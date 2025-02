Brugge x Atalanta Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Champions League (12/02)

Nesta terça, 11 de fevereiro, ocorre as primeiras partidas de ida do playoffs da Champions League e se você quer alguns palpites para o jogo entre Brugge x Atalanta, precisa continuar a leitura.

A equipe do UOL Apostas analisou o momento dos dois clubes e compartilha com você as melhores dicas para o jogo, estatísticas, prováveis escalações e onde assistir ao jogo.