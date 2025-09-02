Assine UOL
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
Copa Paulista - Brazil
Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos
Inter De Limeira
  • E
  • V
  • E
  • V
  • D
Melhores Odds 1X2 by
1
2.4
x
3.15
2
2.75
1
2.27
x
3.15
2
2.9
Odds atualizadas a 02.09.2025 às 18:30

Comercial x Inter de Limeira: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Copa Paulista, 02/09

Publicado
02.09.2025
Atualizado em
02.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Comercial x Inter de Limeira: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Comercial e Inter de Limeira se enfrentam nesta terça-feira, 02/09, em partida válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Paulista 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília) no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A transmissão será pelo Paulistão Play no Youtube.


O Comercial busca a recuperação. Já a Inter de Limeira, que venceu 1 a 0 na ida, quer se firmar na competição.


Palpites de Comercial x Inter de Limeira: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.75

  • 🎯 Ambos os Times Marcam Sim - odd 2.25


Palpites Alternativos Comercial x Inter de Limeira



  • 🎯 Intervalo/Final de Jogo: Empate/Empate - odd 4.00

  • 🎯 Handicap Asiático: Comercial +0.5 - odd 1.80

  • 🎯 Placar Exato: 1x1 - odd 5.50


Super Palpites Comercial x Inter de Limeira



  • 🚀 Total de Gols: Mais de 3.5 (odd 7.50) - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Comercial x Inter de Limeira



  • 🔵 Dupla Chance: Comercial ou Empate - odd 1.45

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.25

  • 🟡 Resultado de Intervalo: Empate - odd 2.00


⚖️ Palpites de Odds Médias Comercial x Inter de Limeira



  • 🔵 Ambos os Times Marcam Sim - odd 2.25

  • 🟢 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.00

  • 🟡 Resultado Correto: 1x2 - odd 3.50


🚀 Palpites de Odds Altas Comercial x Inter de Limeira



  • 🔵 Placar Exato: 2x1 Comercial - odd 9.00

  • 🟢 Para se Classificar: Comercial - odd 6.00

  • 🟡 Jogador a marcar: [Jogador Comercial] - odd 7.00


Comercial x Inter de Limeira: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Comercial x Inter de Limeira - Copa Paulista 2025

  • 📅 Data: 02/09/2025

  • Horário: 20h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto

  • 📺 Transmissão: Paulistão Play


Comercial x Inter de Limeira: Escalações prováveis


Comercial: João Lucas; Wellington Petuba, Cristopher, Sergipe, Alex Silvério; Marcelo, Felipe Mian, Matheus Prado, Franklin; Gabriel Barros, Felipe Rodrigues.


Inter de Limeira: Saulo; Breno Santos, Kaio Cristian, Frazan, Lucas Santos; Albert, Claudinho, Cléberson, Lucas Douglas; Miguel Bianconi, Antônio Gabriel.


Comercial x Inter de Limeira: Como chegam os times


Comercial



  • ⚽️ 26 Jogos

  • 7 Vitórias (27%)

  • 🤝 7 Empates (27%)

  • 12 Derrotas (46%)

  • 🥅 21 Gols marcados (Média de 0,81 por jogo)

  • 🛡️ 28 Gols sofridos (Média de 1,08 por jogo)


Inter de Limeira



  • ⚽️ 43 Jogos

  • 15 Vitórias (35%)

  • 🤝 19 Empates (44%)

  • 9 Derrotas (21%)

  • 🥅 51 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)

  • 🛡️ 40 Gols sofridos (Média de 0,93 por jogo)


Comercial x Inter de Limeira: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 35 vezes, com 9 vitórias do Comercial, 10 empates e 16 triunfos do Inter de Limeira.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Inter de Limeira: 1 vitória

  • Comercial: 2 vitórias

  • Empates: 2

  • Gols: Inter 7, Comercial 8

Comercial x Inter De Limeira: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Comercial x Inter De Limeira: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Copa Paulista
Inter De Limeira
1 - 0
Comercial
2025 Copa Paulista
Comercial
2 - 2
Inter De Limeira
2025 Copa Paulista
Inter De Limeira
2 - 2
Comercial

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

