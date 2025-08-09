Assine UOL
Club Brugge KV
Jupiler Pro League - Belgium
Jan Breydelstadion
Cercle Brugge
Club Brugge x Cercle Brugge: Palpite Odds Altas +3, +6, Onde Assistir, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Club Brugge x Cercle Brugge: palpite com odds altas para o confronto pelo Campeonato Belga, neste sábado, dia 9 de agosto, às 11h00 (horário de Brasília), no emblemático Jan Breydel Stadium, palco do tradicional Derby de Bruges. O mandante chega como favorito claro, mas há mercados atrativos com maior retorno para apostas mais ousadas.


Club Brugge x Cercle Brugge: Palpite com odds baixas



  • 🛡️ Palpite: Club Brugge vence – odd 1.41

  • Palpite: Club Brugge marca primeiro – odd 1.65

  • 💰 Palpite: Dupla chance Club Brugge ou empate – odd 1.10

  • ⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – odd 1.80

  • 🌟 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.65


O favoritismo de Club Brugge é respaldado pelos resultados e pela força histórica dominadora no derby.


Club Brugge x Cercle Brugge: Palpite com odds médias



  • Palpite: Ambas marcam – odd 1.76

  • ⚔️ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.85

  • 🌟 Palpite: Empate anula aposta para Club Brugge – odd 1.45

  • 🟡 Palpite: Mais de 4.5 cartões – odd 2.00

  • 🚀 Palpite: Gol antes dos 20 minutos – odd 2.20


O histórico recente indica gols e intensidade no derby, justificando essas apostas com bom potencial de retorno.


Club Brugge x Cercle Brugge: Palpite com odds altas



  • 🎯 Palpite: Placar exato 2×0 para Club Brugge – odd 6.00

  • 🚀 Palpite: Club Brugge vence com handicap -1 – odd 3.50

  • Palpite: Club Brugge não sofre gol – odd 3.10

  • 💥 Palpite: Total de escanteios acima de 10 – odd 3.80

  • Palpite: Club Brugge marca em ambos os tempos – odd 3.20


A dominância histórica dos Canários e o aspeto físico do derby suportam apostas mais ousadas.


Super Palpite Club Brugge x Cercle Brugge


⭐ Palpite: Club Brugge vence e ambas marcam – odd 3.00


Essa aposta combina o favoritismo do mandante com a chance de reação ofensiva do Cercle, oferecendo um excelente equilíbrio entre risco e retorno.


Club Brugge x Cercle Brugge: Onde Assistir


Esse clássico belga pode ser transmitido via streaming em plataformas como a Superbet ou a Bet365, exclusivo para usuários com conta ativa e saldo. 


Ficha de Jogo Club Brugge x Cercle Brugge


ℹ️ Jogo: Club Brugge x Cercle Brugge
🏆 Competição: Campeonato Belga
🗓️ Data: 09 de agosto de 2025
🕒 Horário: 11h00 (horário de Brasília)
🏟️ Local: Jan Breydel Stadium, Bruges

Club Brugge KV x Cercle Brugge: Palpite do Dia

Club Brugge KV Vence

Club Brugge KV Vence
1.44
Apostar agora

Club Brugge KV x Cercle Brugge: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Club Brugge KV x Cercle Brugge: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Cercle Brugge
1 - 3
Club Brugge KV
2024 Jupiler Pro League
Club Brugge KV
3 - 0
Cercle Brugge
2023 Jupiler Pro League
Club Brugge KV
0 - 0
Cercle Brugge
2023 Jupiler Pro League
Cercle Brugge
1 - 1
Club Brugge KV
2023 Jupiler Pro League
Cercle Brugge
1 - 1
Club Brugge KV

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Club Brugge KV
Empate
Cercle Brugge

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites