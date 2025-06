Columbus Crew x Philadelphia Union: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 29/06

Confira palpites e saiba onde assistir Columbus Crew x Philadelphia Union, jogo no estádio Lower.com Field, em Columbus, Ohio, no dia 29 de junho de 2025, às 19:00 (horário de Brasília), pela MLS.

Columbus Crew e Philadelphia Union protagonizam um confronto direto na parte alta da tabela da Conferência Leste da MLS.

O Philadelphia lidera com 40 pontos e o melhor ataque da conferência (35 gols marcados), enquanto o Columbus, em 4º lugar com 34 pontos, vem logo atrás com uma campanha consistente e também forte ofensivamente (32 gols).

A partida promete equilíbrio e intensidade, com ambas as equipes buscando consolidar suas posições entre os líderes e ganhar vantagem na corrida pelos playoffs.

Columbus Crew x Philadelphia Union - Palpites - MLS





⚽ Ambas marcam? SIM (1.51) – Ambos os times têm capacidade ofensiva, e o "Sim" tem odds mais atraentes.







📊 Over 2.5 Gols (1.50) – Jogos do Columbus costumam ter gols, e a defesa da Philadelphia tem vulnerabilidades.







🔝 Columbus Crew -1.5 Handicap (2.28) – Se acredita em uma vitória confortável, essa opção paga melhor que a simples.





Columbus Crew x Philadelphia Union - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas online, como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.