- V
- V
- D
- E
- V
- V
- D
- D
- E
- V
Club Brugge x Salzburg: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Liga dos Campeões 12/08
Confira os melhores palpites Club Brugge x Red Bull Salzburg com odds altas e palpite de placar exato.
Este é o jogo de volta da terceira rodada de qualificação para a Liga dos Campeões, com o Club Brugge levando uma vantagem mínima após vencer o jogo de ida por 1 a 0.
A partida promete ser tensa, com o Salzburg buscando reverter o placar para seguir vivo na competição.
O confronto será no Jan Breydel Stadium, em Bruges, no dia 12 de agosto, às 14h30 (horário de Brasília).
Neste artigo, você encontrará:
- Melhores dicas de apostas
- Odds para diferentes mercados
- Informações sobre onde assistir
Club Brugge x Red Bull Salzburg – Nossas 3 Melhores Dicas
Palpites principais:
- 🎯 Club Brugge vence odd 1.58
- 🎯 Mais de 1.5 gols odd 1.17
- 🎯 Ambas as equipes marcam odd 1.77
O Club Brugge chega com a vantagem de 1 a 0, conquistada fora de casa, e agora joga com o apoio da sua torcida.
O time belga tem se mostrado sólido defensivamente e capaz de aproveitar as oportunidades.
Já o Red Bull Salzburg, que dominou a posse de bola no jogo de ida, mas não conseguiu ser efetivo, agora precisa ser mais agressivo para buscar a virada. A necessidade de gols do Salzburg pode abrir espaços para o ataque do Club Brugge, tornando a partida mais aberta do que o primeiro confronto.
🚀 Palpites com Odds Altas
Para quem busca odds mais elevadas, vale explorar:
- 🔵 Placar exato 2-1 Club Brugge odd 7.38
- 🟢 Placar exato 2-0 Club Brugge odd 7.77
- 🟡 Club Brugge e Mais de 2.5 gols odd 2.31
Odds Esportes da Sorte
🔥 Superpalpite
- Exatamente 3 gols na partida odd 3.95 - Esportes da Sorte
Um placar como 2 a 1 ou 3 a 0 é plausível, especialmente considerando a necessidade do Salzburg atacar e o Brugge aproveitar contra-ataques.
💰 Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Mais de 1.5 gols odd 1.17
- 🟢 Dupla chance: Club Brugge ou empate odd 1.20
- 🟡 Mais de 3.5 cartões odd 1.65
📋 Informações da Partida
- Confronto: Club Brugge x Red Bull Salzburg - Liga dos Campeões
- Data: 12/08/2025
- Horário: 14h30 (Brasília)
- Local: Jan Breydel Stadium, Bruges
- Transmissão: ESPN
📺 Onde Assistir
A partida será transmitida ao vivo e exclusiva pela ESPN.
Também estará disponível nas plataformas Bet365, Superbet e Novibet (necessário login e conta verificada).
📊 Como Chegam as Equipes
Club Brugge:
- Vantagem de 1 a 0 no agregado
- Vitória recente sobre o Cercle Brugge por 2 a 0
- Estilo de jogo pragmático e eficiente
- Desfalques: Joel Ordóñez (zagueiro) e Kyriani Sabbe (meio-campo)
Red Bull Salzburg:
- Precisa reverter derrota no jogo de ida
- Vitória por 5 a 0 sobre o Grazer AK no campeonato austríaco
- Necessidade de ser mais agressivo e preciso
- Desfalques: John Mellberg (zagueiro) e Karim Konate (atacante)
Club Brugge KV x Red Bull Salzburg: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Club Brugge KV x Red Bull Salzburg: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Club Brugge KV x Red Bull Salzburg: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O Jogo Responsável é fundamental para garantir que essa prática seja saudável e divertida para todos os envolvidos.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- V
- E
- D
- E
- E
- V
- V
Fortaleza EC Vence
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
Once Caldas Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- E
- V
Bolton Vence
- E
- V
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- D
Lincoln Vence
- E
- E
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- V
- E
AEK Athens FC Vence
- V
- D
- E
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Legia Warszawa Vence
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
Arda Kardzhali Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
Tranmere Vence