Colorado Rapids x Houston Dynamo: Palpite, Odds e Onde Assistir, MLS (13/09/2025)
Buscando palpite para Colorado Rapids x Houston Dynamo? O confronto válido pela Major League Soccer (MLS) promete pegar fogo!
A partida acontece no sábado, 13 de setembro, às 22h30 (horário de Brasília), no Dick's Sporting Goods Park, em Commerce City, Colorado. De um lado, o Colorado Rapids busca a vitória em casa para somar pontos importantes na tabela. Do outro, o Houston Dynamo quer mostrar sua força fora de casa e conquistar um bom resultado.
Neste artigo, vamos te dar os melhores palpites para Colorado Rapids x Houston Dynam, com odds atualizadas, estatísticas e tudo que você precisa saber sobre essa partida. Acompanhe!
Colorado Rapids x Houston Dynamobet Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos as melhores dicas e palpites. Analisamos o momento das equipes, histórico de confrontos e outros fatores importantes. Confira:
- 🎯 Total de gols - Mais de 1.5 - Odd 1.19
- 🎯 Ambos os times marcam Sim - Odd 1.95
- 🎯 Total de gols: Mais de 2.5 - Odd 1.61
O palpite para Colorado Rapids x Houston Dynamo envolve muita análise. O Houston Dynamo, apesar de jogar fora de casa, tem um retrospecto recente favorável e pode surpreender. Além disso, a média de gols nos jogos entre as equipes sugere uma partida movimentada.
💰 Palpites de Odds Baixas Colorado Rapids x Houston Dynamo
- Colorado Rapids para marcar mais de 0.5 gols: Com odds de 1.17, a chance do time da casa fazer pelo menos um gol é muito grande.
- Empate anula a aposta - Colorado Rapids: Com odds de 1.55, essa aposta te protege se o jogo terminar em empate. Você recebe seu dinheiro de volta.
- Colorado Rapids vence ou empate (Dupla Hipótese): Com odds de 1.31, a probabilidade é alta de o Colorado Rapids não perder em casa.
⚖️ Palpites de Odds Médias Colorado Rapids x Houston Dynamo
- Resultado Final - Colorado Rapids vence: As odds de 2.07 indicam que a vitória do time da casa é um resultado bastante possível.
- Ambas as equipes marcam e Total de gols - Mais de 2.5 (Sim): Com odds de 1.86, este palpite combina dois cenários prováveis: gols para os dois times e um placar mais movimentado.
- Total de gols - Mais de 2.5: As odds de 1.61 sugerem um jogo com mais de dois gols, o que é um cenário plausível.
🚀 Palpites de Odds Altas Colorado Rapids x Houston Dynamo
- Placar Exato - 2:1 para o Colorado Rapids: Com odds de 8.26, essa aposta é mais específica e oferece um ótimo retorno se o jogo terminar com a vitória do time da casa por um gol de diferença.
- Intervalo/Final do Jogo - Empate/Houston Dinamo: As odds de 7.78 indicam que o jogo pode começar equilibrado e o time visitante pode garantir a vitória no segundo tempo.
- Houston Dinamo vence: As odds de 3.17 para a vitória do time visitante podem ser tentadoras, já que é um resultado possível, mesmo que não seja o mais esperado.
Colorado Rapids x Houston Dynamo: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba como acompanhar a partida, além de informações importantes sobre o confronto:
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Colorado Rapids x Houston Dynamo
- Competição: Major League Soccer (MLS)
- Data: sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 22h30 (horário de Brasília)
- Local: Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado
- Onde Assistir: MLS Pass Apple TV+
Como Colorado Rapids e Houston Dynamo Chegam Para o Confronto
O Colorado Rapids precisa se recuperar na competição. A equipe tem oscilado bastante e busca uma vitória para ganhar confiança. Jogando em casa, o time espera mostrar um bom futebol e somar os três pontos. O Houston Dynamo, por outro lado, vive um momento mais estável. A equipe tem se mostrado consistente e busca manter o bom desempenho fora de casa. Uma vitória pode colocar o time em uma boa posição na tabela.
Últimos Jogos do Colorado Rapids
O Colorado Rapids teve um desempenho misto nos últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para subir na tabela.
- ❌ Sporting Kansas City 2 x 1 Colorado Rapids
- ❌ Los Angeles Galaxy 3 x 2 Colorado Rapids
- ✅ Colorado Rapids 3 x 1 Atlanta United FC
- ✅ Minnesota United FC 1 x 2 Colorado Rapids
- ❌ Cruz Azul 3 x 1 Colorado Rapids
Últimos Jogos do Houston Dynamo
O Houston Dynamo vem de uma sequência de resultados positivos, mostrando força e organização. A equipe busca manter o bom momento e somar mais uma vitória.
- ✅ Houston Dynamo 2 x 1 Los Angeles Galaxy
- ✅ St. Louis City 1 x 2 Houston Dynamo
- ❌ Houston Dynamo 1 x 2 San Jose Earthquakes
- ❌ Vancouver Whitecaps 2 x 1 Houston Dynamo
- ❌ Austin 2 x 1 Houston Dynamo
Colorado Rapids x Houston Dynamo: Palpite do Dia
Colorado Rapids x Houston Dynamo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Colorado Rapids x Houston Dynamo: Confrontos Diretos
