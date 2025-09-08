Chipre x Romênia: Palpite Odds +6, +12, Onde Assistir, Eliminatórias, 09/09

Chipre x Romênia: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 6ª rodada do Grupo H das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, que acontece nesta terça-feira (09/09), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio GSP, em Nicósia, Chipre, com transmissão na Disney+.

O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo H do torneio. A Romênia, que está em 3º lugar com seis pontos, busca uma vitória para se aproximar da liderança. O Chipre, na 4ª posição com apenas três pontos, busca sua primeira vitória em casa para sair da parte de baixo da tabela.

Chipre x Romênia Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final: Romênia - odd 1.56

🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Romênia - odd 1.50

🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final: Chipre - odd 1.69



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times e no histórico recente. A Romênia chega com um desempenho ofensivo superior (com uma média de dois gols marcados por jogo) e uma defesa sólida, que sofre em média um gol por partida. O Chipre, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior, com uma média de 1.25 gols sofridos por jogo e vem de uma sequência de três derrotas seguidas. O mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo da Romênia, que pode levar a um maior número de bolas paradas. Por fim, o mercado de cartões se mostra uma opção interessante, já que o Chipre, por ser o azarão no confronto, pode fazer mais faltas.

Palpites Alternativos Chipre x Romênia



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.92

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 2.02

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 2.30



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como um placar com muitos gols ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. O confronto direto nos últimos anos é de poucos gols, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.

💰 Chipre x Romênia: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Romênia (0) - odd 1.20

🟢 Palpite: Empate Ou Romênia - odd 1.14

🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.30



⚖️ Chipre x Romênia: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 4.01

🟢 Palpite: Romênia E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 3.67

🟡 Palpite: Empate / Romênia (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.29



🚀 Chipre x Romênia: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Final: Chipre - odd 5.94

🟢 Palpite: Placar Exato 0:2 - odd 6.03

🟡 Palpite: Chipre E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 12.49



Chipre x Romênia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Chipre e Romênia é crucial para as duas equipes, já que a Romênia busca consolidar sua posição na tabela e o Chipre luta para sair da zona de rebaixamento. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos. A Romênia tem um desempenho ofensivo superior ao do Chipre, que luta para se manter na zona de classificação.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Chipre x Romênia - Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

📅 Data: 09/09/25



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio GSP, em Nicósia, Chipre



📺 Transmissão: Disney+



Como Chipre e Romênia Chegam Para o Confronto

O Chipre chega para a partida na 4ª colocação do Grupo H, com 3 pontos em 4 jogos. O time tem um desempenho global com uma média de 0.75 gols marcados e 1.25 gols sofridos por jogo. Em casa, o Chipre não perde há um jogo, mas tem uma sequência de três derrotas seguidas globalmente. O desempenho da equipe em casa é superior ao do Chipre, com um histórico de uma vitória em um jogo.

A Romênia está na 3ª posição da tabela, com 6 pontos em 4 jogos. O time tem um desempenho global com uma média de dois gols marcados e um gol sofrido por jogo. A Romênia tem um histórico de desempenho superior ao do Chipre, com três vitórias e nenhuma derrota nos últimos três confrontos diretos. O time tem uma sequência de uma vitória seguida globalmente e não perde há um jogo.