Cianorte x Joinville: Palpite, Odds +4 +5, Onde Assistir - Série D (10/08)

Cianorte e Joinville fazem o jogo de volta da segunda fase da Série D 2025 neste domingo, 10/08. O apito inicial está marcado para às 15h no Estádio Albino Turbay, em Cianorte.

O Cianorte joga em casa após empatar por 1x1 na ida. O time paranaense terá o apoio da torcida para buscar a classificação.

O Joinville busca a vitória para avançar na competição nacional. O time catarinense precisa superar as dificuldades fora de casa neste confronto decisivo.

Confira nossos palpites de Cianorte x Joinville, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Cianorte x Joinville: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Cianorte - odd 1.97

🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.44

🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.55



O confronto promete ser equilibrado considerando que o primeiro jogo terminou empatado em 1x1. O Cianorte tem 50% de aproveitamento em casa nos últimos 10 jogos.

O Joinville apresenta sérias dificuldades ofensivas fora de casa, com média de apenas 0,25 gols marcados por jogo como visitante. Em contraste, o Cianorte marca 2,5 gols por partida jogando em seus domínios.

Palpites Alternativos Cianorte x Joinville

Para apostadores que buscam odds mais atrativas, separamos mercados alternativos interessantes. O Joinville não vence há sete jogos na competição.

Os mercados de poucos gols são favoráveis, já que 80% dos jogos do Joinville nos últimos 10 confrontos terminaram com menos de 2,5 gols. O time catarinense sofreu gols em apenas 20% das partidas como visitante.



🎯 Cianorte vence o primeiro tempo - odd 2.75

🎯 Resultado exato 1-0 Cianorte - odd 4.40

🎯 Dupla chance 1X - odd 1.24



Super Palpites Cianorte x Joinville



🚀 Cianorte vence + Menos 2.5 gols + Sem gols no 1º tempo - odd 8.50



💰 Palpites de Odds Baixas Cianorte x Joinville



🔵 Dupla chance 1X - odd 1.24

🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.44

🟡 Ambos marcam: Não - odd 1.55



⚖️ Palpites de Odds Médias Cianorte x Joinville



🔵 Vitória do Cianorte - odd 1.97

🟢 Empate - odd 3.10

🟡 Mais de 1.5 gols - odd 2.55



🚀 Palpites de Odds Altas Cianorte x Joinville



🔵 Vitória do Joinville - odd 3.60

🟢 Resultado exato 2-1 Cianorte - odd 8.20

🟡 Mais de 3.5 gols - odd 5.40



Cianorte x Joinville: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida