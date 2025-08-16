- V
Colorado Rapids x Atlanta United: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS, 16/08
Colorado Rapids x Atlanta United: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Colorado Rapids e Atlanta United se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Major League Soccer (MLS). O confronto começa às 22h30 (horário de Brasília), no Dick's Sporting Goods Park, nos Estados Unidos.
O Colorado Rapids busca fazer valer o mando de campo e conquistar três pontos importantes. Já o Atlanta United aposta na velocidade do ataque para surpreender fora de casa.
Colorado Rapids x Atlanta United Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.75 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.80 na bet365
- Palpite 3 – Vitória do Colorado Rapids – odd pagando 2.20 na bet365
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75
Os dois times possuem ataques eficientes e defesas que deixam espaços, o que aumenta as chances de gols para ambos.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.80
A tendência é de um jogo movimentado, com oportunidades claras e placar elevado.
Vitória do Colorado Rapids - odd pagando 2.20
O fator casa pode pesar a favor dos Rapids, que devem se impor diante da torcida.
Colorado Rapids x Atlanta United: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Colorado Rapids x Atlanta United pela MLS
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 22:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Dick's Sporting Goods Park, Estados Unidos
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Colorado Rapids x Atlanta United: Escalações prováveis
Colorado Rapids: Zack Steffen; Noah Cobb, Andreas Maxso, Ian Murphy, Reggie Cannon; Cole Bassett, Oliver Larraz, Sammy Vines, Calvin Harris; Rafael Navarro, Darren Yapi.
Atlanta United: Brad Guzan; Brooks Lennon, Ronald Hernández, Enea Mihaj, Stian Gregersen; Aleksey Miranchuk, Tristan Muyumba, Saba Lobzhanidze, Bartosz Slisz; Miguel Almirón, Latte Lath.
Colorado Rapids x Atlanta United FC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Colorado Rapids x Atlanta United FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Colorado Rapids x Atlanta United FC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
