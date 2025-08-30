Assine UOL
FC Cincinnati
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
TQL Stadium
Philadelphia Union
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.4
x
3.6
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.4
x
3.7
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.36
x
3.55
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.47
x
3.6
2
2.7
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 07:37

Cincinnati x Philadelphia: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, MLS, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Cincinnati x Philadelphia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Cincinnati e Philadelphia Union se enfrentam no sábado, 30 de agosto, em partida válida pela Major League Soccer 2025. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio. A partida terá transmissão na Apple TV.


O confronto promete ser disputado, com as equipes buscando a vitória para manter suas posições na tabela. O Cincinnati quer aproveitar o fator casa para somar pontos, enquanto o Philadelphia busca surpreender fora de casa.


Palpites de Cincinnati x Philadelphia: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10

  • 🎯 Total de Gols – Menos de 2.5 - odd 1.90

  • 🎯 FC Cincinnati vence ou Empata - odd 1.70


Palpites Alternativos Cincinnati x Philadelphia



  • 🎯 Ambos Marcam - odd 1.75

  • 🎯 FC Cincinnati - Mais de 1.5 Gols - odd 2.80

  • 🎯 Philadelphia Union - Menos de 1.5 Gols - odd 2.00


Super Palpite Cincinnati x Philadelphia Union



  • 🚀 Resultado Exato 1x1 - odd 7.50


💰 Palpite de Odds Baixas Cincinnati x Philadelphia



  • 🔵 Dupla Chance - FC Cincinnati ou Empate - odd 1.40

  • 🟢 Total de Gols – Menos de 3.5 - odd 1.25

  • 🟡 Ambos Marcam - Não - odd 2.00


⚖️ Palpite de Odds Médias Cincinnati x Philadelphia



  • 🔵 Empate anula a aposta – FC Cincinnati - odd 2.80

  • 🟢 Total de Gols – Menos de 2.5 - odd 2.60

  • 🟡 FC Cincinnati vence o 1º tempo - odd 3.50


🚀 Palpite de Odds Altas Cincinnati x Philadelphia



  • 🔵 Resultado Exato 2x1 - odd 8.00

  • 🟢 FC Cincinnati Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 5.50

  • 🟡 Jogador a marcar - [Nome do Jogador do FC Cincinnati] - odd 6.00


Cincinnati x Philadelphia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Cincinnati x Philadelphia - MLS 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: TQL Stadium, Cincinnati, Ohio

  • 📺 Transmissão: Apple TV


Cincinnati x Philadelphia: Escalações


Cincinnati: Roman Celentano; Nick Hagglund, Matt Miazga, Lukas Engel, Brad Smith; Alvas Powell, Pavel Bucha, Brian Anunga, Evander; Ender Echenique, Kévin Denkey.


Philadelphia: Andrew Rick; Francis Westfield, Olwethu Makhanya, Jakob Glesnes, Kai Wagner; Milan Iloski, Danley Jean-Jacques, Jovan Lukic, Quinn Sullivan; Bruno Damiani, Tai Baribo.


Cincinnati x Philadelphia: Como chegam os times


Cincinnati 



  • ⚽️ 35 Jogos

  • 18 Vitórias (51%)

  • 🤝 7 Empates (20%)

  • 10 Derrotas (29%)

  • 🥅 55 Gols marcados (1,57 G/J)

  • 🛡️ 47 Gols sofridos (1,34 G/J)


Philadelphia



  • ⚽️ 31 Jogos

  • 18 Vitórias (58%)

  • 🤝 7 Empates (23%)

  • 6 Derrotas (19%)

  • 🥅 56 Gols marcados (1,81 G/J)

  • 🛡️ 30 Gols sofridos (0,97 G/J)


Cincinnati x Philadelphia: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 16 vezes, com 8 vitórias do Philadelphia, 3 empates e 5 triunfos do Cincinnati.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Philadelphia: 2 vitórias

  • Cincinnati: 3 vitórias

  • Empates: 0

  • Gols: Philadelphia 12, Cincinnati 10

Ver mais Ver menos

FC Cincinnati x Philadelphia Union: Palpite do Dia

FC Cincinnati Vence
Superbet logo
2.47
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Ceara - Juventude
1
1.69
Brighton - Manchester City
2
1.85
Racing Santander - AD Ceuta FC
1
1.55
Múltipla
4.85
x
Aposta
20
=
Ganhos
96.92
Apostar agora

FC Cincinnati x Philadelphia Union: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Cincinnati x Philadelphia Union: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Philadelphia Union
4 - 1
FC Cincinnati
2025 Friendlies Clubs
FC Cincinnati
4 - 1
Philadelphia Union
2024 Major League Soccer
Philadelphia Union
1 - 2
FC Cincinnati
2024 Leagues Cup
FC Cincinnati
2 - 4
Philadelphia Union
2024 Major League Soccer
FC Cincinnati
4 - 3
Philadelphia Union

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Cincinnati
Empate
Philadelphia Union

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Talleres Cordoba
  • D
  • E
  • D
  • E
  • V
-
Deportivo Riestra
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Talleres Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mirassol
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Bahia
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E

Mirassol Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Defensa Y Justicia
  • V
  • E
  • V
  • D
  • V
-
Belgrano Cordoba
  • D
  • E
  • V
  • V
  • E

Defensa Y Justicia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Cincinnati
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Philadelphia Union
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

FC Cincinnati Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
PSV Eindhoven
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Telstar
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E

PSV Eindhoven Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte