Cliftonville x Derry City: Palpite, Onde Assistir - Amistoso 06/07

Cliftonville x Derry City: veja o palpite e onde assistir ao jogo amistoso entre clubes, neste domingo (06/07), a partir das 9h (horário de Brasília).

O confronto entre Cliftonville e Derry City acontece como parte da preparação de ambos os times para suas respectivas temporadas nacionais. O Derry chega embalado por goleadas e vitórias seguidas na League of Ireland. Já o Cliftonville tenta manter ritmo competitivo depois do título da Irish Cup e da perda de peças-chave do elenco.

O momento atual favorece o visitante, com números ofensivos expressivos e defesa mais sólida. O Cliftonville joga em casa, mas encara um adversário de nível técnico superior e que ainda não perdeu desde junho. O cenário é favorável para apostas focadas em gols e domínio do Derry.

Cliftonville x Derry City: Melhores Palpites do Amistoso



🔥 Palpite 1: Derry City vence – odd 1.76

🔥 Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd 1.65

🔥 Palpite 3: Ambas marcam (sim) – odd 1.66

🔥 Palpite 4: Derry City para marcar em ambos os tempos – odd 2.52

🔥 Palpite 5: Derry City -1 Handicap Asiático – odd 2.25

🔥 Palpite 6: Vitória do Derry City e mais de 2.5 gols – odd 3.20



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Derry City vence – odd 1.76

O time de Tiernan Lynch vem de uma sequência forte: quatro vitórias seguidas e 13 gols marcados no período. A diferença técnica para o Cliftonville é visível, especialmente com a saída de Ronan Hale e Ben Wilson. Mesmo sendo amistoso, o ritmo de jogo do Derry e o elenco mais encorpado dão vantagem clara.

Palpite 2 – Mais de 2.5 gols – odd 1.65

Os últimos quatro jogos do Derry City terminaram com pelo menos três gols, incluindo um 7 a 2 contra o Waterford. O Cliftonville tende a oscilar mais defensivamente, ainda mais diante de um ataque com variação de finalizadores como Mullen e Boyce.

Palpite 3 – Ambas marcam (sim) – odd 1.66

Apesar da superioridade técnica do Derry, o Cliftonville joga em casa e costuma ser agressivo nos amistosos. Nos últimos quatro jogos preparatórios, marcou gols em todos. O cenário favorece redes balançando dos dois lados.

Palpite 4 – Derry City para marcar em ambos os tempos – odd 2.52

Contra adversários tecnicamente inferiores, o Derry tem mantido intensidade ofensiva durante os 90 minutos. Foi assim contra Cork City, Shelbourne e Drogheda. A equipe finaliza muito e consegue aproveitar transições mesmo com vantagem no placar.

Palpite 5 – Derry City -1 Handicap Asiático – odd 2.25

A linha -1 é agressiva, mas viável considerando o desequilíbrio entre os setores de meio-campo. O Cliftonville ainda busca alternativas após a saída de nomes decisivos. A chance de vitória por dois gols ou mais do Derry é real, especialmente se o time abrir o placar cedo.

Palpite 6 – Vitória do Derry City e mais de 2.5 gols – odd 3.20

Para compor uma múltipla ou buscar valor acima da média, essa aposta junta dois fatores consistentes: favoritismo do Derry e forte tendência de gols. Mesmo em amistosos, a equipe não costuma reduzir intensidade, o que eleva as chances dessa linha bater.

Cliftonville x Derry City: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Cliftonville e Derry City não terá transmissão na TV aberta ou fechada no Brasil.



📅 Data: Domingo, 06/07/2025

⏰ Horário: 9h (de Brasília)

🏟️ Competição: Amistoso de Clubes

📺 Onde assistir: bet365 e Superbet



Também é possível acompanhar o jogo por plataformas de apostas que oferecem streaming para usuários logados com saldo em conta.