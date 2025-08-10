Assine UOL
Cianorte
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V
Serie D - Brazil
Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay
Joinville
  • E
  • D
  • D
  • E
  • V
Cianorte x Joinville: Palpite, Odds +4 +5, Onde Assistir - Série D (10/08)

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Cianorte e Joinville fazem o jogo de volta da segunda fase da Série D 2025 neste domingo, 10/08. O apito inicial está marcado para às 15h no Estádio Albino Turbay, em Cianorte.


O Cianorte joga em casa após empatar por 1x1 na ida. O time paranaense terá o apoio da torcida para buscar a classificação.


O Joinville busca a vitória para avançar na competição nacional. O time catarinense precisa superar as dificuldades fora de casa neste confronto decisivo.


Confira nossos palpites de Cianorte x Joinville, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Cianorte x Joinville: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Cianorte - odd 1.97

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.44

  • 🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.55


O confronto promete ser equilibrado considerando que o primeiro jogo terminou empatado em 1x1. O Cianorte tem 50% de aproveitamento em casa nos últimos 10 jogos.


O Joinville apresenta sérias dificuldades ofensivas fora de casa, com média de apenas 0,25 gols marcados por jogo como visitante. Em contraste, o Cianorte marca 2,5 gols por partida jogando em seus domínios.


Palpites Alternativos Cianorte x Joinville


Para apostadores que buscam odds mais atrativas, separamos mercados alternativos interessantes. O Joinville não vence há sete jogos na competição.


Os mercados de poucos gols são favoráveis, já que 80% dos jogos do Joinville nos últimos 10 confrontos terminaram com menos de 2,5 gols. O time catarinense sofreu gols em apenas 20% das partidas como visitante.



  • 🎯 Cianorte vence o primeiro tempo - odd 2.75

  • 🎯 Resultado exato 1-0 Cianorte - odd 4.40

  • 🎯 Dupla chance 1X - odd 1.24


Super Palpites Cianorte x Joinville



  • 🚀 Cianorte vence + Menos 2.5 gols + Sem gols no 1º tempo - odd 8.50


💰 Palpites de Odds Baixas Cianorte x Joinville



  • 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.24

  • 🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.44

  • 🟡 Ambos marcam: Não - odd 1.55


⚖️ Palpites de Odds Médias Cianorte x Joinville



  • 🔵 Vitória do Cianorte - odd 1.97

  • 🟢 Empate - odd 3.10

  • 🟡 Mais de 1.5 gols - odd 2.55


🚀 Palpites de Odds Altas Cianorte x Joinville



  • 🔵 Vitória do Joinville - odd 3.60

  • 🟢 Resultado exato 2-1 Cianorte - odd 8.20

  • 🟡 Mais de 3.5 gols - odd 5.40


Cianorte x Joinville: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Cianorte x Joinville - Série D 2025 (jogo de volta)

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • Horário: 15h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Albino Turbay, Cianorte

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão na TV


 

Cianorte x Joinville: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cianorte x Joinville: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
Joinville
1 - 1
Cianorte

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cianorte
Empate
Joinville

Como Cianorte e Joinville Chegam Para o Confronto


O Cianorte busca aproveitar o fator casa para conquistar a classificação após empate no jogo de ida da segunda fase.


O time paranaense tem bom retrospecto em casa e conta com apoio da torcida para superar o adversário catarinense.


Últimos Jogos do Cianorte


O time paranaense vem em momento positivo na competição com três vitórias consecutivas em casa antes do empate na ida.


O Cianorte tem excelente média ofensiva jogando em seus domínios, com 2,5 gols marcados por partida nos últimos jogos no Albino Turbay.


A equipe não perde há três jogos e busca manter a invencibilidade para garantir classificação às oitavas de final.



  • 🟡 Joinville 1x1 Cianorte - Série D

  • ❌ Operário 0x2 Cianorte - Série D

  • ✅ Cianorte 3x1 Itabirito - Série D

  • ✅ Cascavel 2x1 Cianorte - Série D

  • ✅ Cianorte 2x0 Monte Azul - Série D


Últimos Jogos do Joinville


O time catarinense passa por momento delicado com sete jogos sem vitória na competição nacional da quarta divisão.


A equipe sofre com problemas ofensivos e marcou apenas sete gols nos últimos 10 jogos da Série D, com média de 0,7 gols por partida.


O Joinville precisa quebrar jejum de vitórias para não ser eliminado precocemente da principal competição nacional que disputa.



  • 🟡 Joinville 1x1 Cianorte - Série D

  • ❌ Guarany Bagé 2x1 Joinville - Série D

  • ❌ Joinville 0x2 EC São José - Série D

  • 🟡 Azuriz 0x0 Joinville - Série D

  • 🟡 Joinville 1x1 Marcílio Dias - Série D


Nossa Opinião para Cianorte x Joinville


O Cianorte é ligeiro favorito por jogar em casa e ter melhor média ofensiva (1,5 gols por jogo contra 0,7 do Joinville nos últimos 10 confrontos).


O Joinville deve partir para cima desde o início, mas pode encontrar dificuldades diante de time que não perde há três partidas.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

