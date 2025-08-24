Como x Lazio: Palpite, Odds e Onde Assistir Campeonato Italiano Série A (24/08)

Confira palpite para Como x Lazio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Como e Lazio se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste domingo, dia 24 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Como x Lazio terá transmissão do Disney+ (streaming) e da Novibet por vídeo ao vivo e de graça.

Palpites de Como x Lazio: Nossas 3 Melhores Dicas

Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, a expectativa é de um jogo de muita energia, com ambas as equipes buscando um bom início de temporada. Acreditamos que a Lazio tem o favoritismo do jogo, devido à sua superioridade técnica. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de estreia.



⚽ Resultado Final: Lazio - Odd de 1.90 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.80 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.65 na Superbet



Palpites Alternativos Como x Lazio



⚽ Handicap Asiático: Lazio -0.5 - Odd de 1.90 na Superbet



⚽ Lazio vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.60 na Novibet



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Lazio - Odd de 5.00 na Superbet



Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time visitante. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.

Palpites de Odds Baixas Como x Lazio



⚽ Dupla Chance: Lazio ou Empate - Odd de 1.25 na Novibet



⚽ Lazio marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Stake



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time visitante e com gols, o que é comum em confrontos de estreia de temporada.

Palpites de Odds Médias Como x Lazio



⚽ Resultado no Intervalo: Empate - Odd de 2.20 na Novibet



⚽ Lazio vence por 1 gol de diferença - Odd de 3.75 na Superbet



⚽ Placar Exato: 1x2 para a Lazio - Odd de 9.00 na Esportes da Sorte



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Como x Lazio



⚽ Placar Exato: 1x2 - Odd de 9.50 na Stake



⚽ Total de Gols nos primeiros 5 minutos - Mais de 0.5 - Odd de 7.90 na Superbet



⚽ Bola na trave - Mais de 1.5 - odd de 5.90 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time visitante com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Como.

Informações do Jogo: Como x Lazio: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Como x Lazio - Campeonato Italiano (Série A)

Como x Lazio - Campeonato Italiano (Série A)

Data: 24/08/2025

24/08/2025

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

13h30 (horário de Brasília)

Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como (Itália)

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como (Itália)

Transmissão: Disney+ e Novibet



Como assistir Como x Lazio

Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Como e Lazio Chegam Para o Confronto

O Como, recém-promovido, jogará em casa e busca fazer valer o fator mando de campo para iniciar a temporada com um resultado positivo. A equipe provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo da Lazio. O time deve buscar a vitória, mas um empate já seria considerado um bom resultado na estreia do campeonato.

A Lazio, por sua vez, é um time de ponta na Série A e um dos favoritos ao título. A equipe deve adotar uma postura mais ofensiva, impondo seu ritmo de jogo e buscando a vitória para somar os primeiros pontos na competição. A Lazio tem um ataque forte e tentará usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.