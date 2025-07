Chivas Guadalajara x Atlético San Luis: Palpite e Onde Assistir - Liga MX - 26/07

Chivas Guadalajara x Atlético San Luis: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 20h07 (horário de Brasília), válido pela Liga MX. Saiba onde assistir ao vivo Chivas Guadalajara x Atlético San Luis e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Guadalajara Chivas x Atlético San Luis pela Liga MX



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 20h07 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio AKRON



Chivas Guadalajara x Atlético San Luis Palpite - Liga MX



Palpite 1: 1º Gol - Casa - Odd de 1.45 na Esportes da Sorte

Palpite 2: Total de Gols do Atlético San Luis - Mais de 0.5 - Odd de 1.58 na Stake

Palpite 3: Total de Escanteios - Menos de 10.5 - Odd de 1.69 na Novibet

Palpite 4: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.73 na Superbet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: 1º Gol – Casa (Chivas Guadalajara)

O Atlético San Luis costuma começar mal fora de casa: sofreu o primeiro gol em 7 das últimas 10 partidas como visitante. Jogando diante da sua torcida, o Chivas tem boas chances de abrir o placar logo nos minutos iniciais.

Palpite 2: Total de Gols do Atlético San Luis – Mais de 0.5

Mesmo fora de casa, o Atlético San Luis tem conseguido marcar: balançou as redes em 7 das últimas 10 partidas como visitante. A equipe costuma encontrar ao menos uma oportunidade clara ao longo do jogo, tornando essa linha bastante viável.

Palpite 3: Total de Escanteios – Menos de 10.5

Apesar da expectativa de um jogo movimentado, ambas as equipes não apresentam médias tão altas de escanteios em seus confrontos. Em um duelo que tende a ser resolvido com mais eficiência nas finalizações, é provável que a linha de 10.5 escanteios não seja ultrapassada.

Palpite 4: Total de Gols – Mais de 2.5

Essa é uma forte tendência nas partidas do Atlético San Luis: 10 dos seus últimos 15 jogos terminaram com 3 ou mais gols. A defesa frágil e o ataque eficiente contribuem para jogos abertos e com muitas oportunidades — cenário ideal para essa aposta.

Quem vence Chivas Guadalajara x Atlético San Luis

Jogando em casa, o Chivas tem a preferência das casas de apostas para vencer a partida. As odds para Resultado Final na Superbet são:



Vitória Chivas - Odd de 1.56



Empate - Odd de 4.20



Vitória Atlético San Luis - Odd de 5.45



Chivas Guadalajara x Atlético San Luis: Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.