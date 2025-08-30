- D
- V
- D
- D
- D
- E
- E
- E
- E
- E
Cincinnati x Philadelphia: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, MLS, 30/08
Cincinnati x Philadelphia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Cincinnati e Philadelphia Union se enfrentam no sábado, 30 de agosto, em partida válida pela Major League Soccer 2025. A bola vai rolar às 20h30 (horário de Brasília) no TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio. A partida terá transmissão na Apple TV.
O confronto promete ser disputado, com as equipes buscando a vitória para manter suas posições na tabela. O Cincinnati quer aproveitar o fator casa para somar pontos, enquanto o Philadelphia busca surpreender fora de casa.
Palpites de Cincinnati x Philadelphia: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10
- 🎯 Total de Gols – Menos de 2.5 - odd 1.90
- 🎯 FC Cincinnati vence ou Empata - odd 1.70
Palpites Alternativos Cincinnati x Philadelphia
- 🎯 Ambos Marcam - odd 1.75
- 🎯 FC Cincinnati - Mais de 1.5 Gols - odd 2.80
- 🎯 Philadelphia Union - Menos de 1.5 Gols - odd 2.00
Super Palpite Cincinnati x Philadelphia Union
- 🚀 Resultado Exato 1x1 - odd 7.50
💰 Palpite de Odds Baixas Cincinnati x Philadelphia
- 🔵 Dupla Chance - FC Cincinnati ou Empate - odd 1.40
- 🟢 Total de Gols – Menos de 3.5 - odd 1.25
- 🟡 Ambos Marcam - Não - odd 2.00
⚖️ Palpite de Odds Médias Cincinnati x Philadelphia
- 🔵 Empate anula a aposta – FC Cincinnati - odd 2.80
- 🟢 Total de Gols – Menos de 2.5 - odd 2.60
- 🟡 FC Cincinnati vence o 1º tempo - odd 3.50
🚀 Palpite de Odds Altas Cincinnati x Philadelphia
- 🔵 Resultado Exato 2x1 - odd 8.00
- 🟢 FC Cincinnati Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 5.50
- 🟡 Jogador a marcar - [Nome do Jogador do FC Cincinnati] - odd 6.00
Cincinnati x Philadelphia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Cincinnati x Philadelphia - MLS 2025
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: TQL Stadium, Cincinnati, Ohio
- 📺 Transmissão: Apple TV
Cincinnati x Philadelphia: Escalações
Cincinnati: Roman Celentano; Nick Hagglund, Matt Miazga, Lukas Engel, Brad Smith; Alvas Powell, Pavel Bucha, Brian Anunga, Evander; Ender Echenique, Kévin Denkey.
Philadelphia: Andrew Rick; Francis Westfield, Olwethu Makhanya, Jakob Glesnes, Kai Wagner; Milan Iloski, Danley Jean-Jacques, Jovan Lukic, Quinn Sullivan; Bruno Damiani, Tai Baribo.
Cincinnati x Philadelphia: Como chegam os times
Cincinnati
- ⚽️ 35 Jogos
- ✅ 18 Vitórias (51%)
- 🤝 7 Empates (20%)
- ❌ 10 Derrotas (29%)
- 🥅 55 Gols marcados (1,57 G/J)
- 🛡️ 47 Gols sofridos (1,34 G/J)
Philadelphia
- ⚽️ 31 Jogos
- ✅ 18 Vitórias (58%)
- 🤝 7 Empates (23%)
- ❌ 6 Derrotas (19%)
- 🥅 56 Gols marcados (1,81 G/J)
- 🛡️ 30 Gols sofridos (0,97 G/J)
Cincinnati x Philadelphia: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 16 vezes, com 8 vitórias do Philadelphia, 3 empates e 5 triunfos do Cincinnati.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Philadelphia: 2 vitórias
- Cincinnati: 3 vitórias
- Empates: 0
- Gols: Philadelphia 12, Cincinnati 10
FC Cincinnati x Philadelphia Union: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FC Cincinnati x Philadelphia Union: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Cincinnati x Philadelphia Union: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- E
- D
- E
- V
- V
- D
- D
- D
- V
Talleres Cordoba Vence
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- E
Mirassol Vence
- V
- E
- V
- D
- V
- D
- E
- V
- V
- E
Defensa Y Justicia Vence
- D
- V
- D
- D
- D
- E
- E
- E
- E
- E
FC Cincinnati Vence
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- E
PSV Eindhoven Vence