Cienciano x Sporting Cristal: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga 1 Peru - 05/07

🔥 Palpites Cienciano x Sporting Cristal 🔥

O jogo acontecerá no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no dia 5 de julho de 2025, às 17h15 (horário Brasília), pela Liga 1 Peru.

O Estádio Garcilaso de la Vega será palco de um confronto importante pela 17.ª rodada do Clausura da Liga 1 Peru, em um duelo que promete equilíbrio e intensidade.

O time da casa chega embalado por uma sequência de 5 jogos invictos, incluindo duas vitórias e três empates, mostrando evolução no setor ofensivo, com 28 gols marcados em 16 partidas. Já o Sporting Cristal, tradicional favorito no futebol peruano, vem alternando bons e maus resultados, mas segue com um ataque eficiente, também com 28 gols, o que indica grandes possibilidades de bola na rede dos dois lados.

Ambas as equipas precisam dos três pontos para se aproximarem dos primeiros colocados, o que deve resultar num jogo aberto e com oportunidades.

Cienciano x Sporting Cristal: Palpites - Liga 1 Peru



⚽ Ambas Equipes Marcam - Sim



⚽ Resultado Final: Club Cienciano vence



⚽ Over 2.5 Gols



⚽ Total de Cartões: Mais de 3.5 Cartões



⚽ Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo



⚽Cartões - Mais de 4.5 no Jogo



Usamos estatísticas e consultamos mercados das casas de apostas para criar esses palpites, levando em consideração o momento das equipes e seu desempenho recente.

Dicas: Além dos mercados tradicionais de vitória, empate e derrota, vale a pena explorar mercados alternativos como handicaps, escanteios, cartões e até mesmo os marcadores de gols.

Cienciano x Sporting Cristal: Onde Assistir

O jogo poderá ser assistido em casas de apostas online como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.