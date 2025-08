Colômbia x Brasil Feminino: Palpite Placar Exato, Odds, Final Copa América 2025, 02/8

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🏆 Como chegam os times ao mata-mata

A Seleção Colombiana Feminina, fez uma campanha surpreendente e consistente. Jogando em casa, a Colômbia soube usar o apoio da torcida e mostrou muita garra e organização tática. Sua defesa tem sido um ponto forte, e a equipe provou ser capaz de segurar adversários mais fortes e aproveitar as oportunidades de gol que surgem. A Colômbia buscará a sua primeira Copa América Feminina.

A Seleção Brasileira Feminina chega à final como a equipe a ser batida. Com um histórico dominante na competição, o Brasil demonstrou um futebol ofensivo e eficiente ao longo do torneio, marcando muitos gols e sofrendo poucos. A equipe conta com jogadoras experientes e talentosas, capazes de decidir partidas a qualquer momento.

Ambas as seleções chegam à decisão de forma invicta na competição.

A seleção brasileira teve uma campanha dominante, goleando o Uruguai por 5 a 1 na semifinal. A equipe de Arthur Elias tem mostrado um ataque poderoso e uma defesa sólida, sofrendo apenas um gol na competição.

As colombianas também demonstraram muita força ao longo do torneio. Na semifinal, a Colômbia superou a Argentina nos pênaltis. A equipe busca o seu primeiro título da Copa América Feminina, tendo sido vice-campeã em edições anteriores, incluindo a de 2022 contra o próprio Brasil.