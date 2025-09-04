Assine UOL
Colombia
World Cup - Qualification South America
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Bolivia
Colômbia x Bolívia: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa 2026, 04/09

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Colômbia x Bolívia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Colômbia e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.


O confronto promete ser disputado, com a Colômbia buscando se manter na parte de cima da tabela, visando a classificação.


A Colômbia joga em casa e um empate chega para cumprir o objetivo. Porém, os colombianos querem vencer sempre quando vão a campo.


A Bolívia, por sua vez, precisa somar pontos para tentar uma reação na competição. 


Palpites de Colômbia x Bolívia: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Colômbia - odd 1.55

  • 🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.70

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.60


Palpites Alternativos Colômbia x Bolívia



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Colômbia Vence por 1 Gol - odd 3.40

  • 🎯 Bolívia para se classificar - odd 8.00


Super Palpites Colômbia x Bolívia


- 🚀 Resultado Correto: 1x0 para Colômbia - odd 6.00


💰 Palpites de Odds Baixas Colômbia x Bolívia



  • 🔵 Colômbia para vencer um dos tempos - odd 1.45

  • 🟢 Total de escanteios: menos de 10.5 - odd 1.65

  • 🟡 Dupla chance: Colômbia ou empate - odd 1.25


⚖️ Palpites de Odds Médias Colômbia x Bolívia



  • 🔵 Colômbia marca o primeiro gol - odd 2.10

  • 🟢 Total de Gols: 2 Gols - odd 3.00

  • 🟡 1º Tempo: Empate - odd 2.90


🚀 Palpites de Odds Altas Colômbia x Bolívia



  • 🔵 Placar Exato: 2 x 1 Colômbia - odd 8.00

  • 🟢 Cartão Vermelho no Jogo - odd 7.50

  • 🟡 Artilheiro a qualquer momento: James Rodriguez - odd 5.50


Colômbia x Bolívia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽️ Confronto: Colômbia x Bolívia - Eliminatórias Copa Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Colômbia x Bolívia: Escalações prováveis


Colômbia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz, Jaminton Campaz.


Bolívia: Carlos Lampe; Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández; Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez.


Como Colômbia e Bolívia Chegam Para o Confronto


A Colômbia busca manter o bom desempenho nas Eliminatórias e se consolidar na zona de classificação para a Copa do Mundo. A equipe tem se mostrado consistente e jogando em casa, espera fazer valer o mando de campo. A Bolívia precisa somar pontos para subir na tabela e tentar uma vaga no Mundial. O time sabe que a partida contra a Colômbia é difícil, mas busca surpreender e mostrar um futebol competitivo.


Últimos Jogos da Colômbia



  • ⚽️ 16 Jogos

  • 5 Vitórias (31%)

  • 🤝 7 Empates (44%)

  • 4 Derrotas (25%)

  • 🥅 19 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)

  • 🛡️ 15 Gols sofridos (Média de 0,94 por jogo)


Últimos Jogos da Bolívia



  • ⚽️ 16 Jogos

  • 5 Vitórias (31%)

  • 🤝 2 Empates (13%)

  • 9 Derrotas (56%)

  • 🥅 16 Gols marcados (Média de 1 por jogo)

  • 🛡️ 32 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)

Colombia x Bolivia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Colombia x Bolivia: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification South America
Bolivia
1 - 0
Colombia
2024 Friendlies
Colombia
3 - 0
Bolivia
2022 World Cup - Qualification South America
Colombia
3 - 0
Bolivia
2022 World Cup - Qualification South America
Bolivia
1 - 1
Colombia
2018 World Cup - Qualification South America
Colombia
1 - 0
Bolivia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Colombia
Empate
Bolivia

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

