Chile
World Cup - Qualification South America - World Wide
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Uruguay
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 17:32

Chile x Uruguai, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira os melhores palpites para Chile x Uruguai, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Chile e Uruguai se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Chile. O Uruguai já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o Chile tenta não terminar com a pior campanha.


Chile x Uruguai terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça pela Novibet. 


Palpites de Chile x Uruguai: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho de Chile e Uruguai para trazer as melhores dicas de apostas. A equipe do Uruguai entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna uma aposta mais segura. O Chile, por sua vez, deve adotar uma postura ofensiva para tentar marcar, o que pode deixar o jogo aberto.



  ⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.25 na Novibet

  ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.45 na Stake

  ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Superbet


Como Chile e Uruguai Chegam Para o Confronto


O Chile chega para esta partida com uma defesa muito vulnerável, com uma média de 1.6 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.5 gols marcados e 3.1 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 4.5 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Chile buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.


O Uruguai, por sua vez, tem um ataque com uma média de 1.3 gols marcados e 3.2 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.7 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 4.5 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. O Uruguai buscará um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela.


Palpites Alternativos Chile x Uruguai


Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time visitante. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



  ⚽ Total de escanteios - Mais de 8.5 - Odd de 1.92 na Stake

  ⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 3.5 - Odd de 1.75 na Novibet

  ⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.17 na Superbet


Palpites de Odds Altas Chile x Uruguai



  ⚽ Placar Exato - 2x2 - Odd de 14.00 na Stake

  ⚽ Intervalo/Final - Uruguai/Empate - Odd de 13.00 na Novibet

  ⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 7.00 na Superbet


Informações do Jogo: Chile x Uruguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  Confronto: Chile x Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  Data: 09/09/2025

  Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  Local: Estádio Nacional de Chile, Santiago (Chile)

  Transmissão: Novibet


Como assistir Chile x Uruguai


É possível assistir Chile x Uruguai ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Chile x Uruguay: Palpite do Dia

Empate
3.2
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Chile x Uruguay: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chile x Uruguay: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2026 World Cup - Qualification South America
Uruguay
3 - 1
Chile
2022 World Cup - Qualification South America
Chile
0 - 2
Uruguay
2021 Copa America
Uruguay
1 - 1
Chile
2022 World Cup - Qualification South America
Uruguay
2 - 1
Chile
2019 Copa America
Chile
0 - 1
Uruguay

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

