Tijuana x Querétaro: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Campeonato Mexicano (12/07)

Tijuana x Querétaro: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Caliente, em Tijuana, na sexta-feira, 12/07, às 00h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Liga MX Apertura 2025.

Nos próximos parágrafos, você terá os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Tijuana x Querétaro Palpites – Liga MX



Palpite 1 – Mais de 2.5 gols (Total de Gols)

– Mais de 2.5 gols (Total de Gols)

Palpite 2 – Tijuana marca no 1º tempo (Gols em Ambos os Tempos)

– Tijuana marca no 1º tempo (Gols em Ambos os Tempos)

Palpite 3 – Dupla Chance 1X (Tijuana vence ou empata)



Palpite 1 – Mais de 2.5 gols (Total de Gols)

O palpite de Tijuana x Querétaro aponta para um jogo movimentado no Estádio Caliente com base nos números ofensivos da temporada passada. O Tijuana registrou impressionantes 80% dos jogos com mais de 2.5 gols em 2024/25.

A média combinada de gols também sustenta esta expectativa: Tijuana marcou 2.0 gols por partida enquanto sofreu 1.8. O Querétaro contribuiu com 0.9 gols marcados e 1.3 sofridos por jogo, criando cenário propício para confronto aberto.

Palpite 2 – Tijuana marca no 1º tempo (Gols em Ambos os Tempos)

As estatísticas de momento dos gols da temporada 2024/25 favorecem claramente os mandantes nos primeiros 45 minutos. O Tijuana marcou cinco gols entre os minutos 31-45 e dois entre 0-15, demonstrando início forte.

O Querétaro apresentou vulnerabilidade defensiva no primeiro tempo, sofrendo quatro gols entre 31-45 e dois entre 0-15. Jogando fora de casa, esta fragilidade inicial pode ser explorada pela intensidade ofensiva do Tijuana.

Palpite 3 – Dupla Chance 1X (Tijuana vence ou empata)

O histórico recente entre as equipes sustenta esta opção mais conservadora para apostadores cautelosos. Nos últimos nove confrontos, o Tijuana venceu quatro vezes e empatou duas, perdendo apenas três.

O fator casa adiciona vantagem significativa para os anfitriões que encerraram 2024/25 com sequência de três vitórias consecutivas. O Querétaro, mesmo com boa campanha final na temporada anterior, tradicionalmente encontra dificuldades no Estádio Caliente.

Como chegam Tijuana x Querétaro

O campeonato mexicano retorna após três meses de pausa com esta abertura da Apertura 2025. Os dois times buscam início positivo após campanhas distintas no encerramento de 2024/25.

Esta rodada inaugural coloca frente a frente equipes que terminaram a temporada anterior em momentos opostos. A ausência de jogos oficiais desde abril cria expectativa sobre o nível de preparação apresentado.

Tijuana

A equipe de Tijuana finalizou a temporada 2024/25 em abril com excelente sequência de três vitórias consecutivas. Antes da pausa, o time demonstrou força ofensiva marcante com goleadas importantes sobre adversários diretos.

Na campanha anterior, o ataque foi o grande destaque com média de 2.0 gols por partida nos últimos dez jogos. A capacidade de marcar em momentos decisivos, especialmente no primeiro tempo, caracterizou o estilo ofensivo da equipe.

O Tijuana busca manter a intensidade que o levou ao final positivo em 2024/25. Jogando em casa no Estádio Caliente, a equipe quer começar nova temporada aproveitando o embalo conquistado.

Querétaro

Os visitantes encerraram 2024/25 em abril com campanha irregular que incluiu vitórias importantes mas também derrotas que limitaram suas aspirações. A pausa permitiu reorganização tática e física para novo ciclo.

Defensivamente, o Querétaro mostrou maior consistência em casa (0.75 gols sofridos por jogo) do que fora (1.67). Como visitante, as dificuldades ofensivas foram evidentes com apenas 0.67 gols marcados por partida.

A equipe inicia 2025/26 buscando maior regularidade que faltou na temporada anterior. O objetivo é superar as limitações como visitante que prejudicaram a campanha em 2024/25.

Tijuana x Querétaro – Onde Assistir

Tijuana x Querétaro não terá transmissão confirmada na televisão brasileira. No entanto, casas de aposta como Superbet podem oferecer streaming ao vivo para clientes cadastrados durante a partida.

Ficha do Jogo: