bahia



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.40 na Superbet

  • ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.20 na Novibet

  • ⚽ Bahia vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 4.20 na Stake


Total de Gols - Mais de 2.5


O Bahia tem um ataque avassalador, com uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e o Confiança, apesar de ter uma defesa sólida, também tem sofrido gols. O Confiança, por sua vez, tem um ataque razoável, com uma média de 1.1 gols marcados. A necessidade de vitória para as duas equipes, que buscam o título da Copa do Nordeste, deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


Ambas equipes marcam - Sim


Apesar da defesa sólida do Confiança, a equipe terá que enfrentar o melhor ataque da competição, o do Bahia. Por outro lado, o Confiança, jogando em casa, tem um ataque razoável e vai buscar o gol. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambas equipes marcam" bastante sólida.


Bahia vence e ambos os times marcam - Sim


Este palpite se justifica pela combinação da superioridade ofensiva do Bahia com a defesa que sofre gols do Confiança. O Bahia tem um ataque muito potente, com uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e é o favorito para o jogo. O Confiança, jogando em casa, tem um ataque razoável e pode aproveitar as falhas defensivas do Bahia para balançar as redes.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Confiança x Bahia - Final da Copa do Nordeste

  • 📅 Data: 03/09/2025

  • 🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena Batistão, Aracaju

  • 📺 Onde Assistir: SBT e ESPN


Palpite Alternativo Confiança x Bahia



  • 🎯 Total de Escantios - Mais de 9.5 - Odd de 1.92 na Stake

  • 🎯 Total de Pênaltis - Mais de 0.5 - Odd de 3.45 na Superbet

  • 🎯 Bahia para marcar em ambos os tempos - Sim - Odd de 3.06 na Esportes da Sorte


Palpite Odds Altas Confiança x Bahia



  • 🚀 Resultado Correto - 1x2 - Odd de 8.00 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Quando 1º gol será marcado - 11-20 - Odd de 5.45 na Superbet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Confiança/Bahia: Odd de 20.00 na Stake


Quem vai ganhar Confiança x Bahia


Com base nas odds das casas de aposta, o Bahia é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.65 a 1.70. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.80 e 3.90. Já uma vitória do Confiança é considerada a menos provável, com odds acima de 5.25. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Confiança x Bahia:



  • Vitória Confiança - Odd de 5.25 na Superbet

  • Empate - 3.80 na Superbet

  • Vitória Bahia - 1.67 na Superbet


Histórico entre Confiança x Bahia


O histórico de confrontos diretos entre Confiança e Bahia é de domínio do Bahia. Das últimas cinco partidas, o Bahia venceu 4 vezes, com uma derrota para o Confiança. É importante notar o placar de 3x0 para o Bahia em 2016, o que mostra que o time pode ser dominante em dias de boa atuação.


Últimos 5 jogos do Confiança



  • ✅ Confiança 1x0 Retrô

  • ❌ Guarani 1x0 Confiança

  • ✅ CSA 0x1 Confiança

  • ✅ Confiança 1x0 Floresta

  • ✅ Ituano 1x2 Confiança


Últimos 5 jogos do Bahia



  • ❌ Mirassol 5x1 Bahia

  • ✅ Bahia 1x0 Fluminense

  • ✅ Bahia 2x0 Santos

  • ✅ Bahia 1x0 Ceará

  • ✅ Corinthians 1x2 Bahia

Confiança x Bahia: Palpite do Dia

Ivory Coast - Burundi
1
1.21
Brazil - Chile
1
1.23
Múltipla
1.49
x
Aposta
20
=
Ganhos
29.77
Confiança x Bahia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Confiança x Bahia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Copa do Nordeste
Bahia
0 - 0
Confiança
2025 Copa do Nordeste
Confiança
0 - 0
Bahia
2020 Copa do Nordeste
Bahia
1 - 0
Confiança
2020 Copa do Nordeste
Bahia
1 - 0
Confiança

Quem vai ganhar?
Confiança
Empate
Bahia

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Apostar agora
Apostar agora
Apostar agora
Apostar agora
