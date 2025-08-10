Cincinnati x Charlotte: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, MLS (10/08)

O Cincinnati e o Charlotte se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, às 19h00 (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, pela temporada regular da Major League Soccer. O jogo terá transmissão ao vivo pela Apple TV+ e EA FC Mobile.

A equipe mandante chega ao confronto na vice-liderança da conferência, enquanto o Charlotte ocupa a sétima posição e tenta encurtar a distância para o topo.

Aqui você encontra nosso palpite para Cincinnati x Charlotte, além de análises estatísticas, mercados de aposta, odds atualizadas e informações sobre onde assistir ao jogo.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Palpites de Cincinnati x Charlotte: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base no desempenho recente, no histórico do confronto e nas estatísticas da MLS 2025, destacamos três mercados principais para este duelo.



🎯 Vitória do FC Cincinnati - odd 1.72

- odd

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.61

- odd

🎯 Ambas marcam - odd 1.61



Palpites Alternativos Cincinnati x Charlotte

Se você busca mercados menos óbvios, mas com boas chances de retorno, estas são apostas que podem se beneficiar do estilo ofensivo das equipes e do padrão recente de gols.



🎯 FC Cincinnati vence e mais de 2.5 gols - odd 2.05

- odd

🎯 Charlotte marca primeiro gol - odd 2.55

- odd

🎯 Mais de 9.5 escanteios - odd 1.91



💰 Palpites de Odds Baixas Cincinnati x Charlotte



🔵 Dupla chance 1X - odd 1.19

- odd

🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.24

- odd

🟡 FC Cincinnati +0.5 gols no 1º tempo - odd 1.28



⚖️ Palpites de Odds Médias Cincinnati x Charlotte



🔵 Mais de 3.5 gols - odd 2.46

- odd

🟢 FC Cincinnati vence e ambas marcam - odd 2.90

- odd

🟡 Placar exato 2-1 - odd 7.40



🚀 Palpites de Odds Altas Cincinnati x Charlotte



🔵 Placar exato 3-1 - odd 11.00

- odd

🟢 Placar exato 3-0 - odd 12.00

- odd

🟡 Vitória do Charlotte por 2-1 - odd 13.00



Informações do Jogo: Cincinnati x Charlotte: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Cincinnati x Charlotte - MLS

Cincinnati x Charlotte - MLS

📅 Data: 10/08/2025

10/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: TQL Stadium, Cincinnati

TQL Stadium, Cincinnati

📺 Transmissão: Apple TV+ e EA FC Mobile



Como Cincinnati e Charlotte Chegam Para o Confronto

O Cincinnati mantém campanha sólida na MLS, com bom aproveitamento como mandante (82% das partidas em casa abrindo o placar). A equipe soma apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos e apresenta média de 1,91 gol por jogo em casa, além de 60% dos jogos no seu estádio com mais de 2,5 gols.

O Charlotte vem embalado por quatro vitórias seguidas, mostrando força ofensiva (média geral de 1,67 gol por jogo) e capacidade de pontuar fora, embora sofra mais defensivamente como visitante, com média de 2,08 gols sofridos.