Comerciantes Unidos x Ayacucho FC: Palpites, Onde Assistir - Liga 1 - 05/07

Comerciantes Unidos x Ayacucho FC: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estadio Municipal Germán Contreras Jara, no sábado, 05/07, às 15h00 (horário de Brasília), pela Liga 1 do Peru.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir à partida ao vivo e as escalações oficiais.

Comerciantes Unidos x Ayacucho FC: Palpites - Liga 1



Palpite 1 - Resultado Final: Comerciantes Unidos vence



Palpite 2 - Mais de 1,5 gols



Palpite 3 - Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 1 - Resultado Final: Comerciantes Unidos vence

Comerciantes Unidos venceu 8 dos 12 confrontos diretos (66%), e soma três vitórias nos últimos cinco H2H. Como mandante, tem campanha superior ao Ayacucho, que venceu somente três dos 12 encontros.

Palpite 2 - Mais de 1,5 gols

Nos jogos recentes da partida, a média conjunta de gols é alta; 72% dos H2H tiveram Over 2,5. Em casa, Comerciantes fez mais de 1,5 gols em 50% das partidas.

Palpite 3 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Ambos marcaram em 71% dos confrontos. Comerciantes tem BTTS em 56% dos jogos em casa, enquanto Ayacucho do lado visitante registra 50%.

Comerciantes Unidos x Ayacucho FC - Onde Assistir

Comerciantes Unidos x Ayacucho FC se enfrentam no sábado, 05/07, às 15h00 (horário de Brasília), no Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

Transmissão: