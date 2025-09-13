Chicago Fire x New York City FC Palpite; Odds 3+, Onde Assistir, MLS (13/09)

A Major League Soccer (MLS) promete fortes emoções com o confronto entre Chicago Fire e New York City FC no sábado, 13 de setembro. A partida acontece no Soldier Field, às 21h30 (horário de Brasília), e coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na temporada.

O Chicago Fire busca se firmar em casa e subir na tabela, enquanto o New York City FC tenta manter o bom momento e somar pontos importantes fora de casa. O duelo promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória.

Neste artigo, vamos analisar as estatísticas, o desempenho recente das equipes e apresentar os melhores palpites para Chicago Fire x New York City FC, com odds atualizadas e dicas de apostas. Acompanhe!

Chicago Fire x New York City FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para este confronto da MLS, separamos três dicas de apostas que podem te ajudar a fazer as melhores escolhas. Analisamos o desempenho recente das equipes, seus confrontos diretos e as odds oferecidas pelas casas de apostas. Confira:



🎯 Vitória do Chicago Fire - Odd 2.25

🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.80

🎯 Mais de 2,5 gols no total - Odd 2.00



Com base nas análises e estatísticas, essas são as nossas sugestões para você apostar neste jogo. Vale lembrar que as odds podem variar, então sempre confira as cotações atualizadas antes de fazer sua aposta.

💰 Palpites de Odds Baixas Chicago Fire x New York City FC

Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco, selecionamos um palpite com odds mais baixas, mas com boa probabilidade de acerto. Confira:

🟢 Vitória ou empate do Chicago Fire - Odd 1.60 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Chicago Fire tem um bom retrospecto e busca somar pontos importantes para subir na tabela.

⚖️ Palpites de Odds Médias Chicago Fire x New York City FC

Para equilibrar risco e retorno, separamos um palpite com odds que oferecem um bom potencial de lucro, mas com um pouco mais de risco. Veja:

🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.80 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm um bom poder ofensivo e a tendência é de um jogo com gols.

🚀 Palpites de Odds Altas Chicago Fire x New York City FC

Para os apostadores que buscam maiores emoções e retornos mais significativos, selecionamos um palpite com odds altas. Lembre-se que este tipo de aposta envolve maior risco.

🔴 Vitória do New York City FC - Odd 3.10 Risco: Alto Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o New York City FC tem um bom time e pode surpreender.

Chicago Fire x New York City FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Chicago Fire x New York City FC

Competição: MLS

Data: 12 de setembro de 2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Soldier Field

Onde Assistir: Apple TV - MLS Pass



Como Chicago Fire e New York City FC Chegam Para o Confronto

O Chicago Fire chega para este confronto com o objetivo de se manter forte em casa e buscar pontos importantes na competição. A equipe tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.

Já o New York City FC, mesmo jogando fora de casa, busca manter o bom desempenho e somar pontos para subir na tabela. A equipe tem mostrado organização tática e um ataque eficiente.

Últimos Jogos do Chicago Fire

O Chicago Fire teve um desempenho misto nos últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe busca encontrar a regularidade para subir na tabela da MLS.



✅ Chicago Fire 2 x 1 New England Revolution - MLS



❌ Philadelphia Union 2 x 1 Chicago Fire - MLS



✅ Chicago Fire 2 x 0 St. Louis City - MLS



🟡 Chicago Fire 1 x 1 Los Angeles FC - MLS



✅ Chicago Fire 3 x 0 New York Red Bulls - MLS



Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota

Últimos Jogos do New York City FC

O New York City FC vem de uma sequência de resultados variados, alternando vitórias e derrotas. A equipe busca manter a consistência para brigar pelas primeiras posições.



❌ New York City FC 0 x 1 DC United - MLS



✅ FC Cincinnati 1 x 2 New York City FC - MLS



✅ New York City FC 2 x 1 Nashville SC - MLS



❌ Toluca 2 x 1 New York City FC - Amistoso



✅ New York City FC 2 x 1 Leon - Amistoso



Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota

Nossa Opinião para Chicago Fire x New York City FC

Acreditamos em um jogo equilibrado entre Chicago Fire e New York City FC, com chances de gols para ambos os lados. O fator casa pode ser um diferencial, mas a qualidade do time visitante também pode fazer a diferença. Nossa aposta é em um jogo com gols e com o Chicago Fire levando a melhor.