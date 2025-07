Club Brugge x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga - 27/07

Club Brugge x Genk: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ambos os times chegam com aspirações de título, e esse duelo direto logo na estreia já pode dar o tom da competitividade do campeonato. O Brugge joga em casa, com elenco forte e boas contratações, enquanto o Genk traz um time jovem, veloz e com capacidade de decisão.

Club Brugge x Genk Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Club Brugge - odd pagando 2.00 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80 na Novibet







Palpite 3 - Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.85 na Novibet





O equilíbrio técnico promete um jogo movimentado, com espaço para gols e alternância de domínio ao longo dos 90 minutos.

Vitória do Club Brugge - odd pagando 2.00

O fator casa e a experiência em estreias fazem do Brugge um time mais confiável nesse tipo de confronto. Se mantiver o controle da posse, pode construir o resultado aos poucos.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80

O Genk costuma ser perigoso nos contra-ataques e pode surpreender, mesmo jogando fora. Essa linha se sustenta pela qualidade ofensiva de ambos os lados.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.85

Clássico nacional com dois dos elencos mais produtivos da Bélgica. Três ou mais gols não são exagero, especialmente com ritmo mais solto de início de temporada.

Club Brugge x Genk: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Club Brugge x Genk: