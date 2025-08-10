- E
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- E
- V
Cianorte x Joinville: Palpite, Odds +4 +5, Onde Assistir - Série D (10/08)
Cianorte e Joinville fazem o jogo de volta da segunda fase da Série D 2025 neste domingo, 10/08. O apito inicial está marcado para às 15h no Estádio Albino Turbay, em Cianorte.
O Cianorte joga em casa após empatar por 1x1 na ida. O time paranaense terá o apoio da torcida para buscar a classificação.
O Joinville busca a vitória para avançar na competição nacional. O time catarinense precisa superar as dificuldades fora de casa neste confronto decisivo.
Confira nossos palpites de Cianorte x Joinville, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Cianorte x Joinville: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Cianorte - odd 1.97
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.44
- 🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.55
O confronto promete ser equilibrado considerando que o primeiro jogo terminou empatado em 1x1. O Cianorte tem 50% de aproveitamento em casa nos últimos 10 jogos.
O Joinville apresenta sérias dificuldades ofensivas fora de casa, com média de apenas 0,25 gols marcados por jogo como visitante. Em contraste, o Cianorte marca 2,5 gols por partida jogando em seus domínios.
Palpites Alternativos Cianorte x Joinville
Para apostadores que buscam odds mais atrativas, separamos mercados alternativos interessantes. O Joinville não vence há sete jogos na competição.
Os mercados de poucos gols são favoráveis, já que 80% dos jogos do Joinville nos últimos 10 confrontos terminaram com menos de 2,5 gols. O time catarinense sofreu gols em apenas 20% das partidas como visitante.
- 🎯 Cianorte vence o primeiro tempo - odd 2.75
- 🎯 Resultado exato 1-0 Cianorte - odd 4.40
- 🎯 Dupla chance 1X - odd 1.24
Super Palpites Cianorte x Joinville
- 🚀 Cianorte vence + Menos 2.5 gols + Sem gols no 1º tempo - odd 8.50
💰 Palpites de Odds Baixas Cianorte x Joinville
- 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.24
- 🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.44
- 🟡 Ambos marcam: Não - odd 1.55
⚖️ Palpites de Odds Médias Cianorte x Joinville
- 🔵 Vitória do Cianorte - odd 1.97
- 🟢 Empate - odd 3.10
- 🟡 Mais de 1.5 gols - odd 2.55
🚀 Palpites de Odds Altas Cianorte x Joinville
- 🔵 Vitória do Joinville - odd 3.60
- 🟢 Resultado exato 2-1 Cianorte - odd 8.20
- 🟡 Mais de 3.5 gols - odd 5.40
Cianorte x Joinville: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Cianorte x Joinville - Série D 2025 (jogo de volta)
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Albino Turbay, Cianorte
- 📺 Transmissão: Sem transmissão na TV
Cianorte x Joinville: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cianorte x Joinville: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cianorte x Joinville: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Cianorte e Joinville Chegam Para o Confronto
O Cianorte busca aproveitar o fator casa para conquistar a classificação após empate no jogo de ida da segunda fase.
O time paranaense tem bom retrospecto em casa e conta com apoio da torcida para superar o adversário catarinense.
Últimos Jogos do Cianorte
O time paranaense vem em momento positivo na competição com três vitórias consecutivas em casa antes do empate na ida.
O Cianorte tem excelente média ofensiva jogando em seus domínios, com 2,5 gols marcados por partida nos últimos jogos no Albino Turbay.
A equipe não perde há três jogos e busca manter a invencibilidade para garantir classificação às oitavas de final.
- 🟡 Joinville 1x1 Cianorte - Série D
- ❌ Operário 0x2 Cianorte - Série D
- ✅ Cianorte 3x1 Itabirito - Série D
- ✅ Cascavel 2x1 Cianorte - Série D
- ✅ Cianorte 2x0 Monte Azul - Série D
Últimos Jogos do Joinville
O time catarinense passa por momento delicado com sete jogos sem vitória na competição nacional da quarta divisão.
A equipe sofre com problemas ofensivos e marcou apenas sete gols nos últimos 10 jogos da Série D, com média de 0,7 gols por partida.
O Joinville precisa quebrar jejum de vitórias para não ser eliminado precocemente da principal competição nacional que disputa.
- 🟡 Joinville 1x1 Cianorte - Série D
- ❌ Guarany Bagé 2x1 Joinville - Série D
- ❌ Joinville 0x2 EC São José - Série D
- 🟡 Azuriz 0x0 Joinville - Série D
- 🟡 Joinville 1x1 Marcílio Dias - Série D
Nossa Opinião para Cianorte x Joinville
O Cianorte é ligeiro favorito por jogar em casa e ter melhor média ofensiva (1,5 gols por jogo contra 0,7 do Joinville nos últimos 10 confrontos).
O Joinville deve partir para cima desde o início, mas pode encontrar dificuldades diante de time que não perde há três partidas.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- E
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
Moreirense Vence
- E
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- V
- V
Cardiff Vence
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- E
- D
- E
- V
Barracas Central Vence
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- E
- V
Cianorte Vence
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
Eyüpspor Vence