Clippers x Nuggets NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite (18/07)

O Los Angeles Clippers superou Bucks, Rockets e Lakers, mostrando equilíbrio e profundidade no elenco. Já o Denver Nuggets perdeu para Raptors, Timberwolves e Bucks, sofrendo com baixa eficiência defensiva e dificuldades no fechamento dos jogos. Isso cria um cenário com favoritismo claro para o lado angelino e oportunidades para apostas baseadas em handicap e totais de pontos.

Clippers x Nuggets: Melhores Palpites da Summer League

🏀 Palpite 1: Clippers -9.5 (handicap) – odd 1.87

🏀 Palpite 2: Mais de 179.5 pontos no total – odd 1.92

🏀 Palpite 3: Clippers vencem os dois tempos – odd 1.76

🏀 Palpite 4: Nuggets menos de 84.5 pontos – odd 1.92

🏀 Palpite 5: Clippers mais de 92.5 pontos – odd 1.63

🏀 Palpite 6: Vitória Clippers + total mais de 175.5 – odd 1.98

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Clippers -9.5 (handicap) – odd 1.87

O time de Los Angeles venceu todos os jogos com margem superior a 10 pontos, mostrando solidez nos dois lados da quadra. O Nuggets sofreu com queda física nos quartos finais e tem apresentado dificuldade de resposta tática. Essa linha oferece bom valor considerando o atual momento das equipes.