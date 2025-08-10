- D
Cincinnati x Charlotte: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, MLS (10/08)
O Cincinnati e o Charlotte se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 19h00 (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, pela temporada regular da Major League Soccer. O jogo terá transmissão ao vivo pela Apple TV+ e EA FC Mobile.
A equipe mandante chega ao confronto na vice-liderança da conferência, enquanto o Charlotte ocupa a sétima posição e tenta encurtar a distância para o topo.
Aqui você encontra nosso palpite para Cincinnati x Charlotte, além de análises estatísticas, mercados de aposta, odds atualizadas e informações sobre onde assistir ao jogo.
Palpites de Cincinnati x Charlotte: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base no desempenho recente, no histórico do confronto e nas estatísticas da MLS 2025, destacamos três mercados principais para este duelo.
- 🎯 Vitória do FC Cincinnati - odd 1.72
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.61
- 🎯 Ambas marcam - odd 1.61
Palpites Alternativos Cincinnati x Charlotte
Se você busca mercados menos óbvios, mas com boas chances de retorno, estas são apostas que podem se beneficiar do estilo ofensivo das equipes e do padrão recente de gols.
- 🎯 FC Cincinnati vence e mais de 2.5 gols - odd 2.05
- 🎯 Charlotte marca primeiro gol - odd 2.55
- 🎯 Mais de 9.5 escanteios - odd 1.91
💰 Palpites de Odds Baixas Cincinnati x Charlotte
- 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.19
- 🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.24
- 🟡 FC Cincinnati +0.5 gols no 1º tempo - odd 1.28
⚖️ Palpites de Odds Médias Cincinnati x Charlotte
- 🔵 Mais de 3.5 gols - odd 2.46
- 🟢 FC Cincinnati vence e ambas marcam - odd 2.90
- 🟡 Placar exato 2-1 - odd 7.40
🚀 Palpites de Odds Altas Cincinnati x Charlotte
- 🔵 Placar exato 3-1 - odd 11.00
- 🟢 Placar exato 3-0 - odd 12.00
- 🟡 Vitória do Charlotte por 2-1 - odd 13.00
Informações do Jogo: Cincinnati x Charlotte: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Cincinnati x Charlotte - MLS
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: TQL Stadium, Cincinnati
- 📺 Transmissão: Apple TV+ e EA FC Mobile
Como Cincinnati e Charlotte Chegam Para o Confronto
O Cincinnati mantém campanha sólida na MLS, com bom aproveitamento como mandante (82% das partidas em casa abrindo o placar). A equipe soma apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos e apresenta média de 1,91 gol por jogo em casa, além de 60% dos jogos no seu estádio com mais de 2,5 gols.
O Charlotte vem embalado por quatro vitórias seguidas, mostrando força ofensiva (média geral de 1,67 gol por jogo) e capacidade de pontuar fora, embora sofra mais defensivamente como visitante, com média de 2,08 gols sofridos.
FC Cincinnati x Charlotte: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FC Cincinnati x Charlotte: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Cincinnati x Charlotte: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento. Busque respeitar o Jogo Responsável.
