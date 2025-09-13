Assine UOL
Chicago Fire
Major League Soccer - United States
Soldier Field
New York City FC
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 18:30

Chicago Fire x New York City FC Palpite; Odds 3+, Onde Assistir, MLS (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

A Major League Soccer (MLS) promete fortes emoções com o confronto entre Chicago Fire e New York City FC no sábado, 13 de setembro. A partida acontece no Soldier Field, às 21h30 (horário de Brasília), e coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na temporada.


O Chicago Fire busca se firmar em casa e subir na tabela, enquanto o New York City FC tenta manter o bom momento e somar pontos importantes fora de casa. O duelo promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória.


Neste artigo, vamos analisar as estatísticas, o desempenho recente das equipes e apresentar os melhores palpites para Chicago Fire x New York City FC, com odds atualizadas e dicas de apostas. Acompanhe!


Chicago Fire x New York City FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para este confronto da MLS, separamos três dicas de apostas que podem te ajudar a fazer as melhores escolhas. Analisamos o desempenho recente das equipes, seus confrontos diretos e as odds oferecidas pelas casas de apostas. Confira:



  • 🎯 Vitória do Chicago Fire - Odd 2.25

  • 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.80

  • 🎯 Mais de 2,5 gols no total - Odd 2.00


Com base nas análises e estatísticas, essas são as nossas sugestões para você apostar neste jogo. Vale lembrar que as odds podem variar, então sempre confira as cotações atualizadas antes de fazer sua aposta.


💰 Palpites de Odds Baixas Chicago Fire x New York City FC


Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco, selecionamos um palpite com odds mais baixas, mas com boa probabilidade de acerto. Confira:


🟢 Vitória ou empate do Chicago Fire - Odd 1.60 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Chicago Fire tem um bom retrospecto e busca somar pontos importantes para subir na tabela.


⚖️ Palpites de Odds Médias Chicago Fire x New York City FC


Para equilibrar risco e retorno, separamos um palpite com odds que oferecem um bom potencial de lucro, mas com um pouco mais de risco. Veja:


🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.80 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm um bom poder ofensivo e a tendência é de um jogo com gols.


🚀 Palpites de Odds Altas Chicago Fire x New York City FC


Para os apostadores que buscam maiores emoções e retornos mais significativos, selecionamos um palpite com odds altas. Lembre-se que este tipo de aposta envolve maior risco.


🔴 Vitória do New York City FC - Odd 3.10 Risco: Alto Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o New York City FC tem um bom time e pode surpreender.


Chicago Fire x New York City FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Chicago Fire x New York City FC

  • Competição: MLS

  • Data: 12 de setembro de 2025

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • Local: Soldier Field

  • Onde Assistir: Apple TV - MLS Pass


Como Chicago Fire e New York City FC Chegam Para o Confronto


O Chicago Fire chega para este confronto com o objetivo de se manter forte em casa e buscar pontos importantes na competição. A equipe tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.


Já o New York City FC, mesmo jogando fora de casa, busca manter o bom desempenho e somar pontos para subir na tabela. A equipe tem mostrado organização tática e um ataque eficiente.


Últimos Jogos do Chicago Fire


O Chicago Fire teve um desempenho misto nos últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe busca encontrar a regularidade para subir na tabela da MLS.



  • ✅ Chicago Fire 2 x 1 New England Revolution - MLS

  • ❌ Philadelphia Union 2 x 1 Chicago Fire - MLS

  • ✅ Chicago Fire 2 x 0 St. Louis City - MLS

  • 🟡 Chicago Fire 1 x 1 Los Angeles FC - MLS

  • ✅ Chicago Fire 3 x 0 New York Red Bulls - MLS


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Últimos Jogos do New York City FC


O New York City FC vem de uma sequência de resultados variados, alternando vitórias e derrotas. A equipe busca manter a consistência para brigar pelas primeiras posições.



  • ❌ New York City FC 0 x 1 DC United - MLS

  • ✅ FC Cincinnati 1 x 2 New York City FC - MLS

  • ✅ New York City FC 2 x 1 Nashville SC - MLS

  • ❌ Toluca 2 x 1 New York City FC - Amistoso

  • ✅ New York City FC 2 x 1 Leon - Amistoso


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Nossa Opinião para Chicago Fire x New York City FC


Acreditamos em um jogo equilibrado entre Chicago Fire e New York City FC, com chances de gols para ambos os lados. O fator casa pode ser um diferencial, mas a qualidade do time visitante também pode fazer a diferença. Nossa aposta é em um jogo com gols e com o Chicago Fire levando a melhor.

Chicago Fire x New York City FC: Palpite do Dia

Chicago Fire x New York City FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Chicago Fire x New York City FC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
New York City FC
3 - 1
Chicago Fire
2024 Major League Soccer
New York City FC
2 - 2
Chicago Fire
2024 Major League Soccer
Chicago Fire
0 - 0
New York City FC
2023 Major League Soccer
New York City FC
1 - 0
Chicago Fire
2023 Major League Soccer
Chicago Fire
1 - 1
New York City FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Chicago Fire
Empate
New York City FC

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte