Colômbia x Bolívia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa 2026, 04/09
Colômbia x Bolívia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Colômbia e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.
O confronto promete ser disputado, com a Colômbia buscando se manter na parte de cima da tabela, visando a classificação.
A Colômbia joga em casa e um empate chega para cumprir o objetivo. Porém, os colombianos querem vencer sempre quando vão a campo.
A Bolívia, por sua vez, precisa somar pontos para tentar uma reação na competição.
Palpites de Colômbia x Bolívia: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Colômbia - odd 1.55
- 🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.70
- 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.60
Palpites Alternativos Colômbia x Bolívia
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10
- 🎯 Colômbia Vence por 1 Gol - odd 3.40
- 🎯 Bolívia para se classificar - odd 8.00
Super Palpites Colômbia x Bolívia
- 🚀 Resultado Correto: 1x0 para Colômbia - odd 6.00
💰 Palpites de Odds Baixas Colômbia x Bolívia
- 🔵 Colômbia para vencer um dos tempos - odd 1.45
- 🟢 Total de escanteios: menos de 10.5 - odd 1.65
- 🟡 Dupla chance: Colômbia ou empate - odd 1.25
⚖️ Palpites de Odds Médias Colômbia x Bolívia
- 🔵 Colômbia marca o primeiro gol - odd 2.10
- 🟢 Total de Gols: 2 Gols - odd 3.00
- 🟡 1º Tempo: Empate - odd 2.90
🚀 Palpites de Odds Altas Colômbia x Bolívia
- 🔵 Placar Exato: 2 x 1 Colômbia - odd 8.00
- 🟢 Cartão Vermelho no Jogo - odd 7.50
- 🟡 Artilheiro a qualquer momento: James Rodriguez - odd 5.50
Colômbia x Bolívia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽️ Confronto: Colômbia x Bolívia - Eliminatórias Copa Mundo 2026
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Colômbia x Bolívia: Escalações prováveis
Colômbia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz, Jaminton Campaz.
Bolívia: Carlos Lampe; Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández; Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez.
Como Colômbia e Bolívia Chegam Para o Confronto
A Colômbia busca manter o bom desempenho nas Eliminatórias e se consolidar na zona de classificação para a Copa do Mundo. A equipe tem se mostrado consistente e jogando em casa, espera fazer valer o mando de campo. A Bolívia precisa somar pontos para subir na tabela e tentar uma vaga no Mundial. O time sabe que a partida contra a Colômbia é difícil, mas busca surpreender e mostrar um futebol competitivo.
Últimos Jogos da Colômbia
- ⚽️ 16 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (31%)
- 🤝 7 Empates (44%)
- ❌ 4 Derrotas (25%)
- 🥅 19 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)
- 🛡️ 15 Gols sofridos (Média de 0,94 por jogo)
Últimos Jogos da Bolívia
- ⚽️ 16 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (31%)
- 🤝 2 Empates (13%)
- ❌ 9 Derrotas (56%)
- 🥅 16 Gols marcados (Média de 1 por jogo)
- 🛡️ 32 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)
Colombia x Bolivia: Palpite do Dia
Colombia x Bolivia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Colombia x Bolivia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
Jogos do Dia
