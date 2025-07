Chicago Fire x New York Red Bulls: Palpite e Onde Assistir - MLS - 26/07

Chicago Fire x New York Red Bulls: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), válido pela Major League Soccer. Saiba onde assistir ao vivo Chicago Fire x New York Red Bulls e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Chicago Fire x New York Red Bulls pela Major League Soccer



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Soldier Field



Chicago Fire x New York Red Bulls Palpite - Major League Soccer



Palpite 1: Chance Dupla - X1 - Odd de 1.30 na Novibet

- Odd de 1.30 na Novibet

Palpite 2: Chutes na Trave - Mais de 0.5 - Odd de 1.77 na Superbet

- Odd de 1.77 na Superbet

Palpite 3: 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.24 na Esportes da Sorte



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Chance Dupla - X1

O Chicago Fire tem sido competitivo jogando em casa, mesmo contra adversários superiores. Nos últimos cinco jogos como mandante, não perdeu em quatro, sendo três empates e uma vitória. A equipe tem mostrado solidez defensiva e um ataque que cria volume, ainda que nem sempre converta com eficiência.

Do outro lado, o New York Red Bulls sofre para manter consistência fora de casa. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos como visitante e costuma apresentar dificuldades ofensivas em gramados adversários. Com esse cenário, a chance dupla a favor do Chicago (empate ou vitória) se mostra uma escolha segura.

Palpite 2: Chutes na Trave - Mais de 0.5

Este é um mercado mais específico, mas que tem valor nesse confronto. Chicago e New York Red Bulls estão entre os times que mais arriscam de média distância, com média combinada de 13 finalizações por jogo, sendo boa parte delas de fora da área.

Além disso, os dois goleiros têm características que "convidam" ao chute de longe, o que aumenta a possibilidade de bolas desviadas no caminho ou batendo no poste. A linha de pelo menos um chute na trave durante os 90 minutos é bem plausível, especialmente com o estilo direto das equipes.

Palpite 3: 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5

Chicago Fire e New York Red Bulls têm mostrado intensidade desde o início dos jogos. Nos últimos quatro confrontos diretos entre eles, três tiveram dois ou mais gols ainda no primeiro tempo. Essa estatística reforça o padrão de confrontos abertos desde os minutos iniciais.

Além disso, ambas as equipes vêm adotando postura ofensiva desde o apito inicial nas rodadas recentes da MLS, o que aumenta a chance de vermos uma etapa inicial movimentada. Com uma odd acima de 2.20, essa aposta entrega ótimo risco-retorno.

Chicago Fire x New York Red Bulls: Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.