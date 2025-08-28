- D
Cluj x Hacken: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08
Cluj x Hacken: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Cluj e Hacken se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. O confronto será às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Constantin Radulescu, em Cluj-Napoca, valendo vaga na fase de liga da Liga Conferência.
O Cluj tem uma 'montanha' para escalar após a derrota pesada por 7 a 2 na ida.
Agora, o time romeno aposta no apoio de sua torcida para conquistar algo em casa, enquanto o Hacken tenta segurar a confortável vantagem que tem na eliminatória.
Cluj x Hacken Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Cluj ou Empate (1X)
Mais de 2.5 gols no jogo
Ambas equipes marcam (sim)
Esses palpites refletem o equilíbrio esperado, com leve vantagem para o time da casa.
Dupla Chance: Cluj ou Empate (1X)
O fator local costuma pesar nas competições europeias. O mercado de 1X oferece boa segurança.
Mais de 2.5 gols no jogo
Com dois ataques agressivos, a expectativa é de um jogo aberto. O mercado de mais de 2.5 gols aparece como ótima opção.
Ambas equipes marcam (sim)
Os dois times têm capacidade ofensiva para criar boas chances. Apostar em ambas marcam é bastante viável.
Cluj x Hacken: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Cluj x Hacken - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Dr. Constantin Radulescu, Cluj-Napoca, Romênia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Cluj x Hacken: Escalações prováveis
Cluj: Otto Hindrich; Matei Ilie, Aly Abeid, Léo Bolgado, Anton Kresic; Lindon Emerllahu, Damjan Djokovic, Muhammed Badamosi, Meriton Korenica; Andres Sfait, Virgiliu Postolachi.
Hacken: Etrit Berisha; Olle Samuelsson, Harry Hilvenius, Sigge Jansson, Silas Andersen; Samuel Holm, Jonas Lindberg, Pontus Dahbo, Isak Brusberg; Danilo Al-Saed, John Dembe.
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.