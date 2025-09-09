Chile x Uruguai, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)

Confira os melhores palpites para Chile x Uruguai, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Chile e Uruguai se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Chile. O Uruguai já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o Chile tenta não terminar com a pior campanha.

Chile x Uruguai terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça pela Novibet.

Palpites de Chile x Uruguai: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho de Chile e Uruguai para trazer as melhores dicas de apostas. A equipe do Uruguai entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna uma aposta mais segura. O Chile, por sua vez, deve adotar uma postura ofensiva para tentar marcar, o que pode deixar o jogo aberto.



⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.25 na Novibet



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.45 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Superbet



Como Chile e Uruguai Chegam Para o Confronto

O Chile chega para esta partida com uma defesa muito vulnerável, com uma média de 1.6 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.5 gols marcados e 3.1 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 4.5 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Chile buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.

O Uruguai, por sua vez, tem um ataque com uma média de 1.3 gols marcados e 3.2 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.7 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 4.5 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. O Uruguai buscará um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela.

Palpites Alternativos Chile x Uruguai

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time visitante. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Total de escanteios - Mais de 8.5 - Odd de 1.92 na Stake



⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 3.5 - Odd de 1.75 na Novibet



⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.17 na Superbet



Palpites de Odds Altas Chile x Uruguai



⚽ Placar Exato - 2x2 - Odd de 14.00 na Stake



⚽ Intervalo/Final - Uruguai/Empate - Odd de 13.00 na Novibet



⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 7.00 na Superbet



Informações do Jogo: Chile x Uruguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Chile x Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data: 09/09/2025

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Chile, Santiago (Chile)

Transmissão: Novibet



Como assistir Chile x Uruguai

É possível assistir Chile x Uruguai ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.