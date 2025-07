Comercial x Botafogo SP: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Paulista - 02/07

Comercial x Botafogo SP: confira os palpites para o jogo que acontecerá no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, no dia 02 de julho de 2025, às 19:00, pela Copa Paulista. Veja as melhores apostas para o tradicional clássico Come-Fogo!

Comercial x Botafogo SP - Palpites Copa Paulista



⚽ Ambas Equipes Marcam: Sim



⚽ Handicap Asiático - Comercial -1,5



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5



⚽ Resultado Correto - 3x1 para o Comercial



⚽ Total de Cartões - Mais de 4.5



Usamos estatística e consultamos os mercados das casas de apostas para criar esses palpites

Dicas: procure mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Comercial x Botafogo SP - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.