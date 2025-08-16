- E
Chicago Fire x St. Louis City: Palpite, Odds Altas +10 e Onde Assistir - MLS - 16/08
Confira os melhores palpites Chicago Fire x St. Louis City com odds altas +10 e palpite placar exato. O duelo pela Major League Soccer acontece neste sábado (16/08), às 21h30 (horário de Brasília), no Toyota Park, com transmissão ao vivo pela Apple TV via MLS Pass.
O Chicago Fire chega como favorito, embalado por vitórias recentes e aproveitando o mando de campo. Já o St. Louis City busca surpreender e quebrar a sequência positiva do rival, apoiando-se em contra-ataques e bolas paradas.
Neste guia, você encontrará melhores palpites, mercados com odds altas, opções seguras e análise detalhada das chances de cada time no confronto.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Chicago Fire x St. Louis City - MLS
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Toyota Park, Chicago
- 📺 Transmissão: Apple TV (MLS Pass)
Chicago Fire x St. Louis City Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
🎯 Palpite: Vitória do Chicago Fire - odd 1.56
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.41
🎯 Palpite: Ambos marcam (Sim) - odd 1.51
O palpite do dia é a vitória do Chicago Fire. O time vive boa fase como mandante, marcando gols em praticamente todos os jogos, enquanto o St. Louis City costuma sofrer defensivamente fora de casa. A tendência é de um jogo movimentado, com forte probabilidade de gols para ambos os lados.
🚀 Chicago Fire x St. Louis City Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Placar exato 3x1 Chicago Fire - odd 10.38
🟢 Palpite: Chicago Fire vence e ambos marcam - odd 2.53 (ajustada para alto risco combinando mercado)
🟡 Palpite: Gol nos primeiros 15 minutos - odd 2.48 (combina valor alto com histórico ofensivo inicial do Fire)
Essas opções se baseiam no bom desempenho ofensivo do Chicago Fire e na vulnerabilidade defensiva do St. Louis City, especialmente nos minutos iniciais e finais.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Chicago Fire x St. Louis City
🔥 Placar exato 3x2 Chicago Fire - odd 17.19
Esse superpalpite aposta em um jogo aberto, com o Chicago Fire impondo seu ritmo ofensivo, mas permitindo espaços para o St. Louis City aproveitar contra-ataques. Estatísticas recentes mostram que ambos marcam em mais de 65% das partidas desses times.
💰 Palpites Chicago Fire x St. Louis City com Odds Baixas
🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.16
🟢 Vitória do Chicago Fire ou empate (Dupla Chance) - odd 1.16
🟡 Chicago Fire marcar mais de 1.5 gols - odd 1.45
Esses mercados são indicados para quem prefere riscos menores, aproveitando a solidez do Chicago Fire em casa e a média alta de gols na MLS.
📺 Onde Assistir Chicago Fire x St. Louis City
A partida terá transmissão oficial pela Apple TV via MLS Pass.
Além disso, é possível acompanhar o jogo ao vivo com vídeo em casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, desde que tenha conta ativa e verificada.
Como Chicago Fire e St. Louis City Chegam Para o Confronto
O Chicago Fire chega embalado, somando vitórias importantes na MLS e mostrando força ofensiva com média superior a 2 gols por jogo como mandante. A equipe aposta no entrosamento de Cuypers e Barlow para furar a defesa adversária e manter o embalo na luta por vaga nos playoffs.
O St. Louis City vive momento instável, com dificuldades defensivas fora de casa e poucas vitórias nas últimas rodadas. A equipe depende da boa fase de Klauss e de contra-ataques rápidos para surpreender o favorito, mas precisará corrigir falhas na marcação para ter chances reais de pontuar.
Chicago Fire x St. Louis City: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Chicago Fire x St. Louis City: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Chicago Fire x St. Louis City: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte de forma consciente. Defina limites e nunca comprometa valores destinados a necessidades essenciais. Apostas devem ser vistas como entretenimento, não como fonte de renda. Lembre-se, o Jogo Responsável é essencial para manter a diversão e evitar consequências prejudiciais para sua vida e bem-estar. Vamos apostar com responsabilidade e aproveitar o jogo de forma saudável.
