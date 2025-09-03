Confiança x Bahia: Palpite, Odds +20 e Onde Assistir Final Copa do Nordeste (03/09)

Confira palpite para Confiança e Bahia, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações da primeira partida da final da Copa do Nordeste hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Confiança e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 03 de setembro, na primeira partida da final da Copa do Nordeste. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) na Arena Batistão, e terá transmissão do SBT e ESPN.

O Bahia tem o melhor ataque da competição, enquanto o Confiança se destaca pela solidez defensiva, o que promete um confronto de estilos. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para Confiança x Bahia



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.40 na Superbet



⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.20 na Novibet



⚽ Bahia vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 4.20 na Stake



Total de Gols - Mais de 2.5

O Bahia tem um ataque avassalador, com uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e o Confiança, apesar de ter uma defesa sólida, também tem sofrido gols. O Confiança, por sua vez, tem um ataque razoável, com uma média de 1.1 gols marcados. A necessidade de vitória para as duas equipes, que buscam o título da Copa do Nordeste, deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

Ambas equipes marcam - Sim

Apesar da defesa sólida do Confiança, a equipe terá que enfrentar o melhor ataque da competição, o do Bahia. Por outro lado, o Confiança, jogando em casa, tem um ataque razoável e vai buscar o gol. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambas equipes marcam" bastante sólida.

Bahia vence e ambos os times marcam - Sim

Este palpite se justifica pela combinação da superioridade ofensiva do Bahia com a defesa que sofre gols do Confiança. O Bahia tem um ataque muito potente, com uma média de 2.2 gols marcados por jogo, e é o favorito para o jogo. O Confiança, jogando em casa, tem um ataque razoável e pode aproveitar as falhas defensivas do Bahia para balançar as redes.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Confiança x Bahia - Final da Copa do Nordeste



📅 Data: 03/09/2025



🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena Batistão, Aracaju



📺 Onde Assistir: SBT e ESPN



Palpite Alternativo Confiança x Bahia



🎯 Total de Escantios - Mais de 9.5 - Odd de 1.92 na Stake



🎯 Total de Pênaltis - Mais de 0.5 - Odd de 3.45 na Superbet



🎯 Bahia para marcar em ambos os tempos - Sim - Odd de 3.06 na Esportes da Sorte



Palpite Odds Altas Confiança x Bahia



🚀 Resultado Correto - 1x2 - Odd de 8.00 na Esportes da Sorte



🚀 Quando 1º gol será marcado - 11-20 - Odd de 5.45 na Superbet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Confiança/Bahia: Odd de 20.00 na Stake



Quem vai ganhar Confiança x Bahia

Com base nas odds das casas de aposta, o Bahia é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.65 a 1.70. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.80 e 3.90. Já uma vitória do Confiança é considerada a menos provável, com odds acima de 5.25.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Confiança x Bahia:



Vitória Confiança - Odd de 5.25 na Superbet



Empate - 3.80 na Superbet



Vitória Bahia - 1.67 na Superbet



Histórico entre Confiança x Bahia

O histórico de confrontos diretos entre Confiança e Bahia é de domínio do Bahia. Das últimas cinco partidas, o Bahia venceu 4 vezes, com uma derrota para o Confiança. É importante notar o placar de 3x0 para o Bahia em 2016, o que mostra que o time pode ser dominante em dias de boa atuação.

Últimos 5 jogos do Confiança



✅ Confiança 1x0 Retrô



❌ Guarani 1x0 Confiança



✅ CSA 0x1 Confiança



✅ Confiança 1x0 Floresta



✅ Ituano 1x2 Confiança



Últimos 5 jogos do Bahia