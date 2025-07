Club América x Club Tijuana: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga MX - 16/07

Club America x Club Tijuana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais da partida da segunda rodada da liga mexicana.

O Club América, um dos gigantes do futebol mexicano, recebe o Club Tijuana em um confronto que promete emoção na Liga do México.

Com o América como franco favorito (odds @1.38), o Xolos chegam como azarões, mas sabem que podem surpreender. As odds indicam um jogo com grande chance de gols, especialmente do lado das Águias.

Veja nossos palpites para o Club América x Club Tijuana.

Club América x Club Tijuana: Palpite pela Liga Mexicana



🏆 Vitória do América (@1.38) – Forte em casa, o time da capital é o claro favorito.



⚽ Ambas as equipes marcam (@1.75) – Tijuana tem poder ofensivo e pode furar a defesa adversária.



📊 Mais de 2.5 gols (@1.52) – Expectativa de um jogo movimentado, com chances claras para os dois lados.



📌 Dica extra: Fique de olho no segundo tempo – o América costuma ser mais incisivo após o intervalo, e as odds para Mais de 1.5 gols no 2º tempo (@1.77) têm bom valor.

5 Palpites de Alto Risco



🚀 América marca nos dois tempos (@1.98)



O América tem um ataque forte e costuma pressionar desde o início. Se abrir o placar cedo, pode marcar em ambos os períodos.



🎲 América vence & Mais de 3.5 gols (@2.27)



Se o América dominar, pode ser uma goleada. Tijuana não é tão sólida defensivamente fora de casa.



⚡ Tijuana marca no 1º tempo (@2.72)



Se o Xolos conseguir um contra-ataque rápido, pode surpreender antes do intervalo.



💣 América vence por 2+ gols de diferença (@1.72 no handicap -1.5)



O América tem elenco para impor superioridade e vencer com folga.



🔥 América 2-0 (placar exato @6.79)



Um placar clássico quando o América domina em casa: controle do jogo e eficiência ofensiva.

Club América x Club Tijuana Onde Assistir

A partida não conta com transmissão oficial no Brasil, mas o jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet, através de sua plataforma de streaming.

Ficha de Jogo