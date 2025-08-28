Assine UOL
CFR 1907 Cluj
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
UEFA Europa Conference League - World Wide
Stadionul Dr. Constantin Rădulescu
BK Hacken
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.8
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:57

Cluj x Hacken: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Cluj x Hacken: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Cluj e Hacken se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. O confronto será às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Constantin Radulescu, em Cluj-Napoca, valendo vaga na fase de liga da Liga Conferência.


O Cluj tem uma 'montanha' para escalar após a derrota pesada por 7 a 2 na ida.


Agora, o time romeno aposta no apoio de sua torcida para conquistar algo em casa, enquanto o Hacken tenta segurar a confortável vantagem que tem na eliminatória.


Cluj x Hacken Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Cluj ou Empate (1X)




  • Mais de 2.5 gols no jogo




  • Ambas equipes marcam (sim)




Esses palpites refletem o equilíbrio esperado, com leve vantagem para o time da casa.


Dupla Chance: Cluj ou Empate (1X)


O fator local costuma pesar nas competições europeias. O mercado de 1X oferece boa segurança.


Mais de 2.5 gols no jogo


Com dois ataques agressivos, a expectativa é de um jogo aberto. O mercado de mais de 2.5 gols aparece como ótima opção.


Ambas equipes marcam (sim)


Os dois times têm capacidade ofensiva para criar boas chances. Apostar em ambas marcam é bastante viável.


Cluj x Hacken: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Cluj x Hacken - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Dr. Constantin Radulescu, Cluj-Napoca, Romênia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Cluj x Hacken: Escalações prováveis


Cluj: Otto Hindrich; Matei Ilie, Aly Abeid, Léo Bolgado, Anton Kresic; Lindon Emerllahu, Damjan Djokovic, Muhammed Badamosi, Meriton Korenica; Andres Sfait, Virgiliu Postolachi.


Hacken: Etrit Berisha; Olle Samuelsson, Harry Hilvenius, Sigge Jansson, Silas Andersen; Samuel Holm, Jonas Lindberg, Pontus Dahbo, Isak Brusberg; Danilo Al-Saed, John Dembe.

Ver mais Ver menos

CFR 1907 Cluj x BK Hacken: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Napoli - Cagliari
1
1.33
Baník Ostrava - Celje
1
2
Utrecht - Zrinjski
1
1.38
Múltipla
3.67
x
Aposta
20
=
Ganhos
73.42
Apostar agora

CFR 1907 Cluj x BK Hacken: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CFR 1907 Cluj x BK Hacken: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
BK Hacken
7 - 2
CFR 1907 Cluj

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
CFR 1907 Cluj
Empate
BK Hacken

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte