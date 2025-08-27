Club Brugge x Rangers: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 27/08

Club Brugge x Rangers: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Club Brugge e Rangers se enfrentam nesta quarta-feira, 27/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. A partida acontece às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydelstadion, em Bruges, em jogo decisivo para os dois clubes. O time belga está na frente para garantir a vaga.

O Club Brugge, da Bélgica, abriu três gols de vantagem diante do Rangers, da Escócia no jogo da ida.

Porém, o time britânico ainda fez um gol pelo brasileiro Danilo. Esse gol alimenta a esperança do Rangers em chegar à fase de liga da Liga dos Campeões.

Para este jogo da ida o placar está em 1 a 3 e a jogar em sua casa, o Club Brugge não quer deixar escapar a chance de chegar na fase emblemática da Liga dos Campeões.

Club Brugge x Rangers Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: Club Brugge vence







Ambas equipes marcam (sim)







Mais de 2.5 gols na partida





Esses mercados refletem a tendência de jogo aberto e equilibrado, mas com vantagem para o mandante.

Resultado Final: Club Brugge vence

Com apoio da torcida e bom desempenho em casa, o Club Brugge entra como favorito. Apostar na vitória do Brugge é uma opção sólida.

Ambas equipes marcam (sim)

Tanto Brugge quanto Rangers costumam adotar postura ofensiva. O mercado de ambas equipes marcam é bastante viável.

Mais de 2.5 gols na partida

O equilíbrio pode gerar muitas chances para os dois lados. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado para quem espera um jogo movimentado.

Club Brugge x Rangers: Onde Assistir

O jogo passa na tela do Space, na HBO Max e pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Club Brugge x Rangers - Liga dos Campeões



📅 Data: 27/08/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Jan Breydelstadion, Bruges, Bélgica



📺 Onde vai passar: Space, HBO Max e Novibet (streaming).



Club Brugge x Rangers: Escalações prováveis

Club Brugge: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Hans Vanaken; Christos Tzolis, Romeo Vermant.

Rangers: Jack Butland; Max Aarons, Emmanuel Fernandez, Jayden Meghoma, John Souttar; Joe Rothwell, Thelo Aasgaard, Nicolas Raskin, Lyall Cameron, Oliver Antman, Djeidi Gassama.

Club Brugge x Rangers: Como chegam os times

Club Brugge



⚽️ 8 Jogos



✅ 7 Vitórias (88%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 1 Derrota (13%)

🥅 15 Gols marcados (1,88 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (0,88 G/J)



Rangers



⚽️ 9 Jogos



✅ 3 Vitórias (33%)

🤝 4 Empates (44%)

❌ 2 Derrotas (22%)

🥅 15 Gols marcados (1,67 G/J)

🛡️ 11 Gols sofridos (1,22 G/J)



Club Brugge x Rangers: Retrospecto e últimos confrontos

O saldo de confrontos na história revela apenas 3 jogos entre as duas equipes. Devemos notar que ocorreu 1 vitória do Rangers, 1 empate e 1 triunfo do Club Brugge.