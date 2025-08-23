- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- D
Columbus Crew x New England Revolution: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Major League Soccer - 23/08
Columbus Crew x New England Revolution: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Columbus Crew x New England Revolution pela Major League Soccer
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 20:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Lower.com Field, em Columbus, Ohio
Columbus Crew x New England Revolution Palpite - Major League Soccer
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 📊 Over/Under: Over 1.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
Columbus Crew x New England Revolution: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Columbus Crew x New England Revolution: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Columbus Crew x New England Revolution: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Columbus Crew x New England Revolution: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte com responsabilidade. As apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos e não são uma fonte de renda. Se sentir que está difícil parar, busque ajuda.
Jogos do Dia
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
Lyon Vence
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- E
- V
- V
Ceilândia Vence
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Cruz Azul Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- E
- D
- E
- V
- D
Atletico Tucuman Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- E
Houston Dynamo Vence
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- D
Empate
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
Vancouver Whitecaps Vence
- V
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
Coritiba Vence