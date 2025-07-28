Assine UOL
Copa America Femenina - World Wide
Paraguay W
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds atualizadas a 28.07.2025 às 18:45

Chile x Paraguai: Palpite, Odds e Onde Assistir - Copa América Feminina

Alex Alves
Autor
Publicado
28.07.2025
Atualizado em
28.07.2025
Tempo de leitura
5 min

As seleções femininas de Chile e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira, 28 de julho, em partida que vale o 5º lugar da Copa América Feminina 2025. O duelo acontece às 18h00 (horário de Brasília), no Ciudad Deportiva Independiente del Valle, com transmissão ao vivo pelo SporTV e TV Brasil.


Ambas as equipes ficaram de fora das semifinais, mas ainda disputam uma posição de destaque no ranking final da competição. A seguir, você confere nosso palpite para Chile x Paraguai, além de onde assistir e o que esperar desse confronto.


Palpites de Chile x Paraguai: Nossas 3 Melhores Dicas


Para quem busca boas opções de apostas em Chile x Paraguai, aqui estão três sugestões nos mercados mais populares, considerando o momento das equipes e o perfil da partida.



  • 🎯 Resultado Final - Chile vence - odd 2.05

  • 🎯 Ambas Marcam - Sim - odd 1.90

  • 🎯 Dupla Chance: Chile ou Empate - odd 1.35


Palpites Alternativos Chile x Paraguai


Se você prefere explorar opções menos óbvias, separamos também três palpites alternativos que podem trazer bom retorno. Eles envolvem mercados como escanteios, cartões e quem marca primeiro.



  • 🎯 Mais de 4.5 escanteios para o Chile - odd 2.50

  • 🎯 Paraguai marca primeiro - odd 2.75

  • 🎯 Mais de 3.5 cartões no jogo - odd 2.20


💰 Palpites de Odds Baixas Chile x Paraguai


Aqui estão três mercados com odds entre 1.30 e 1.45, ideais para quem quer algo mais seguro.



  • 🔵 Chile ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.35

  • 🟢 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.45

  • 🟡 Chile marca pelo menos um gol - odd 1.30


⚖️ Palpites de Odds Médias Chile x Paraguai


As odds médias geralmente equilibram risco e retorno. Selecionamos três opções com cotações entre 2.70 e 4.50.



  • 🔵 Vitória do Chile por 2-1 - odd 4.50

  • 🟢 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.70

  • 🟡 Resultado Exato no 1º tempo: 1x0 Chile - odd 3.80


🚀 Palpites de Odds Altas Chile x Paraguai


Quem gosta de arriscar mais, pode considerar esses palpites com odds entre 5.50 e 11.00.



  • 🔵 Chile vence e ambas marcam - odd 5.50

  • 🟢 Paraguai vence de virada - odd 8.00

  • 🟡 Paraguai 3-2 - odd 11.00


Informações do Jogo: Chile x Paraguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Chile x Paraguai - Copa América Feminina

  • 📅 Data: 28/07/2025

  • ⏰ Horário: 18h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Ciudad Deportiva Independiente del Valle, Quito

  • 📺 Transmissão: SporTV e TV Brasil


Como Chile e Paraguai Chegam Para o Confronto


Chile


Chile chega para a disputa do 5º lugar após uma campanha oscilante. A equipe mostrou solidez defensiva em alguns jogos, mas teve dificuldades na criação. 


O destaque continua sendo o meio-campo, com jogadoras experientes que organizam bem a transição. Para este duelo, espera-se que o time vá a campo com força total e tente pressionar desde o início.


Paraguai


Já o Paraguai vem de uma campanha instável, mas com bons momentos ofensivos. A equipe costuma pressionar mais no segundo tempo e tem boas finalizações de média distância.


Apesar das limitações táticas, é um time aguerrido que pode surpreender se conseguir manter a consistência. A disputa pelo quinto lugar é uma chance de encerrar a campanha com dignidade e motivação.


Apostas esportivas exigem cuidado e moderação. Respeite sempre o Jogo Responsável.

Chile W x Paraguay W: Palpite do Dia

Chile W x Paraguay W: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chile W x Paraguay W: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Friendlies Women
Paraguay W
0 - 5
Chile W
2024 Friendlies Women
Paraguay W
1 - 4
Chile W
2022 Copa America Femenina
Paraguay W
3 - 2
Chile W

