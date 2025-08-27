- E
Club Brugge x Rangers: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 27/08
Club Brugge x Rangers: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Club Brugge e Rangers se enfrentam nesta quarta-feira, 27/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. A partida acontece às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydelstadion, em Bruges, em jogo decisivo para os dois clubes. O time belga está na frente para garantir a vaga.
O Club Brugge, da Bélgica, abriu três gols de vantagem diante do Rangers, da Escócia no jogo da ida.
Porém, o time britânico ainda fez um gol pelo brasileiro Danilo. Esse gol alimenta a esperança do Rangers em chegar à fase de liga da Liga dos Campeões.
Para este jogo da ida o placar está em 1 a 3 e a jogar em sua casa, o Club Brugge não quer deixar escapar a chance de chegar na fase emblemática da Liga dos Campeões.
Club Brugge x Rangers Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Club Brugge vence
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Esses mercados refletem a tendência de jogo aberto e equilibrado, mas com vantagem para o mandante.
Resultado Final: Club Brugge vence
Com apoio da torcida e bom desempenho em casa, o Club Brugge entra como favorito. Apostar na vitória do Brugge é uma opção sólida.
Ambas equipes marcam (sim)
Tanto Brugge quanto Rangers costumam adotar postura ofensiva. O mercado de ambas equipes marcam é bastante viável.
Mais de 2.5 gols na partida
O equilíbrio pode gerar muitas chances para os dois lados. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado para quem espera um jogo movimentado.
Club Brugge x Rangers: Onde Assistir
O jogo passa na tela do Space, na HBO Max e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Club Brugge x Rangers - Liga dos Campeões
- 📅 Data: 27/08/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Jan Breydelstadion, Bruges, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Space, HBO Max e Novibet (streaming).
Club Brugge x Rangers: Escalações prováveis
Club Brugge: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Hans Vanaken; Christos Tzolis, Romeo Vermant.
Rangers: Jack Butland; Max Aarons, Emmanuel Fernandez, Jayden Meghoma, John Souttar; Joe Rothwell, Thelo Aasgaard, Nicolas Raskin, Lyall Cameron, Oliver Antman, Djeidi Gassama.
Club Brugge x Rangers: Como chegam os times
Club Brugge
- ⚽️ 8 Jogos
- ✅ 7 Vitórias (88%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (13%)
- 🥅 15 Gols marcados (1,88 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (0,88 G/J)
Rangers
- ⚽️ 9 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (33%)
- 🤝 4 Empates (44%)
- ❌ 2 Derrotas (22%)
- 🥅 15 Gols marcados (1,67 G/J)
- 🛡️ 11 Gols sofridos (1,22 G/J)
Club Brugge x Rangers: Retrospecto e últimos confrontos
O saldo de confrontos na história revela apenas 3 jogos entre as duas equipes. Devemos notar que ocorreu 1 vitória do Rangers, 1 empate e 1 triunfo do Club Brugge.
- 2025-08-19 Rangers 1-3 Club Brugge Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26
- 1993-03-17 Rangers 2-1 Club Brugge Liga dos Campeões 1992/93
- 1993-03-03 Club Brugge 1-1 Rangers Liga dos Campeões 1992/93
Club Brugge KV x Rangers: Palpite do Dia
Club Brugge KV x Rangers: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Club Brugge KV x Rangers: Confrontos Diretos
