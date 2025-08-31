Cianorte x Barra Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie D (31/08)

Confira palpite para Cianorte e Barra, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Cianorte e Barra se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 15h (horário de Brasília) no Estádio Willie Davids, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.

O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vaga na semifinal e se aproximar do acesso. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpites de Cianorte x Barra: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Cianorte x Barra, é essencial analisar o momento atual de ambas as equipes na Série D.

O histórico recente dos times em campo, com o Cianorte apresentando um bom desempenho ofensivo e o Barra buscando se firmar na competição, sugere um jogo com boas oportunidades de apostas. Observamos as estatísticas para traçar as melhores opções.



🎯 Vitória do Cianorte - odd 2.30

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.45



Palpites Alternativos Cianorte x Barra

Para apostadores que buscam alternativas com um pouco mais de risco e potencial de retorno, separamos outras opções. A tendência de um jogo com muitos gols, considerando o poder ofensivo de ambos, nos leva a considerar mercados mais específicos.

A força dos ataques e a necessidade de buscar o resultado podem render apostas interessantes. Mercados como placar exato ou resultado de um dos tempos podem ser boas pedidas.



🎯 Cianorte vence o 1º Tempo - odd 3.10

🎯 Placar Exato 2-1 para o Cianorte - odd 7.50



Super Palpites Cianorte x Barra



🚀 Cianorte vence e Ambos Marcam Sim - odd 4.20



💰 Palpites de Odds Baixas Cianorte x Barra



🔵 Cianorte ou Empate - odd 1.40

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.30

🟡 Menos de 3.5 Gols na Partida - odd 1.25



⚖️ Palpites de Odds Médias Cianorte x Barra



🔵 Vitória do Cianorte - odd 2.30

🟢 Handicap Asiático Cianorte -0.5 - odd 2.35

🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.95



🚀 Palpites de Odds Altas Cianorte x Barra



🔵 Placar Exato 2-1 - odd 7.50

🟢 Intervalo/Tempo Final: Empate/Cianorte - odd 5.50

🟡 Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 2.75



Cianorte x Barra: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Cianorte x Barra - Serie D 2025

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Regional Willie Davids, Maringá

📺 Transmissão: YouTube Metrópole



Como Cianorte e Barra Chegam Para o Confronto

O Cianorte vem de uma sequência de resultados positivos em casa, buscando manter essa força para garantir sua classificação na Série D. A equipe demonstra bom entrosamento e uma defesa sólida.

Já o Barra busca surpreender fora de casa, apostando em sua organização tática e eficiência nos contra-ataques. O time precisa de uma vitória para subir na tabela.

Últimos Jogos do Cianorte

O Cianorte teve um desempenho recente de três vitórias e dois empates em seus últimos cinco jogos. A equipe mostra consistência, especialmente quando atua em seus domínios, onde costuma impor seu ritmo.

Nos últimos confrontos, o time marcou em média dois gols por partida, evidenciando seu poder ofensivo. A defesa também tem se mostrado atenta, com poucas falhas.

Últimos Jogos do Barra

O Barra vive um momento mais instável, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe demonstra dificuldades para manter a regularidade, oscilando entre boas e más atuações.

Apesar da irregularidade, o Barra conseguiu vitórias importantes fora de casa, mostrando que pode ser um adversário perigoso quando bem postado em campo. A equipe precisa melhorar a finalização.

Nossa Opinião para Cianorte x Barra

O confronto entre Cianorte e Barra promete ser equilibrado, com as duas equipes buscando a vitória. O Cianorte joga em casa e tem um retrospecto recente mais favorável.

Acreditamos que o time da casa tem maior potencial para sair com os três pontos, mas o Barra pode apresentar dificuldades. A partida deve ter gols de ambos os lados.