Columbus Crew x Orlando City: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (25/07)

Columbus Crew e Orlando City medem forças nesta sexta-feira, 25 de julho, em jogo válido pela Major League Soccer. O embate começará às 20h30 (horário de Brasília) no Lower.com Field, em Ohio. Veja abaixo todas as cotações e palpites para esta partida, que poderá ser assistida pela APPLE TV.

O Columbus Crew vai a campo em busca de encurtar a distância para o topo da tabela, já que é o quarto colocado na Conferência Leste, com 44 pontos em 24 jogos. O time tem tido uma campanha sólida, com apenas quatro derrotas até agora.

Assim como o Orlando City, que está em sexto lugar, com 38 pontos, e vem de uma sequência consistente na competição. Eles tentam se firmar na zona de qualificação direta para os playoffs.

Confira nosso palpite de Columbus Crew x Orlando City, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Columbus Crew x Orlando City Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Columbus Crew x Orlando City, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos parecidos na competição.



Ambas Equipas Marcam - odd pagando 1.48 na Alfa.bet

Over 2.5 Gols - odd pagando 1.55 na Superbet

Columbus Crew vence - odd pagando 2.01 na Alfa.bet



Ambas as Equipes Marcam - odd pagando 1.48

O histórico recente mostra que esse confronto costuma ter gols dos dois lados. No último encontro, em 2024, o Columbus Crew venceu o Orlando City por 4 a 3, o que já indica uma tendência de redes balançando para ambos os times.

Além disso, nos 23 jogos disputados entre as equipes em todas as competições, o Columbus Crew marcou em 83% dos jogos e o Orlando City sofreu gols em 83% dos jogos. Isso reforça a probabilidade de ambas as equipes balançarem as redes nesta partida.

Over 2.5 Gols - odd pagando 1.55

O último jogo entre Columbus Crew e Orlando City terminou com 7 gols no total (4 a 3 para o Columbus Crew)[cite: 160]. Essa partida isolada já aponta para um potencial de muitos gols.

Em geral, o Columbus Crew tem uma média de 1.78 gols por jogo e o Orlando City tem uma média de 1.74 gols por jogo nos confrontos diretos. Com base nesses números e no histórico recente de partidas com placares elevados, a aposta em "Mais de 2.5 Gols" parece bem interessante.

Columbus Crew Vence - odd pagando 2.01

Jogando em casa, o Columbus Crew tem um bom retrospecto contra o Orlando City. Em nove jogos disputados no seu estádio, o Columbus Crew venceu cinco, empatou duas e perdeu apenas duas vezes.

Considerando o bom momento do Columbus Crew na temporada (quarto colocado com apenas quatro derrotas), e o retrospecto positivo em casa, a vitória do time mandante é uma opção a se considerar.

Columbus Crew x Orlando City - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Columbus Crew x Orlando City na APPLE TV. A partida está marcada para às 20h30, desta sexta-feira, no Lower.com Field.

Tudo o que você precisa saber de Columbus Crew x Orlando City:



⚽️ Confronto : Columbus Crew x Orlando City - Major League Soccer

📅 Data : 25/07/2025

⏰ Horário : 20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local : Lower.com Field, Ohio

📺 Onde vai passar Columbus Crew x Orlando City: APPLE TV



Columbus Crew x Orlando City - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Aqui estão os resultados dos últimos cinco confrontos diretos entre Columbus Crew e Orlando City:



21/09/2024 - Columbus Crew 4x3 Orlando City (MLS 2024)



25/05/2024 - Orlando City 0x2 Columbus Crew (MLS 2024)



25/11/2023 - Orlando City 0x2 (Pro.) Columbus Crew (MLS 2023)



16/09/2023 - Orlando City 4x3 Columbus Crew (MLS 2023)



13/05/2023 - Columbus Crew 2x2 Orlando City (MLS 2023)



Columbus Crew x Orlando City: quem ganha? - Melhores odds

O Columbus Crew tem uma probabilidade de 56% de ganhar o jogo desta sexta-feira, 25 de julho. Isso porque, jogando em casa, o Columbus Crew tem um bom histórico contra o Orlando City, vencendo mais da metade dos confrontos. Além disso, o time vem de uma campanha sólida na MLS 2025, o que aumenta as chances de vitória.

As melhores odds para este confronto, que você pode encontrar na Superbet, são:



Columbus Crew ganha - Odd de @2.01 na Alfa.bet

Empate - Odd de @3.65 na Alfa.bet

Orlando City ganha - Odd de @3.20 na Alfa.bet



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.