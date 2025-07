Cliftonville x St Joseph's: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência - 17/07

Cliftonville x St Joseph's: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Cliftonville x St Joseph´s pela Liga Conferência



📅 Data: 17 de julho de 2025



🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Solitude em Belfast



As duas equipes voltam a se enfrentar pela segunda partida da pré-eliminatória da Liga Conferência. No jogo de ida na última quinta-feira, dia 10, empate em 2x2.

Jogando em casa, o Cliftonville quer seguir na competição e conta com o apoio da torcida para superar o rival.

Cliftonville x St Joseph´s Palpite - Liga Conferência



Palpite 1 - Qualificar-se: Cliftonville – Odd de 1.62 na Superbet

Jogando em casa, o Cliftonville tem bom retrospecto recente, com 4 vitórias nas últimas 5 partidas no Solitude Stadium. Além disso, marcou em todos os jogos nesse período. O apoio da torcida e o fator campo devem pesar na briga pela classificação.

Palpite 2 - Resultado Final: Empate – Odd de 3.25 na Esportes da Sorte

O jogo de ida terminou empatado e as estatísticas mostram equilíbrio total. O Cliftonville marcou 2 gols fora, mas também sofreu pressão. Já o St Joseph’s é perigoso no contra-ataque. Assim, um novo empate no tempo normal é um cenário provável.

Palpite 3 - Método de Qualificação: Cliftonville na prorrogação – Odd de 10.00 na Novibet

Considerando o equilíbrio entre os times e o empate no jogo de ida, há chance real da disputa ir para a prorrogação. O Cliftonville, jogando em casa, pode se impor no tempo extra e conquistar a vaga com mais fôlego físico.

Cliftonville x St Joseph´s - Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.