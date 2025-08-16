Assine UOL
Colorado Rapids x Atlanta United: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Colorado Rapids x Atlanta United: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Colorado Rapids e Atlanta United se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Major League Soccer (MLS). O confronto começa às 22h30 (horário de Brasília), no Dick's Sporting Goods Park, nos Estados Unidos.


O Colorado Rapids busca fazer valer o mando de campo e conquistar três pontos importantes. Já o Atlanta United aposta na velocidade do ataque para surpreender fora de casa.


Colorado Rapids x Atlanta United Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.75 na bet365

  • Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.80 na bet365

  • Palpite 3 – Vitória do Colorado Rapids – odd pagando 2.20 na bet365


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75


Os dois times possuem ataques eficientes e defesas que deixam espaços, o que aumenta as chances de gols para ambos.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.80


A tendência é de um jogo movimentado, com oportunidades claras e placar elevado.


Vitória do Colorado Rapids - odd pagando 2.20


O fator casa pode pesar a favor dos Rapids, que devem se impor diante da torcida.


Colorado Rapids x Atlanta United: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Colorado Rapids x Atlanta United pela MLS

  • 📅 Data: 16 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 22:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Dick's Sporting Goods Park, Estados Unidos 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Colorado Rapids x Atlanta United: Escalações prováveis


Colorado Rapids: Zack Steffen; Noah Cobb, Andreas Maxso, Ian Murphy, Reggie Cannon; Cole Bassett, Oliver Larraz, Sammy Vines, Calvin Harris; Rafael Navarro, Darren Yapi.


Atlanta United: Brad Guzan; Brooks Lennon, Ronald Hernández, Enea Mihaj, Stian Gregersen; Aleksey Miranchuk, Tristan Muyumba, Saba Lobzhanidze, Bartosz Slisz; Miguel Almirón, Latte Lath.

Colorado Rapids x Atlanta United FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Colorado Rapids x Atlanta United FC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2023 Major League Soccer
Atlanta United FC
4 - 0
Colorado Rapids
2022 Major League Soccer
Colorado Rapids
3 - 0
Atlanta United FC
2019 Major League Soccer
Atlanta United FC
1 - 0
Colorado Rapids
2018 Major League Soccer
Colorado Rapids
0 - 3
Atlanta United FC
2017 Major League Soccer
Atlanta United FC
1 - 0
Colorado Rapids

