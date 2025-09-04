Colômbia x Bolívia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa 2026, 04/09

Colômbia x Bolívia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Colômbia e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

O confronto promete ser disputado, com a Colômbia buscando se manter na parte de cima da tabela, visando a classificação.

A Colômbia joga em casa e um empate chega para cumprir o objetivo. Porém, os colombianos querem vencer sempre quando vão a campo.

A Bolívia, por sua vez, precisa somar pontos para tentar uma reação na competição.

Palpites de Colômbia x Bolívia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Colômbia - odd 1.55



🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.70



🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.60



Palpites Alternativos Colômbia x Bolívia



🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10



🎯 Colômbia Vence por 1 Gol - odd 3.40



🎯 Bolívia para se classificar - odd 8.00



Super Palpites Colômbia x Bolívia

- 🚀 Resultado Correto: 1x0 para Colômbia - odd 6.00

💰 Palpites de Odds Baixas Colômbia x Bolívia



🔵 Colômbia para vencer um dos tempos - odd 1.45



🟢 Total de escanteios: menos de 10.5 - odd 1.65



🟡 Dupla chance: Colômbia ou empate - odd 1.25



⚖️ Palpites de Odds Médias Colômbia x Bolívia



🔵 Colômbia marca o primeiro gol - odd 2.10



🟢 Total de Gols: 2 Gols - odd 3.00



🟡 1º Tempo: Empate - odd 2.90



🚀 Palpites de Odds Altas Colômbia x Bolívia



🔵 Placar Exato: 2 x 1 Colômbia - odd 8.00



🟢 Cartão Vermelho no Jogo - odd 7.50



🟡 Artilheiro a qualquer momento: James Rodriguez - odd 5.50



Colômbia x Bolívia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽️ Confronto: Colômbia x Bolívia - Eliminatórias Copa Mundo 2026



📅 Data: 04/09/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Colômbia x Bolívia: Escalações prováveis

Colômbia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz, Jaminton Campaz.

Bolívia: Carlos Lampe; Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández; Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez.

Como Colômbia e Bolívia Chegam Para o Confronto

A Colômbia busca manter o bom desempenho nas Eliminatórias e se consolidar na zona de classificação para a Copa do Mundo. A equipe tem se mostrado consistente e jogando em casa, espera fazer valer o mando de campo. A Bolívia precisa somar pontos para subir na tabela e tentar uma vaga no Mundial. O time sabe que a partida contra a Colômbia é difícil, mas busca surpreender e mostrar um futebol competitivo.

Últimos Jogos da Colômbia



⚽️ 16 Jogos



✅ 5 Vitórias (31%)

(31%)

🤝 7 Empates (44%)

(44%)

❌ 4 Derrotas (25%)

(25%)

🥅 19 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)

(Média de 1,19 por jogo)

🛡️ 15 Gols sofridos (Média de 0,94 por jogo)



Últimos Jogos da Bolívia