Columbus Crew
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
Lower.com Field
New England Revolution
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Columbus Crew x New England Revolution: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Major League Soccer - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Columbus Crew x New England Revolution: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Columbus Crew x New England Revolution pela Major League Soccer

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Lower.com Field, em Columbus, Ohio


Columbus Crew x New England Revolution Palpite - Major League Soccer



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 📊 Over/Under: Over 1.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


Columbus Crew x New England Revolution: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Columbus Crew x New England Revolution: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Columbus Crew x New England Revolution: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Major League Soccer
New England Revolution
0 - 1
Columbus Crew
2024 Major League Soccer
Columbus Crew
4 - 0
New England Revolution
2024 Major League Soccer
New England Revolution
1 - 5
Columbus Crew
2023 Major League Soccer
New England Revolution
1 - 2
Columbus Crew
2023 Major League Soccer
Columbus Crew
1 - 1
New England Revolution

Jogo Responsável


Aposte com responsabilidade. As apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos e não são uma fonte de renda. Se sentir que está difícil parar, busque ajuda.

