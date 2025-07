Colômbia x Paraguai: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa América Feminina 19/07

Colômbia x Paraguai se enfrentam neste sábado, 19/07, pela segunda rodada do Grupo B da Copa América Feminina 2025. A bola rola às 21h (de Brasília) no estádio Chillogallo, em Quito. Ainda não há transmissão confirmada.

A Colômbia precisa vencer para seguir viva na briga pela vaga direta na semifinal, enquanto o Paraguai quer manter os 100% de aproveitamento. As Cafeteras contam com nomes como Caicedo e Mayra Ramírez para buscar o primeiro gol no torneio.

Confira nosso palpite de hoje para Colômbia x Paraguai e veja também onde assistir e as escalações prováveis.

Colômbia x Paraguai Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Ambas equipes marcam - odd pagando 1.95

Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.10

Paraguai ou empate (Dupla Chance X2) - odd pagando 1.75



Para as apostas em Colômbia x Paraguai, sugerimos essas três opções baseadas nas estatísticas recentes das equipes. Apesar da tradição cafetera, quem vive melhor momento é o Paraguai, com um ataque mais efetivo e defesa equilibrada.

A média de gols das partidas da Colômbia é de 3, enquanto a do Paraguai é de 3.1. Ambas seleções têm média de 1 gol marcado por jogo, e defesas que cedem mais de 1.7 gols por partida.

Mesmo com dificuldades ofensivas recentes da Colômbia, o volume de finalizações (7.78 por jogo) e a posse de bola indicam que o time pode furar a defesa paraguaia. Já as paraguaias vêm com moral após marcar quatro vezes na estreia.

A média de gols combinada entre Colômbia (3) e Paraguai (3.1) é alta. Além disso, a defesa cafetera tem falhado: são 2 gols sofridos por jogo e apenas 10% de clean sheets.

Com a necessidade de pontuar, ambas devem buscar o ataque desde o início. A aposta em mais de 2.5 gols se justifica pelo estilo de jogo aberto, mesmo com baixo aproveitamento ofensivo recente da Colômbia.

Apesar de teoricamente inferior, o Paraguai vive momento mais consistente. A equipe venceu bem na estreia (4x0), tem 50% de vitórias como visitante e aproveita bem suas chances (16% de conversão fora de casa).

Já a Colômbia não vence há quatro jogos, tem apenas 20% de vitórias no geral e apresenta dificuldade crônica de finalização. Isso torna a opção da dupla chance para o Paraguai uma boa escolha.

Colômbia x Paraguai - Onde Assistir Ao vivo

Não há transmissão confirmada até o momento para Colômbia x Paraguai Feminino. A partida será neste sábado (19/07), às 21h, no estádio Chillogallo, em Quito.

Tudo o que você precisa saber de Colômbia x Paraguai:



⚽️ Confronto: Colômbia x Paraguai - Copa América Feminina 2025

📅 Data: 19/07/2025

⏰ Horário: 21h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Chillogallo, Quito

📺 Onde vai passar Colômbia x Paraguai: sem transmissão confirmada



Colômbia x Paraguai: Quem Ganha? - Melhores odds

Segundo as odds das casas, a Colômbia aparece com favoritismo. A odd @2.00 indica uma probabilidade de 50% de vitória. O Paraguai tem odd @3.80 (26,3%) e o empate está @3.00 (33,3%).

Mesmo com favoritismo histórico, a fase atual pesa contra as Cafeteras. A instabilidade ofensiva e a pressão pela classificação tornam o jogo aberto.



Colômbia vence - Odd de @2.00 na Superbet



Empate - Odd de @3.00 na Superbet



Paraguai vence - Odd de @3.80 na Superbet



Quer entender melhor como funcionam as odds nas apostas esportivas?