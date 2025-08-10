Assine UOL
FC Cincinnati
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
Major League Soccer - United States
TQL Stadium
Charlotte
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
4
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.9
2
4.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.71
x
3.8
2
4.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.78
x
3.9
2
4.25
Apostar agora
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 18:00

Cincinnati x Charlotte: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, MLS (10/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Cincinnati e o Charlotte se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 19h00 (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, pela temporada regular da Major League Soccer. O jogo terá transmissão ao vivo pela Apple TV+ e EA FC Mobile.


A equipe mandante chega ao confronto na vice-liderança da conferência, enquanto o Charlotte ocupa a sétima posição e tenta encurtar a distância para o topo.


Aqui você encontra nosso palpite para Cincinnati x Charlotte, além de análises estatísticas, mercados de aposta, odds atualizadas e informações sobre onde assistir ao jogo.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Cincinnati x Charlotte: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base no desempenho recente, no histórico do confronto e nas estatísticas da MLS 2025, destacamos três mercados principais para este duelo.



  • 🎯 Vitória do FC Cincinnati - odd 1.72

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.61

  • 🎯 Ambas marcam - odd 1.61


Palpites Alternativos Cincinnati x Charlotte


Se você busca mercados menos óbvios, mas com boas chances de retorno, estas são apostas que podem se beneficiar do estilo ofensivo das equipes e do padrão recente de gols.



  • 🎯 FC Cincinnati vence e mais de 2.5 gols - odd 2.05

  • 🎯 Charlotte marca primeiro gol - odd 2.55

  • 🎯 Mais de 9.5 escanteios - odd 1.91


💰 Palpites de Odds Baixas Cincinnati x Charlotte



  • 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.19

  • 🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.24

  • 🟡 FC Cincinnati +0.5 gols no 1º tempo - odd 1.28


⚖️ Palpites de Odds Médias Cincinnati x Charlotte



  • 🔵 Mais de 3.5 gols - odd 2.46

  • 🟢 FC Cincinnati vence e ambas marcam - odd 2.90

  • 🟡 Placar exato 2-1 - odd 7.40


🚀 Palpites de Odds Altas Cincinnati x Charlotte



  • 🔵 Placar exato 3-1 - odd 11.00

  • 🟢 Placar exato 3-0 - odd 12.00

  • 🟡 Vitória do Charlotte por 2-1 - odd 13.00


Informações do Jogo: Cincinnati x Charlotte: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Cincinnati x Charlotte - MLS

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: TQL Stadium, Cincinnati

  • 📺 Transmissão: Apple TV+ e EA FC Mobile


Como Cincinnati e Charlotte Chegam Para o Confronto


Cincinnati mantém campanha sólida na MLS, com bom aproveitamento como mandante (82% das partidas em casa abrindo o placar). A equipe soma apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos e apresenta média de 1,91 gol por jogo em casa, além de 60% dos jogos no seu estádio com mais de 2,5 gols.


O Charlotte vem embalado por quatro vitórias seguidas, mostrando força ofensiva (média geral de 1,67 gol por jogo) e capacidade de pontuar fora, embora sofra mais defensivamente como visitante, com média de 2,08 gols sofridos.


 

Ver mais Ver menos

FC Cincinnati x Charlotte: Palpite do Dia

FC Cincinnati Vence
Superbet logo
1.78
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Club Brugge KV - Red Bull Salzburg
1
1.65
Atletico San Luis - Cruz Azul
2
1.77
Harrogate Town - Lincoln
2
1.82
Múltipla
5.32
x
Aposta
20
=
Ganhos
106.31
Apostar agora

FC Cincinnati x Charlotte: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Cincinnati x Charlotte: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Charlotte
2 - 0
FC Cincinnati
2024 Major League Soccer
FC Cincinnati
1 - 3
Charlotte
2024 Major League Soccer
Charlotte
1 - 1
FC Cincinnati
2023 Major League Soccer
FC Cincinnati
3 - 0
Charlotte
2023 Major League Soccer
Charlotte
2 - 2
FC Cincinnati

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Cincinnati
Empate
Charlotte

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Palpites