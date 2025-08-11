Comercial x Inter de Limeira: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir (11/08)

Comercial e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de agosto, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Paulista. A bola rola às 20h00 (horário de Brasília) no Estádio Santa Cruz - Arena NicNet, com transmissão pelo canal da FPF no YouTube.

O cenário do jogo é decisivo: as duas equipes precisam de uma vitória larga para garantir classificação às oitavas de final. Isso deve deixar o confronto mais aberto e com tendência a boas oportunidades ofensivas.

Palpites de Comercial x Inter de Limeira: Nossas 3 Melhores Dicas

O momento recente das duas equipes mostra força ofensiva, mas também alguma vulnerabilidade defensiva. Com base nos últimos 10 jogos e nas odds disponíveis, separamos três opções principais:



🎯 Ambas Marcam (BTTS) - odd 2.06

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.43

🎯 Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55



Ambas Marcam - odd 2.06

Comercial marcou em 70% dos últimos 10 jogos e o Inter de Limeira balançou as redes em 8 dos últimos 10. Além disso, o único confronto recente entre eles terminou 2-2. Esse padrão ofensivo dos dois lados sustenta a aposta no mercado Ambas Marcam.

Mais de 2.5 Gols - odd 2.43

O Inter de Limeira apresenta 50% de jogos com mais de 2.5 gols na temporada. Já o Comercial, mesmo com números mais equilibrados, terá de adotar postura ofensiva. A soma de estilos ofensivos tende a gerar placar movimentado.

A média de gols do Inter de Limeira (marcados + sofridos) é de 3 por jogo, enquanto o Comercial registra média de 2,13. Isso reforça a probabilidade de vermos pelo menos três gols na partida.

Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55

O Inter de Limeira perdeu somente 1 vez nos últimos 10 jogos e mostra consistência mesmo fora de casa, com vitórias recentes sobre Uberlândia e Itapirense. Já o Comercial alterna bons e maus resultados.

A equipe visitante também apresenta melhor média ofensiva (2 gols por jogo contra 1,5 do Comercial) e maior aproveitamento em decisões. Com isso, a odd para vitória visitante é atrativa.

Palpites Alternativos Comercial x Inter de Limeira

Separamos mercados menos comuns, mas que podem oferecer boas oportunidades considerando estatísticas e odds.



🎯 Inter de Limeira vence e mais de 2.5 gols - odd 4.20

🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.85

🎯 Inter de Limeira marca primeiro - odd 1.85



Essas apostas aproveitam o bom aproveitamento ofensivo do Inter logo nos minutos iniciais e a tendência de jogos movimentados quando há necessidade de saldo.

💰 Palpites de Odds Baixas Comercial x Inter de Limeira (1.10 a 2.49)



🔵 Dupla Chance - Inter ou empate - odd 1.39

🟢 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.54

🟡 Menos de 4.5 gols - odd 1.12



⚖️ Palpites de Odds Médias Comercial x Inter de Limeira (2.50 a 4.99)



🔵 Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55

🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.43

🟡 Inter vence e ambas marcam - odd 4.20



🚀 Palpites de Odds Altas Comercial x Inter de Limeira



🔵 Placar exato 2-1 Inter de Limeira - odd 9.00

🟢 Placar exato 3-1 Inter de Limeira - odd 25.00

🟡 Comercial 2-3 Inter de Limeira - odd 45.00



Informações do Jogo: Comercial x Inter de Limeira: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Comercial x Inter de Limeira - Copa Paulista

📅 Data: 11/08/2025

⏰ Horário: 20h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Santa Cruz - Arena NicNet, Ribeirão Preto-SP

📺 Transmissão: YouTube da FPF



Como Comercial e Inter de Limeira Chegam Para o Confronto

O Comercial chega embalado pela vitória fora de casa contra o Botafogo-SP por 2-0, mostrando solidez defensiva. Nos últimos 8 jogos, sofreu apenas 5 gols e teve aproveitamento de 60% sem sofrer gols. No entanto, precisará melhorar a produção ofensiva contra rivais mais fortes.

O Inter de Limeira vem em ótima fase, com média de 2 gols por jogo. Recentemente venceu Marcílio Dias (2-1) e Uberlândia (3-0), resultados que mostram equilíbrio entre ataque e defesa. Fora de casa, abre o placar em 67% dos jogos.