Chile x Paraguai: Palpite, Odds e Onde Assistir - Copa América Feminina

As seleções femininas de Chile e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira, 28 de julho, em partida que vale o 5º lugar da Copa América Feminina 2025. O duelo acontece às 18h00 (horário de Brasília), no Ciudad Deportiva Independiente del Valle, com transmissão ao vivo pelo SporTV e TV Brasil.

Ambas as equipes ficaram de fora das semifinais, mas ainda disputam uma posição de destaque no ranking final da competição. A seguir, você confere nosso palpite para Chile x Paraguai, além de onde assistir e o que esperar desse confronto.

Palpites de Chile x Paraguai: Nossas 3 Melhores Dicas

Para quem busca boas opções de apostas em Chile x Paraguai, aqui estão três sugestões nos mercados mais populares, considerando o momento das equipes e o perfil da partida.



🎯 Resultado Final - Chile vence - odd 2.05

🎯 Ambas Marcam - Sim - odd 1.90

🎯 Dupla Chance: Chile ou Empate - odd 1.35



Palpites Alternativos Chile x Paraguai

Se você prefere explorar opções menos óbvias, separamos também três palpites alternativos que podem trazer bom retorno. Eles envolvem mercados como escanteios, cartões e quem marca primeiro.



🎯 Mais de 4.5 escanteios para o Chile - odd 2.50

🎯 Paraguai marca primeiro - odd 2.75

🎯 Mais de 3.5 cartões no jogo - odd 2.20



💰 Palpites de Odds Baixas Chile x Paraguai

Aqui estão três mercados com odds entre 1.30 e 1.45, ideais para quem quer algo mais seguro.



🔵 Chile ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.35

🟢 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.45

🟡 Chile marca pelo menos um gol - odd 1.30



⚖️ Palpites de Odds Médias Chile x Paraguai

As odds médias geralmente equilibram risco e retorno. Selecionamos três opções com cotações entre 2.70 e 4.50.



🔵 Vitória do Chile por 2-1 - odd 4.50

🟢 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.70

🟡 Resultado Exato no 1º tempo: 1x0 Chile - odd 3.80



🚀 Palpites de Odds Altas Chile x Paraguai

Quem gosta de arriscar mais, pode considerar esses palpites com odds entre 5.50 e 11.00.



🔵 Chile vence e ambas marcam - odd 5.50

🟢 Paraguai vence de virada - odd 8.00

🟡 Paraguai 3-2 - odd 11.00



Informações do Jogo: Chile x Paraguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Chile x Paraguai - Copa América Feminina

📅 Data: 28/07/2025



⏰ Horário: 18h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Ciudad Deportiva Independiente del Valle , Quito

📺 Transmissão: SporTV e TV Brasil



Como Chile e Paraguai Chegam Para o Confronto

Chile

O Chile chega para a disputa do 5º lugar após uma campanha oscilante. A equipe mostrou solidez defensiva em alguns jogos, mas teve dificuldades na criação.

O destaque continua sendo o meio-campo, com jogadoras experientes que organizam bem a transição. Para este duelo, espera-se que o time vá a campo com força total e tente pressionar desde o início.

Paraguai

Já o Paraguai vem de uma campanha instável, mas com bons momentos ofensivos. A equipe costuma pressionar mais no segundo tempo e tem boas finalizações de média distância.

Apesar das limitações táticas, é um time aguerrido que pode surpreender se conseguir manter a consistência. A disputa pelo quinto lugar é uma chance de encerrar a campanha com dignidade e motivação.

Apostas esportivas exigem cuidado e moderação. Respeite sempre o Jogo Responsável.