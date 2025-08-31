Assine UOL
Cianorte
Serie D - Brazil
Estádio Regional Willie Davids
Barra
Cianorte x Barra Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie D (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira palpite para Cianorte e Barra, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Cianorte e Barra se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 15h (horário de Brasília) no Estádio Willie Davids, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.


O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vaga na semifinal e se aproximar do acesso. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpites de Cianorte x Barra: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Cianorte x Barra, é essencial analisar o momento atual de ambas as equipes na Série D. 


O histórico recente dos times em campo, com o Cianorte apresentando um bom desempenho ofensivo e o Barra buscando se firmar na competição, sugere um jogo com boas oportunidades de apostas. Observamos as estatísticas para traçar as melhores opções.



  • 🎯 Vitória do Cianorte - odd 2.30

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.45


Palpites Alternativos Cianorte x Barra


Para apostadores que buscam alternativas com um pouco mais de risco e potencial de retorno, separamos outras opções. A tendência de um jogo com muitos gols, considerando o poder ofensivo de ambos, nos leva a considerar mercados mais específicos.


A força dos ataques e a necessidade de buscar o resultado podem render apostas interessantes. Mercados como placar exato ou resultado de um dos tempos podem ser boas pedidas.



  • 🎯 Cianorte vence o 1º Tempo - odd 3.10

  • 🎯 Placar Exato 2-1 para o Cianorte - odd 7.50


Super Palpites Cianorte x Barra



  • 🚀 Cianorte vence e Ambos Marcam Sim - odd 4.20


💰 Palpites de Odds Baixas Cianorte x Barra



  • 🔵 Cianorte ou Empate - odd 1.40

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.30

  • 🟡 Menos de 3.5 Gols na Partida - odd 1.25


⚖️ Palpites de Odds Médias Cianorte x Barra



  • 🔵 Vitória do Cianorte - odd 2.30

  • 🟢 Handicap Asiático Cianorte -0.5 - odd 2.35

  • 🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.95


🚀 Palpites de Odds Altas Cianorte x Barra



  • 🔵 Placar Exato 2-1 - odd 7.50

  • 🟢 Intervalo/Tempo Final: Empate/Cianorte - odd 5.50

  • 🟡 Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 2.75


Cianorte x Barra: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Cianorte x Barra - Serie D 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 15h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá

  • 📺 Transmissão: YouTube Metrópole


Como Cianorte e Barra Chegam Para o Confronto


O Cianorte vem de uma sequência de resultados positivos em casa, buscando manter essa força para garantir sua classificação na Série D. A equipe demonstra bom entrosamento e uma defesa sólida.


Já o Barra busca surpreender fora de casa, apostando em sua organização tática e eficiência nos contra-ataques. O time precisa de uma vitória para subir na tabela.


Últimos Jogos do Cianorte


O Cianorte teve um desempenho recente de três vitórias e dois empates em seus últimos cinco jogos. A equipe mostra consistência, especialmente quando atua em seus domínios, onde costuma impor seu ritmo.


Nos últimos confrontos, o time marcou em média dois gols por partida, evidenciando seu poder ofensivo. A defesa também tem se mostrado atenta, com poucas falhas.


Últimos Jogos do Barra


O Barra vive um momento mais instável, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe demonstra dificuldades para manter a regularidade, oscilando entre boas e más atuações.


Apesar da irregularidade, o Barra conseguiu vitórias importantes fora de casa, mostrando que pode ser um adversário perigoso quando bem postado em campo. A equipe precisa melhorar a finalização.


Nossa Opinião para Cianorte x Barra


O confronto entre Cianorte e Barra promete ser equilibrado, com as duas equipes buscando a vitória. O Cianorte joga em casa e tem um retrospecto recente mais favorável.


Acreditamos que o time da casa tem maior potencial para sair com os três pontos, mas o Barra pode apresentar dificuldades. A partida deve ter gols de ambos os lados.

Cianorte x Barra: Palpite do Dia

Cianorte Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Cianorte x Barra: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cianorte x Barra: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
Barra
0 - 0
Cianorte
2024 Serie D
Cianorte
1 - 1
Barra
2024 Serie D
Barra
0 - 1
Cianorte

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cianorte
Empate
Barra

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.


 

