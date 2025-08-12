Assine UOL
Club Brugge KV
UEFA Champions League - World Wide
Jan Breydelstadion
Red Bull Salzburg
Club Brugge x Salzburg: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Liga dos Campeões 12/08

Confira os melhores palpites Club Brugge x Red Bull Salzburg com odds altas e palpite de placar exato.
Este é o jogo de volta da terceira rodada de qualificação para a Liga dos Campeões, com o Club Brugge levando uma vantagem mínima após vencer o jogo de ida por 1 a 0.


A partida promete ser tensa, com o Salzburg buscando reverter o placar para seguir vivo na competição.
O confronto será no Jan Breydel Stadium, em Bruges, no dia 12 de agosto, às 14h30 (horário de Brasília).


Neste artigo, você encontrará:



  • Melhores dicas de apostas

  • Odds para diferentes mercados 

  • Informações sobre onde assistir


Club Brugge x Red Bull Salzburg – Nossas 3 Melhores Dicas


Palpites principais:



  • 🎯 Club Brugge vence odd 1.58

  • 🎯 Mais de 1.5 gols odd 1.17

  • 🎯 Ambas as equipes marcam odd 1.77


Club Brugge chega com a vantagem de 1 a 0, conquistada fora de casa, e agora joga com o apoio da sua torcida.
O time belga tem se mostrado sólido defensivamente e capaz de aproveitar as oportunidades.


Já o Red Bull Salzburg, que dominou a posse de bola no jogo de ida, mas não conseguiu ser efetivo, agora precisa ser mais agressivo para buscar a virada. A necessidade de gols do Salzburg pode abrir espaços para o ataque do Club Brugge, tornando a partida mais aberta do que o primeiro confronto.


🚀 Palpites com Odds Altas


Para quem busca odds mais elevadas, vale explorar:



  • 🔵 Placar exato 2-1 Club Brugge odd 7.38

  • 🟢 Placar exato 2-0 Club Brugge odd 7.77

  • 🟡 Club Brugge e Mais de 2.5 gols odd 2.31


Odds Esportes da Sorte 


🔥 Superpalpite



  • Exatamente 3 gols na partida odd 3.95 - Esportes da Sorte


Um placar como 2 a 1 ou 3 a 0 é plausível, especialmente considerando a necessidade do Salzburg atacar e o Brugge aproveitar contra-ataques.


💰 Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Mais de 1.5 gols odd 1.17

  • 🟢 Dupla chance: Club Brugge ou empate odd 1.20

  • 🟡 Mais de 3.5 cartões odd 1.65


📋 Informações da Partida



  • Confronto: Club Brugge x Red Bull Salzburg - Liga dos Campeões

  • Data: 12/08/2025

  • Horário: 14h30 (Brasília)

  • Local: Jan Breydel Stadium, Bruges

  • Transmissão: ESPN


📺 Onde Assistir


A partida será transmitida ao vivo e exclusiva pela ESPN.
Também estará disponível nas plataformas Bet365, Superbet e Novibet (necessário login e conta verificada).


📊 Como Chegam as Equipes


Club Brugge:



  • Vantagem de 1 a 0 no agregado

  • Vitória recente sobre o Cercle Brugge por 2 a 0

  • Estilo de jogo pragmático e eficiente

  • Desfalques: Joel Ordóñez (zagueiro) e Kyriani Sabbe (meio-campo)


Red Bull Salzburg:



  • Precisa reverter derrota no jogo de ida

  • Vitória por 5 a 0 sobre o Grazer AK no campeonato austríaco

  • Necessidade de ser mais agressivo e preciso

  • Desfalques: John Mellberg (zagueiro) e Karim Konate (atacante)

Club Brugge KV x Red Bull Salzburg: Palpite do Dia

Club Brugge KV Vence
Superbet logo
1.71
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Club Brugge KV x Red Bull Salzburg: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Club Brugge KV x Red Bull Salzburg: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Red Bull Salzburg
0 - 1
Club Brugge KV
2018 UEFA Europa League
Red Bull Salzburg
4 - 0
Club Brugge KV
2018 UEFA Europa League
Club Brugge KV
2 - 1
Red Bull Salzburg

O Jogo Responsável é fundamental para garantir que essa prática seja saudável e divertida para todos os envolvidos. 

