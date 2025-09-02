- D
- D
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- V
- D
Comercial x Inter de Limeira: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Copa Paulista, 02/09
Comercial x Inter de Limeira: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Comercial e Inter de Limeira se enfrentam nesta terça-feira, 02/09, em partida válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Paulista 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília) no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A transmissão será pelo Paulistão Play no Youtube.
O Comercial busca a recuperação. Já a Inter de Limeira, que venceu 1 a 0 na ida, quer se firmar na competição.
Palpites de Comercial x Inter de Limeira: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10
- 🎯 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.75
- 🎯 Ambos os Times Marcam Sim - odd 2.25
Palpites Alternativos Comercial x Inter de Limeira
- 🎯 Intervalo/Final de Jogo: Empate/Empate - odd 4.00
- 🎯 Handicap Asiático: Comercial +0.5 - odd 1.80
- 🎯 Placar Exato: 1x1 - odd 5.50
Super Palpites Comercial x Inter de Limeira
- 🚀 Total de Gols: Mais de 3.5 (odd 7.50) - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Comercial x Inter de Limeira
- 🔵 Dupla Chance: Comercial ou Empate - odd 1.45
- 🟢 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.25
- 🟡 Resultado de Intervalo: Empate - odd 2.00
⚖️ Palpites de Odds Médias Comercial x Inter de Limeira
- 🔵 Ambos os Times Marcam Sim - odd 2.25
- 🟢 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.00
- 🟡 Resultado Correto: 1x2 - odd 3.50
🚀 Palpites de Odds Altas Comercial x Inter de Limeira
- 🔵 Placar Exato: 2x1 Comercial - odd 9.00
- 🟢 Para se Classificar: Comercial - odd 6.00
- 🟡 Jogador a marcar: [Jogador Comercial] - odd 7.00
Comercial x Inter de Limeira: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Comercial x Inter de Limeira - Copa Paulista 2025
- 📅 Data: 02/09/2025
- ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto
- 📺 Transmissão: Paulistão Play
Comercial x Inter de Limeira: Escalações prováveis
Comercial: João Lucas; Wellington Petuba, Cristopher, Sergipe, Alex Silvério; Marcelo, Felipe Mian, Matheus Prado, Franklin; Gabriel Barros, Felipe Rodrigues.
Inter de Limeira: Saulo; Breno Santos, Kaio Cristian, Frazan, Lucas Santos; Albert, Claudinho, Cléberson, Lucas Douglas; Miguel Bianconi, Antônio Gabriel.
Comercial x Inter de Limeira: Como chegam os times
Comercial
- ⚽️ 26 Jogos
- ✅ 7 Vitórias (27%)
- 🤝 7 Empates (27%)
- ❌ 12 Derrotas (46%)
- 🥅 21 Gols marcados (Média de 0,81 por jogo)
- 🛡️ 28 Gols sofridos (Média de 1,08 por jogo)
Inter de Limeira
- ⚽️ 43 Jogos
- ✅ 15 Vitórias (35%)
- 🤝 19 Empates (44%)
- ❌ 9 Derrotas (21%)
- 🥅 51 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)
- 🛡️ 40 Gols sofridos (Média de 0,93 por jogo)
Comercial x Inter de Limeira: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 35 vezes, com 9 vitórias do Comercial, 10 empates e 16 triunfos do Inter de Limeira.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Inter de Limeira: 1 vitória
- Comercial: 2 vitórias
- Empates: 2
- Gols: Inter 7, Comercial 8
Comercial x Inter De Limeira: Palpite do Dia
Comercial x Inter De Limeira: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Comercial x Inter De Limeira: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- E
- E
- D
- D
- D
- E
- D
- D
- E
Lithuania Vence