Columbus Crew x DC United: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (19/07)

Columbus Crew e DC United se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pela fase de classificação da Conferência Leste da Major League Soccer 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Lower.com Field, em Columbus, e você confere a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que não terá transmissão definida até o momento.

O Columbus Crew chega embalado na 4ª colocação com 41 pontos, consolidando sua presença entre os líderes da conferência. Já o DC United vive cenário oposto: é o penúltimo colocado, com apenas 19 pontos e precisando desesperadamente somar fora de casa.

Confira nosso palpite de Columbus Crew x DC United, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Acesse também os Palpites de hoje para mais prognósticos.

Columbus Crew x DC United Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Ambas equipes marcam - odd pagando 1.90 na Bet365



Columbus Crew vence e mais de 1.5 gols - odd pagando 1.95 na Superbet



Mais de 9.5 escanteios - odd pagando 1.91 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Columbus Crew x DC United, sugerimos esses três palpites baseados nas estatísticas mais recentes da temporada 2025. Apesar dos momentos diferentes, o histórico entre as equipes sugere um duelo movimentado na capital de Ohio.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.90

Mesmo ocupando posições extremas na tabela, ambos os times marcaram gols em 77% dos jogos nesta edição da MLS. O DC United, mesmo na zona baixa, costuma balançar as redes.

O Columbus Crew, por outro lado, tem média de 1,52 gols marcados e 1,41 sofridos por partida. A última vez que se enfrentaram, fora de casa, o Crew venceu por 2x1. Com ataques produtivos e defesas vulneráveis, o cenário favorece esse mercado.

Columbus Crew vence e mais de 1.5 gols - odd pagando 1.95

Jogando no Lower.com Field, o Columbus Crew é dominante. Venceu 57% dos jogos em casa contra o DC United, sofrendo apenas 8 derrotas em 42 partidas.

Considerando o frágil momento do adversário, que soma apenas 19 pontos em 23 jogos, a expectativa é de vitória dos mandantes com pelo menos dois gols na partida, algo que ocorreu em 9 dos últimos 10 confrontos diretos.

Mais de 9.5 escanteios - odd pagando 1.91

Esse mercado se destaca pelo estilo das equipes. O Columbus Crew costuma construir muitas jogadas pelas pontas e força bolas paradas, enquanto o DC United, pressionado, tem recorrido ao jogo aéreo.

Historicamente, os confrontos entre eles têm média superior a 10 escanteios por jogo. Com a necessidade do DC se lançar ao ataque e a força ofensiva do Crew, a tendência é de muitos tiros de canto.

Columbus Crew x DC United - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Columbus Crew x DC United em casas de apostas com livestream. A partida está marcada para às 20h30 (horário de Brasília), deste sábado, no Lower.com Field, em Columbus.

Tudo o que você precisa saber de Columbus Crew x DC United:



⚽️ Confronto: Columbus Crew x DC United - MLS



📅 Data: 19/07/2025

⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Lower.com Field, Columbus

📺 Onde vai passar Columbus Crew x DC United: Sem transmissão confirmada



Columbus Crew x DC United: Escalações





Provável escalação do Columbus Crew: Schulte; Moreira, Camacho, Amundsen e Yeboah; Morris, Nagbe, Hinestroza; Matan, Rossi e Cucho Hernández







Provável escalação do DC United: Bono; Herrera, Bartlett, McVey e Jeahze; Canouse, Pirani, Peltola; Ku-DiPietro, Klich e Benteke





Essas escalações são previsões baseadas nos últimos jogos e podem mudar até a hora da bola rolar.

Columbus Crew x DC United - Últimos 5 jogos Entre Os Times



29/03/2025 - DC United 1x2 Columbus Crew (MLS 2025)



29/09/2024 - DC United 2x2 Columbus Crew (MLS 2024)



07/04/2024 - Columbus Crew 1x1 DC United (MLS 2024)



09/04/2023 - DC United 0x2 Columbus Crew (MLS 2023)



05/03/2023 - Columbus Crew 2x0 DC United (MLS 2023)



Columbus Crew x DC United: quem ganha? - Melhores odds

O Columbus Crew tem cerca de 65% de probabilidade de vencer este jogo de sábado, 19/07. Isso se deve ao desempenho sólido em casa e à fragilidade do DC United fora de seus domínios.



Columbus Crew ganha - Odd de @1.55 na Superbet



Empate - Odd de @3.90 na Superbet



DC United ganha - Odd de @5.20 na Superbet



Saiba O que são odds e como usá-las nas suas apostas.

Apostas devem ser feitas com consciência e equilíbrio. Pratique sempre o Jogo Responsável.