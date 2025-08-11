- V
Comercial x Inter de Limeira: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir (11/08)
Comercial e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de agosto, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Paulista. A bola rola às 20h00 (horário de Brasília) no Estádio Santa Cruz - Arena NicNet, com transmissão pelo canal da FPF no YouTube.
O cenário do jogo é decisivo: as duas equipes precisam de uma vitória larga para garantir classificação às oitavas de final. Isso deve deixar o confronto mais aberto e com tendência a boas oportunidades ofensivas.
Palpites de Comercial x Inter de Limeira: Nossas 3 Melhores Dicas
O momento recente das duas equipes mostra força ofensiva, mas também alguma vulnerabilidade defensiva. Com base nos últimos 10 jogos e nas odds disponíveis, separamos três opções principais:
- 🎯 Ambas Marcam (BTTS) - odd 2.06
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.43
- 🎯 Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55
Ambas Marcam - odd 2.06
Comercial marcou em 70% dos últimos 10 jogos e o Inter de Limeira balançou as redes em 8 dos últimos 10. Além disso, o único confronto recente entre eles terminou 2-2. Esse padrão ofensivo dos dois lados sustenta a aposta no mercado Ambas Marcam.
Mais de 2.5 Gols - odd 2.43
O Inter de Limeira apresenta 50% de jogos com mais de 2.5 gols na temporada. Já o Comercial, mesmo com números mais equilibrados, terá de adotar postura ofensiva. A soma de estilos ofensivos tende a gerar placar movimentado.
A média de gols do Inter de Limeira (marcados + sofridos) é de 3 por jogo, enquanto o Comercial registra média de 2,13. Isso reforça a probabilidade de vermos pelo menos três gols na partida.
Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55
O Inter de Limeira perdeu somente 1 vez nos últimos 10 jogos e mostra consistência mesmo fora de casa, com vitórias recentes sobre Uberlândia e Itapirense. Já o Comercial alterna bons e maus resultados.
A equipe visitante também apresenta melhor média ofensiva (2 gols por jogo contra 1,5 do Comercial) e maior aproveitamento em decisões. Com isso, a odd para vitória visitante é atrativa.
Palpites Alternativos Comercial x Inter de Limeira
Separamos mercados menos comuns, mas que podem oferecer boas oportunidades considerando estatísticas e odds.
- 🎯 Inter de Limeira vence e mais de 2.5 gols - odd 4.20
- 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.85
- 🎯 Inter de Limeira marca primeiro - odd 1.85
Essas apostas aproveitam o bom aproveitamento ofensivo do Inter logo nos minutos iniciais e a tendência de jogos movimentados quando há necessidade de saldo.
💰 Palpites de Odds Baixas Comercial x Inter de Limeira (1.10 a 2.49)
- 🔵 Dupla Chance - Inter ou empate - odd 1.39
- 🟢 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.54
- 🟡 Menos de 4.5 gols - odd 1.12
⚖️ Palpites de Odds Médias Comercial x Inter de Limeira (2.50 a 4.99)
- 🔵 Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55
- 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.43
- 🟡 Inter vence e ambas marcam - odd 4.20
🚀 Palpites de Odds Altas Comercial x Inter de Limeira
- 🔵 Placar exato 2-1 Inter de Limeira - odd 9.00
- 🟢 Placar exato 3-1 Inter de Limeira - odd 25.00
- 🟡 Comercial 2-3 Inter de Limeira - odd 45.00
Informações do Jogo: Comercial x Inter de Limeira: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Comercial x Inter de Limeira - Copa Paulista
- 📅 Data: 11/08/2025
- ⏰ Horário: 20h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Santa Cruz - Arena NicNet, Ribeirão Preto-SP
- 📺 Transmissão: YouTube da FPF
Como Comercial e Inter de Limeira Chegam Para o Confronto
O Comercial chega embalado pela vitória fora de casa contra o Botafogo-SP por 2-0, mostrando solidez defensiva. Nos últimos 8 jogos, sofreu apenas 5 gols e teve aproveitamento de 60% sem sofrer gols. No entanto, precisará melhorar a produção ofensiva contra rivais mais fortes.
O Inter de Limeira vem em ótima fase, com média de 2 gols por jogo. Recentemente venceu Marcílio Dias (2-1) e Uberlândia (3-0), resultados que mostram equilíbrio entre ataque e defesa. Fora de casa, abre o placar em 67% dos jogos.
Comercial x Inter De Limeira: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Comercial x Inter De Limeira: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Comercial x Inter De Limeira: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.
