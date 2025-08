Confiança x Anápolis: Palpite Odds Altas, Onde Assistir, Escalações, Serie C, 04/08

Confiança e Anápolis se enfrentam nesta segunda-feira (04/08), a partir das 19h30 (horário de Brasília), no estádio Batistão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo terá transmissão da SportyNet para todo o Brasil.

As duas equipes brigam na parte inferior da tabela. O Confiança tem 14 pontos em 14 jogos, enquanto o Anápolis soma 16. O duelo ganha importância porque pode decidir quem se afasta da zona de rebaixamento e quem entra na reta final com moral. Veja abaixo nosso palpite para Confiança x Anápolis, com as melhores dicas de apostas, estatísticas e onde assistir ao jogo.

Palpites de Confiança x Anápolis: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.45



🎯 Palpite: Confiança vence com empate anula - odd 1.72



🎯 Palpite: Ambas equipes marcam - Sim - odd 2.10



Apesar do retrospecto recente melhor do Anápolis, o Confiança se mostra mais regular em casa, marcando média de 2.5 gols por jogo nas suas últimas 10 partidas. O Anápolis, por outro lado, sofre 1.8 gols fora de casa, o que abre boas chances para o mandante.

Confiança x Anápolis: quem vai ganhar?

O Confiança é o favorito a sair do jogo com os 3 pontos, com 55% de chances de vencer, contra apenas 17% de chances para o Anápolis. Já o empate tem 28% de chances de acontecer.

Os dados são obtidos através do cálculo de probabilidade usando as odds das casas de apostas como base. Ao pegar uma média das bets, podemos entender como o mercado avalia as chances de cada time e, assim, calcular as probabilidades de vitória de cada um.

Palpites Alternativos Confiança x Anápolis



🎯 Palpite: Mais gols no 2º tempo - odd 2.00



🎯 Palpite: Total de Gols do Confiança - Mais de 1.5 - odd 2.75



🎯 Palpite: Confiança marca no 2º tempo - odd 2.00



Pelo perfil de jogo recente dos dois times, os gols costumam sair mais no segundo tempo. Isso abre espaço para mercados alternativos baseados no tempo e em gols por equipe.

💰 Palpites de Odds Baixas Confiança x Anápolis



🔸 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.30



🟢 Palpite: Total de Escanteios - Mais de 7.5 - odd 1.90



🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.45



⚖️ Palpites de Odds Médias Confiança x Anápolis



🔸 Palpite: Empate - odd 3.20



🟢 Palpite: Ambos marcam - Sim - odd 2.10



🟡 Palpite: Total de Cartões - Mais de 4.5 - odd 2.25



🚀 Palpites de Odds Altas Confiança x Anápolis



🔸 Palpite: Placar Exato: 2x1 Confiança - odd 9.00



🟢 Palpite: Mais de 3.5 gols - odd 5.50



🟡 Palpite: Anápolis abre o placar e não vence - odd 6.00



Confiança x Anápolis: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Confiança x Anápolis - Série C



📅 Data: 04/08/2025



⏰ Horário: 19:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Batistão, Aracaju



📺 Transmissão: SportyNet



Como Confiança e Anápolis Chegam Para o Confronto

O Confiança vive uma sequência de seis jogos invicto e parece ter encontrado uma forma competitiva, embora tenha vencido apenas uma vez nos últimos cinco jogos. O time tem se mostrado mais produtivo em casa, onde marcou quatro contra o Brusque e dois sobre o Bahia.

O Anápolis, por sua vez, está em ascensão com três vitórias nas últimas cinco rodadas. Apesar da defesa consistente em casa, fora de casa sofre quase dois gols por jogo. O ataque não é prolífico, mas tem marcado com regularidade.