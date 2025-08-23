Columbus Crew x New England Revolution: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Major League Soccer - 23/08

Columbus Crew x New England Revolution: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Columbus Crew x New England Revolution pela Major League Soccer



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 20:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Lower.com Field, em Columbus, Ohio



Columbus Crew x New England Revolution Palpite - Major League Soccer



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



📊 Over/Under: Over 1.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



Columbus Crew x New England Revolution: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.