Colorado Rapids
Major League Soccer - United States
Dick's Sporting Goods Park
Houston Dynamo
Colorado Rapids x Houston Dynamo: Palpite, Odds e Onde Assistir, MLS (13/09/2025)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Colorado Rapids x Houston Dynamo? O confronto válido pela Major League Soccer (MLS) promete pegar fogo! 


A partida acontece no sábado, 13 de setembro, às 22h30 (horário de Brasília), no Dick's Sporting Goods Park, em Commerce City, Colorado. De um lado, o Colorado Rapids busca a vitória em casa para somar pontos importantes na tabela. Do outro, o Houston Dynamo quer mostrar sua força fora de casa e conquistar um bom resultado. 


Neste artigo, vamos te dar os melhores palpites para Colorado Rapids x Houston Dynam, com odds atualizadas, estatísticas e tudo que você precisa saber sobre essa partida. Acompanhe!


Colorado Rapids x Houston Dynamobet Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos as melhores dicas e palpites. Analisamos o momento das equipes, histórico de confrontos e outros fatores importantes. Confira:



  • 🎯 Total de gols - Mais de 1.5 - Odd 1.19 

  • 🎯 Ambos os times marcam Sim - Odd 1.95

  • 🎯 Total de gols: Mais de 2.5 - Odd 1.61


O palpite para Colorado Rapids x Houston Dynamo envolve muita análise. O Houston Dynamo, apesar de jogar fora de casa, tem um retrospecto recente favorável e pode surpreender. Além disso, a média de gols nos jogos entre as equipes sugere uma partida movimentada.


💰 Palpites de Odds Baixas Colorado Rapids x Houston Dynamo



  • Colorado Rapids para marcar mais de 0.5 gols: Com odds de 1.17, a chance do time da casa fazer pelo menos um gol é muito grande.

  • Empate anula a aposta - Colorado Rapids: Com odds de 1.55, essa aposta te protege se o jogo terminar em empate. Você recebe seu dinheiro de volta.

  • Colorado Rapids vence ou empate (Dupla Hipótese): Com odds de 1.31, a probabilidade é alta de o Colorado Rapids não perder em casa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Colorado Rapids x Houston Dynamo



  • Resultado Final - Colorado Rapids vence: As odds de 2.07 indicam que a vitória do time da casa é um resultado bastante possível.

  • Ambas as equipes marcam e Total de gols - Mais de 2.5 (Sim): Com odds de 1.86, este palpite combina dois cenários prováveis: gols para os dois times e um placar mais movimentado.

  • Total de gols - Mais de 2.5: As odds de 1.61 sugerem um jogo com mais de dois gols, o que é um cenário plausível.


🚀 Palpites de Odds Altas Colorado Rapids x Houston Dynamo



  • Placar Exato - 2:1 para o Colorado Rapids: Com odds de 8.26, essa aposta é mais específica e oferece um ótimo retorno se o jogo terminar com a vitória do time da casa por um gol de diferença.

  • Intervalo/Final do Jogo - Empate/Houston Dinamo: As odds de 7.78 indicam que o jogo pode começar equilibrado e o time visitante pode garantir a vitória no segundo tempo.

  • Houston Dinamo vence: As odds de 3.17 para a vitória do time visitante podem ser tentadoras, já que é um resultado possível, mesmo que não seja o mais esperado.


Colorado Rapids x Houston Dynamo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba como acompanhar a partida, além de informações importantes sobre o confronto:


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Colorado Rapids x Houston Dynamo

  • Competição: Major League Soccer (MLS)

  • Data: sábado, 13 de setembro de 2025 

  • Horário: 22h30 (horário de Brasília)

  • Local: Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado

  • Onde Assistir: MLS Pass Apple TV+


Como Colorado Rapids e Houston Dynamo Chegam Para o Confronto


O Colorado Rapids precisa se recuperar na competição. A equipe tem oscilado bastante e busca uma vitória para ganhar confiança. Jogando em casa, o time espera mostrar um bom futebol e somar os três pontos. O Houston Dynamo, por outro lado, vive um momento mais estável. A equipe tem se mostrado consistente e busca manter o bom desempenho fora de casa. Uma vitória pode colocar o time em uma boa posição na tabela.


Últimos Jogos do Colorado Rapids


O Colorado Rapids teve um desempenho misto nos últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para subir na tabela.



  • ❌ Sporting Kansas City 2 x 1 Colorado Rapids

  • ❌ Los Angeles Galaxy 3 x 2 Colorado Rapids

  • ✅ Colorado Rapids 3 x 1 Atlanta United FC

  • ✅ Minnesota United FC 1 x 2 Colorado Rapids

  • ❌ Cruz Azul 3 x 1 Colorado Rapids


Últimos Jogos do Houston Dynamo


O Houston Dynamo vem de uma sequência de resultados positivos, mostrando força e organização. A equipe busca manter o bom momento e somar mais uma vitória.



  • ✅ Houston Dynamo 2 x 1 Los Angeles Galaxy

  • ✅ St. Louis City 1 x 2 Houston Dynamo

  • ❌ Houston Dynamo 1 x 2 San Jose Earthquakes

  • ❌ Vancouver Whitecaps 2 x 1 Houston Dynamo

  • ❌ Austin 2 x 1 Houston Dynamo


 

Colorado Rapids x Houston Dynamo: Palpite do Dia

Colorado Rapids x Houston Dynamo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Colorado Rapids x Houston Dynamo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Major League Soccer
Houston Dynamo
2 - 2
Colorado Rapids
2024 Major League Soccer
Houston Dynamo
3 - 1
Colorado Rapids
2024 Major League Soccer
Colorado Rapids
0 - 1
Houston Dynamo
2023 Major League Soccer
Houston Dynamo
5 - 1
Colorado Rapids
2023 Major League Soccer
Colorado Rapids
0 - 0
Houston Dynamo

Jogo Responsável


Apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de lazer e entretenimento, e nunca como uma solução para problemas financeiros. É crucial apostar com responsabilidade, sem comprometer o dinheiro destinado a contas pessoais ou familiares. Pratique o Jogo Responsável.

