- D
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- V
Chile x Paraguai: Palpite, Odds e Onde Assistir - Copa América Feminina
As seleções femininas de Chile e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira, 28 de julho, em partida que vale o 5º lugar da Copa América Feminina 2025. O duelo acontece às 18h00 (horário de Brasília), no Ciudad Deportiva Independiente del Valle, com transmissão ao vivo pelo SporTV e TV Brasil.
Ambas as equipes ficaram de fora das semifinais, mas ainda disputam uma posição de destaque no ranking final da competição. A seguir, você confere nosso palpite para Chile x Paraguai, além de onde assistir e o que esperar desse confronto.
Palpites de Chile x Paraguai: Nossas 3 Melhores Dicas
Para quem busca boas opções de apostas em Chile x Paraguai, aqui estão três sugestões nos mercados mais populares, considerando o momento das equipes e o perfil da partida.
- 🎯 Resultado Final - Chile vence - odd 2.05
- 🎯 Ambas Marcam - Sim - odd 1.90
- 🎯 Dupla Chance: Chile ou Empate - odd 1.35
Palpites Alternativos Chile x Paraguai
Se você prefere explorar opções menos óbvias, separamos também três palpites alternativos que podem trazer bom retorno. Eles envolvem mercados como escanteios, cartões e quem marca primeiro.
- 🎯 Mais de 4.5 escanteios para o Chile - odd 2.50
- 🎯 Paraguai marca primeiro - odd 2.75
- 🎯 Mais de 3.5 cartões no jogo - odd 2.20
💰 Palpites de Odds Baixas Chile x Paraguai
Aqui estão três mercados com odds entre 1.30 e 1.45, ideais para quem quer algo mais seguro.
- 🔵 Chile ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.35
- 🟢 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.45
- 🟡 Chile marca pelo menos um gol - odd 1.30
⚖️ Palpites de Odds Médias Chile x Paraguai
As odds médias geralmente equilibram risco e retorno. Selecionamos três opções com cotações entre 2.70 e 4.50.
- 🔵 Vitória do Chile por 2-1 - odd 4.50
- 🟢 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.70
- 🟡 Resultado Exato no 1º tempo: 1x0 Chile - odd 3.80
🚀 Palpites de Odds Altas Chile x Paraguai
Quem gosta de arriscar mais, pode considerar esses palpites com odds entre 5.50 e 11.00.
- 🔵 Chile vence e ambas marcam - odd 5.50
- 🟢 Paraguai vence de virada - odd 8.00
- 🟡 Paraguai 3-2 - odd 11.00
Informações do Jogo: Chile x Paraguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Chile x Paraguai - Copa América Feminina
- 📅 Data: 28/07/2025
- ⏰ Horário: 18h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Ciudad Deportiva Independiente del Valle, Quito
- 📺 Transmissão: SporTV e TV Brasil
Como Chile e Paraguai Chegam Para o Confronto
Chile
O Chile chega para a disputa do 5º lugar após uma campanha oscilante. A equipe mostrou solidez defensiva em alguns jogos, mas teve dificuldades na criação.
O destaque continua sendo o meio-campo, com jogadoras experientes que organizam bem a transição. Para este duelo, espera-se que o time vá a campo com força total e tente pressionar desde o início.
Paraguai
Já o Paraguai vem de uma campanha instável, mas com bons momentos ofensivos. A equipe costuma pressionar mais no segundo tempo e tem boas finalizações de média distância.
Apesar das limitações táticas, é um time aguerrido que pode surpreender se conseguir manter a consistência. A disputa pelo quinto lugar é uma chance de encerrar a campanha com dignidade e motivação.
Apostas esportivas exigem cuidado e moderação. Respeite sempre o Jogo Responsável.
Chile W x Paraguay W: Palpite do Dia
Chile W x Paraguay W: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.