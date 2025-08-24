- V
Como x Lazio: Palpite, Odds e Onde Assistir Campeonato Italiano Série A (24/08)
Confira palpite para Como x Lazio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Como e Lazio se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste domingo, dia 24 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Como x Lazio terá transmissão do Disney+ (streaming) e da Novibet por vídeo ao vivo e de graça.
Palpites de Como x Lazio: Nossas 3 Melhores Dicas
Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, a expectativa é de um jogo de muita energia, com ambas as equipes buscando um bom início de temporada. Acreditamos que a Lazio tem o favoritismo do jogo, devido à sua superioridade técnica. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de estreia.
- ⚽ Resultado Final: Lazio - Odd de 1.90 na Novibet
- ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.80 na Stake
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.65 na Superbet
Palpites Alternativos Como x Lazio
- ⚽ Handicap Asiático: Lazio -0.5 - Odd de 1.90 na Superbet
- ⚽ Lazio vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.60 na Novibet
- ⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Lazio - Odd de 5.00 na Superbet
Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time visitante. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.
Palpites de Odds Baixas Como x Lazio
- ⚽ Dupla Chance: Lazio ou Empate - Odd de 1.25 na Novibet
- ⚽ Lazio marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Stake
- ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Superbet
Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time visitante e com gols, o que é comum em confrontos de estreia de temporada.
Palpites de Odds Médias Como x Lazio
- ⚽ Resultado no Intervalo: Empate - Odd de 2.20 na Novibet
- ⚽ Lazio vence por 1 gol de diferença - Odd de 3.75 na Superbet
- ⚽ Placar Exato: 1x2 para a Lazio - Odd de 9.00 na Esportes da Sorte
Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.
Palpites de Odds Altas Como x Lazio
- ⚽ Placar Exato: 1x2 - Odd de 9.50 na Stake
- ⚽ Total de Gols nos primeiros 5 minutos - Mais de 0.5 - Odd de 7.90 na Superbet
- ⚽ Bola na trave - Mais de 1.5 - odd de 5.90 na Novibet
Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time visitante com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Como.
Informações do Jogo: Como x Lazio: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Como x Lazio - Campeonato Italiano (Série A)
- Data: 24/08/2025
- Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como (Itália)
- Transmissão: Disney+ e Novibet
Como assistir Como x Lazio
Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Como Como e Lazio Chegam Para o Confronto
O Como, recém-promovido, jogará em casa e busca fazer valer o fator mando de campo para iniciar a temporada com um resultado positivo. A equipe provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo da Lazio. O time deve buscar a vitória, mas um empate já seria considerado um bom resultado na estreia do campeonato.
A Lazio, por sua vez, é um time de ponta na Série A e um dos favoritos ao título. A equipe deve adotar uma postura mais ofensiva, impondo seu ritmo de jogo e buscando a vitória para somar os primeiros pontos na competição. A Lazio tem um ataque forte e tentará usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.
Como x Lazio: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Como x Lazio: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Como x Lazio: Confrontos Diretos
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Brighton Vence