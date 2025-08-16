Chicago Fire x St. Louis City: Palpite, Odds Altas +10 e Onde Assistir - MLS - 16/08

Confira os melhores palpites Chicago Fire x St. Louis City com odds altas +10 e palpite placar exato. O duelo pela Major League Soccer acontece neste sábado (16/08), às 21h30 (horário de Brasília), no Toyota Park, com transmissão ao vivo pela Apple TV via MLS Pass.

O Chicago Fire chega como favorito, embalado por vitórias recentes e aproveitando o mando de campo. Já o St. Louis City busca surpreender e quebrar a sequência positiva do rival, apoiando-se em contra-ataques e bolas paradas.

Neste guia, você encontrará melhores palpites, mercados com odds altas, opções seguras e análise detalhada das chances de cada time no confronto.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Chicago Fire x St. Louis City - MLS

📅 Data: 16/08/2025

⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Toyota Park, Chicago

📺 Transmissão: Apple TV (MLS Pass)



Chicago Fire x St. Louis City Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Vitória do Chicago Fire - odd 1.56

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.41

🎯 Palpite: Ambos marcam (Sim) - odd 1.51

O palpite do dia é a vitória do Chicago Fire. O time vive boa fase como mandante, marcando gols em praticamente todos os jogos, enquanto o St. Louis City costuma sofrer defensivamente fora de casa. A tendência é de um jogo movimentado, com forte probabilidade de gols para ambos os lados.

🚀 Chicago Fire x St. Louis City Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Placar exato 3x1 Chicago Fire - odd 10.38

🟢 Palpite: Chicago Fire vence e ambos marcam - odd 2.53 (ajustada para alto risco combinando mercado)

🟡 Palpite: Gol nos primeiros 15 minutos - odd 2.48 (combina valor alto com histórico ofensivo inicial do Fire)

Essas opções se baseiam no bom desempenho ofensivo do Chicago Fire e na vulnerabilidade defensiva do St. Louis City, especialmente nos minutos iniciais e finais.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Chicago Fire x St. Louis City

🔥 Placar exato 3x2 Chicago Fire - odd 17.19

Esse superpalpite aposta em um jogo aberto, com o Chicago Fire impondo seu ritmo ofensivo, mas permitindo espaços para o St. Louis City aproveitar contra-ataques. Estatísticas recentes mostram que ambos marcam em mais de 65% das partidas desses times.

💰 Palpites Chicago Fire x St. Louis City com Odds Baixas

🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.16

🟢 Vitória do Chicago Fire ou empate (Dupla Chance) - odd 1.16

🟡 Chicago Fire marcar mais de 1.5 gols - odd 1.45

Esses mercados são indicados para quem prefere riscos menores, aproveitando a solidez do Chicago Fire em casa e a média alta de gols na MLS.

📺 Onde Assistir Chicago Fire x St. Louis City

A partida terá transmissão oficial pela Apple TV via MLS Pass.

Além disso, é possível acompanhar o jogo ao vivo com vídeo em casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, desde que tenha conta ativa e verificada.

Como Chicago Fire e St. Louis City Chegam Para o Confronto

O Chicago Fire chega embalado, somando vitórias importantes na MLS e mostrando força ofensiva com média superior a 2 gols por jogo como mandante. A equipe aposta no entrosamento de Cuypers e Barlow para furar a defesa adversária e manter o embalo na luta por vaga nos playoffs.

O St. Louis City vive momento instável, com dificuldades defensivas fora de casa e poucas vitórias nas últimas rodadas. A equipe depende da boa fase de Klauss e de contra-ataques rápidos para surpreender o favorito, mas precisará corrigir falhas na marcação para ter chances reais de pontuar.