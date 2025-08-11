Assine UOL
Comercial
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Copa Paulista - Brazil
Arena NicNet
Inter De Limeira
  • V
  • D
  • E
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
2.85
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
2.87
2
2.62
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 14:30

Comercial x Inter de Limeira: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir (11/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Comercial e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de agosto, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Paulista. A bola rola às 20h00 (horário de Brasília) no Estádio Santa Cruz - Arena NicNet, com transmissão pelo canal da FPF no YouTube.


O cenário do jogo é decisivo: as duas equipes precisam de uma vitória larga para garantir classificação às oitavas de final. Isso deve deixar o confronto mais aberto e com tendência a boas oportunidades ofensivas.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Comercial x Inter de Limeira: Nossas 3 Melhores Dicas


O momento recente das duas equipes mostra força ofensiva, mas também alguma vulnerabilidade defensiva. Com base nos últimos 10 jogos e nas odds disponíveis, separamos três opções principais:



  • 🎯 Ambas Marcam (BTTS) - odd 2.06

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.43

  • 🎯 Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55


Ambas Marcam - odd 2.06


Comercial marcou em 70% dos últimos 10 jogos e o Inter de Limeira balançou as redes em 8 dos últimos 10. Além disso, o único confronto recente entre eles terminou 2-2. Esse padrão ofensivo dos dois lados sustenta a aposta no mercado Ambas Marcam.


Mais de 2.5 Gols - odd 2.43


O Inter de Limeira apresenta 50% de jogos com mais de 2.5 gols na temporada. Já o Comercial, mesmo com números mais equilibrados, terá de adotar postura ofensiva. A soma de estilos ofensivos tende a gerar placar movimentado.


A média de gols do Inter de Limeira (marcados + sofridos) é de 3 por jogo, enquanto o Comercial registra média de 2,13. Isso reforça a probabilidade de vermos pelo menos três gols na partida.


Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55


O Inter de Limeira perdeu somente 1 vez nos últimos 10 jogos e mostra consistência mesmo fora de casa, com vitórias recentes sobre Uberlândia e Itapirense. Já o Comercial alterna bons e maus resultados.


A equipe visitante também apresenta melhor média ofensiva (2 gols por jogo contra 1,5 do Comercial) e maior aproveitamento em decisões. Com isso, a odd para vitória visitante é atrativa.


Palpites Alternativos Comercial x Inter de Limeira


Separamos mercados menos comuns, mas que podem oferecer boas oportunidades considerando estatísticas e odds.



  • 🎯 Inter de Limeira vence e mais de 2.5 gols - odd 4.20

  • 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 2.85

  • 🎯 Inter de Limeira marca primeiro - odd 1.85


Essas apostas aproveitam o bom aproveitamento ofensivo do Inter logo nos minutos iniciais e a tendência de jogos movimentados quando há necessidade de saldo.


💰 Palpites de Odds Baixas Comercial x Inter de Limeira (1.10 a 2.49)



  • 🔵 Dupla Chance - Inter ou empate - odd 1.39

  • 🟢 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.54

  • 🟡 Menos de 4.5 gols - odd 1.12


Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?


⚖️ Palpites de Odds Médias Comercial x Inter de Limeira (2.50 a 4.99)



  • 🔵 Vitória do Inter de Limeira - odd 2.55

  • 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.43

  • 🟡 Inter vence e ambas marcam - odd 4.20


🚀 Palpites de Odds Altas Comercial x Inter de Limeira 



  • 🔵 Placar exato 2-1 Inter de Limeira - odd 9.00

  • 🟢 Placar exato 3-1 Inter de Limeira - odd 25.00

  • 🟡 Comercial 2-3 Inter de Limeira - odd 45.00


Informações do Jogo: Comercial x Inter de Limeira: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Comercial x Inter de Limeira - Copa Paulista

  • 📅 Data: 11/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Santa Cruz - Arena NicNet, Ribeirão Preto-SP

  • 📺 Transmissão: YouTube da FPF


Como Comercial e Inter de Limeira Chegam Para o Confronto


O Comercial chega embalado pela vitória fora de casa contra o Botafogo-SP por 2-0, mostrando solidez defensiva. Nos últimos 8 jogos, sofreu apenas 5 gols e teve aproveitamento de 60% sem sofrer gols. No entanto, precisará melhorar a produção ofensiva contra rivais mais fortes.


O Inter de Limeira vem em ótima fase, com média de 2 gols por jogo. Recentemente venceu Marcílio Dias (2-1) e Uberlândia (3-0), resultados que mostram equilíbrio entre ataque e defesa. Fora de casa, abre o placar em 67% dos jogos.

Ver mais Ver menos

Comercial x Inter De Limeira: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.87
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Qarabag - Shkendija
1
1.3
Barnsley - Fleetwood Town
1
1.74
Flamengo - Internacional
1
1.52
Múltipla
3.44
x
Aposta
20
=
Ganhos
68.76
Apostar agora

Comercial x Inter De Limeira: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Comercial x Inter De Limeira: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Copa Paulista
Inter De Limeira
2 - 2
Comercial

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Comercial
Empate
Inter De Limeira

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Flamengo
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Internacional
  • V
  • E
  • D
  • D
  • D

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Leon
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Monterrey
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Monterrey Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Stoke City
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Walsall
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Stoke City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bristol City
  • V
  • V
  • V
  • E
  • E
-
Milton Keynes Dons
  • V
  • E
  • D
  • E
  • D

Bristol City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Northampton
  • E
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Southampton
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Southampton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cerro Porteno
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Estudiantes L.P.
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Cerro Porteno Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tranmere
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Burton Albion
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Tranmere Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Universitario
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Palmeiras
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Palmeiras Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites