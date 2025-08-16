Colorado Rapids x Atlanta United: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS, 16/08

Colorado Rapids x Atlanta United: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Colorado Rapids e Atlanta United se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Major League Soccer (MLS). O confronto começa às 22h30 (horário de Brasília), no Dick's Sporting Goods Park, nos Estados Unidos.

O Colorado Rapids busca fazer valer o mando de campo e conquistar três pontos importantes. Já o Atlanta United aposta na velocidade do ataque para surpreender fora de casa.

Colorado Rapids x Atlanta United Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.75 na bet365

Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.80 na bet365

Palpite 3 – Vitória do Colorado Rapids – odd pagando 2.20 na bet365



Os dois times possuem ataques eficientes e defesas que deixam espaços, o que aumenta as chances de gols para ambos.

A tendência é de um jogo movimentado, com oportunidades claras e placar elevado.

O fator casa pode pesar a favor dos Rapids, que devem se impor diante da torcida.

Colorado Rapids x Atlanta United: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Colorado Rapids x Atlanta United pela MLS



📅 Data: 16 de agosto de 2025



🕒 Horário: 22:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Dick's Sporting Goods Park, Estados Unidos



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Colorado Rapids x Atlanta United: Escalações prováveis

Colorado Rapids: Zack Steffen; Noah Cobb, Andreas Maxso, Ian Murphy, Reggie Cannon; Cole Bassett, Oliver Larraz, Sammy Vines, Calvin Harris; Rafael Navarro, Darren Yapi.

Atlanta United: Brad Guzan; Brooks Lennon, Ronald Hernández, Enea Mihaj, Stian Gregersen; Aleksey Miranchuk, Tristan Muyumba, Saba Lobzhanidze, Bartosz Slisz; Miguel Almirón, Latte Lath.