Club Brugge x Rangers: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 27/08

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Club Brugge x Rangers: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Club Brugge e Rangers se enfrentam nesta quarta-feira, 27/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. A partida acontece às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydelstadion, em Bruges, em jogo decisivo para os dois clubes. O time belga está na frente para garantir a vaga.


O Club Brugge, da Bélgica, abriu três gols de vantagem diante do Rangers, da Escócia no jogo da ida.


Porém, o time britânico ainda fez um gol pelo brasileiro Danilo. Esse gol alimenta a esperança do Rangers em chegar à fase de liga da Liga dos Campeões.


Para este jogo da ida o placar está em 1 a 3 e a jogar em sua casa, o Club Brugge não quer deixar escapar a chance de chegar na fase emblemática da Liga dos Campeões.


Club Brugge x Rangers Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Club Brugge vence




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Esses mercados refletem a tendência de jogo aberto e equilibrado, mas com vantagem para o mandante.


Resultado Final: Club Brugge vence


Com apoio da torcida e bom desempenho em casa, o Club Brugge entra como favorito. Apostar na vitória do Brugge é uma opção sólida.


Ambas equipes marcam (sim)


Tanto Brugge quanto Rangers costumam adotar postura ofensiva. O mercado de ambas equipes marcam é bastante viável.


Mais de 2.5 gols na partida


O equilíbrio pode gerar muitas chances para os dois lados. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado para quem espera um jogo movimentado.


Club Brugge x Rangers: Onde Assistir


O jogo passa na tela do Space, na HBO Max e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Club Brugge x Rangers - Liga dos Campeões

  • 📅 Data: 27/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Jan Breydelstadion, Bruges, Bélgica

  • 📺 Onde vai passar: Space, HBO Max e Novibet (streaming).


Club Brugge x Rangers: Escalações prováveis


Club Brugge: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Hans Vanaken; Christos Tzolis, Romeo Vermant.


Rangers: Jack Butland; Max Aarons, Emmanuel Fernandez, Jayden Meghoma, John Souttar; Joe Rothwell, Thelo Aasgaard, Nicolas Raskin, Lyall Cameron, Oliver Antman, Djeidi Gassama.


Club Brugge x Rangers: Como chegam os times


Club Brugge



  • ⚽️ 8 Jogos

  • 7 Vitórias (88%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (13%)

  • 🥅 15 Gols marcados (1,88 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (0,88 G/J)


Rangers



  • ⚽️ 9 Jogos

  • 3 Vitórias (33%)

  • 🤝 4 Empates (44%)

  • 2 Derrotas (22%)

  • 🥅 15 Gols marcados (1,67 G/J)

  • 🛡️ 11 Gols sofridos (1,22 G/J)


Club Brugge x Rangers: Retrospecto e últimos confrontos


O saldo de confrontos na história revela apenas 3 jogos entre as duas equipes. Devemos notar que ocorreu 1 vitória do Rangers, 1 empate e 1 triunfo do Club Brugge.



  • 2025-08-19 Rangers 1-3 Club Brugge Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26

  • 1993-03-17 Rangers 2-1 Club Brugge Liga dos Campeões 1992/93

  • 1993-03-03 Club Brugge 1-1 Rangers Liga dos Campeões 1992/93

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

