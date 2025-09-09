- D
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- E
- D
Chile x Uruguai, Palpite, Odds e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)
Confira os melhores palpites para Chile x Uruguai, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Chile e Uruguai se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Chile. O Uruguai já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o Chile tenta não terminar com a pior campanha.
Chile x Uruguai terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça pela Novibet.
Palpites de Chile x Uruguai: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho de Chile e Uruguai para trazer as melhores dicas de apostas. A equipe do Uruguai entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna uma aposta mais segura. O Chile, por sua vez, deve adotar uma postura ofensiva para tentar marcar, o que pode deixar o jogo aberto.
- ⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.25 na Novibet
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.45 na Stake
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Superbet
Como Chile e Uruguai Chegam Para o Confronto
O Chile chega para esta partida com uma defesa muito vulnerável, com uma média de 1.6 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.5 gols marcados e 3.1 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 4.5 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Chile buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.
O Uruguai, por sua vez, tem um ataque com uma média de 1.3 gols marcados e 3.2 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.7 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 4.5 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. O Uruguai buscará um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela.
Palpites Alternativos Chile x Uruguai
Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time visitante. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.
- ⚽ Total de escanteios - Mais de 8.5 - Odd de 1.92 na Stake
- ⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 3.5 - Odd de 1.75 na Novibet
- ⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.17 na Superbet
Palpites de Odds Altas Chile x Uruguai
- ⚽ Placar Exato - 2x2 - Odd de 14.00 na Stake
- ⚽ Intervalo/Final - Uruguai/Empate - Odd de 13.00 na Novibet
- ⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 7.00 na Superbet
Informações do Jogo: Chile x Uruguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Chile x Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 09/09/2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Chile, Santiago (Chile)
- Transmissão: Novibet
Como assistir Chile x Uruguai
É possível assistir Chile x Uruguai ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Chile x Uruguay: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Chile x Uruguay: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Chile x Uruguay: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- E
- D
- D
- E
- V
- D
- V
- V
- D
- D
Curaçao Vence
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
Norway Vence
- E
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Bahia Vence
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
France Vence
- V
- E
- E
- V
- D
- D
- E
- E
- D
- V
Empate
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- E
- E
- E
Angola Vence
- V
- E
- V
- D
- E
- D
- E
- V
- V
- D
Gambia Vence