Comercial x Inter de Limeira: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Copa Paulista, 02/09

Comercial x Inter de Limeira: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Comercial e Inter de Limeira se enfrentam nesta terça-feira, 02/09, em partida válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Paulista 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília) no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A transmissão será pelo Paulistão Play no Youtube.

O Comercial busca a recuperação. Já a Inter de Limeira, que venceu 1 a 0 na ida, quer se firmar na competição.

Palpites de Comercial x Inter de Limeira: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

🎯 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.75

🎯 Ambos os Times Marcam Sim - odd 2.25



Palpites Alternativos Comercial x Inter de Limeira



🎯 Intervalo/Final de Jogo: Empate/Empate - odd 4.00

🎯 Handicap Asiático: Comercial +0.5 - odd 1.80

🎯 Placar Exato: 1x1 - odd 5.50



Super Palpites Comercial x Inter de Limeira



🚀 Total de Gols: Mais de 3.5 (odd 7.50) - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Comercial x Inter de Limeira



🔵 Dupla Chance: Comercial ou Empate - odd 1.45

🟢 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.25

🟡 Resultado de Intervalo: Empate - odd 2.00



⚖️ Palpites de Odds Médias Comercial x Inter de Limeira



🔵 Ambos os Times Marcam Sim - odd 2.25

🟢 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.00

🟡 Resultado Correto: 1x2 - odd 3.50



🚀 Palpites de Odds Altas Comercial x Inter de Limeira



🔵 Placar Exato: 2x1 Comercial - odd 9.00

🟢 Para se Classificar: Comercial - odd 6.00

🟡 Jogador a marcar: [Jogador Comercial] - odd 7.00



Comercial x Inter de Limeira: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Comercial x Inter de Limeira - Copa Paulista 2025

📅 Data: 02/09/2025

⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto

📺 Transmissão: Paulistão Play



Comercial x Inter de Limeira: Escalações prováveis

Comercial: João Lucas; Wellington Petuba, Cristopher, Sergipe, Alex Silvério; Marcelo, Felipe Mian, Matheus Prado, Franklin; Gabriel Barros, Felipe Rodrigues.

Inter de Limeira: Saulo; Breno Santos, Kaio Cristian, Frazan, Lucas Santos; Albert, Claudinho, Cléberson, Lucas Douglas; Miguel Bianconi, Antônio Gabriel.

Comercial x Inter de Limeira: Como chegam os times

Comercial



⚽️ 26 Jogos



✅ 7 Vitórias (27%)

🤝 7 Empates (27%)

❌ 12 Derrotas (46%)

🥅 21 Gols marcados (Média de 0,81 por jogo)

🛡️ 28 Gols sofridos (Média de 1,08 por jogo)



Inter de Limeira



⚽️ 43 Jogos



✅ 15 Vitórias (35%)

🤝 19 Empates (44%)

❌ 9 Derrotas (21%)

🥅 51 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)

🛡️ 40 Gols sofridos (Média de 0,93 por jogo)



Comercial x Inter de Limeira: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 35 vezes, com 9 vitórias do Comercial, 10 empates e 16 triunfos do Inter de Limeira.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):